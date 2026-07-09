Как смотреть YouTube без рекламы в России: новый способ для iPhone и Mac в 2026

Какое-то время, когда Google из России ушла, а ее сервисы у нас в стране не блокировали, Ютуб можно было смотреть без рекламы. Для многих это был лучший период, ведь даже те, у кого не было подписки YouTube Premium, могли не прерываться на объявления. Однако потом все поменялось: YouTube заблокировали, и смотреть его без рекламы стало затруднительно в силу всем известных обстоятельств. Но в последнем обновлении браузера DuckDuckGo появился встроенный блокировщик рекламы на YouTube. Он работает без сторонних расширений и по умолчанию включён на Windows, macOS и iOS. А, если вы хотите включить режим картинка-в-картинке в Ютубе на Айфоне, вот тут мы подробно рассказали, как это сделать.



Что именно сделал DuckDuckGo с рекламой на YouTube

DuckDuckGo — это браузер и поисковик, который делает акцент на приватности. Теперь у него появилась ещё одна функция: блокировка рекламных вставок внутри роликов YouTube прямо в самом браузере, без установки дополнительных расширений.

По словам разработчиков, функция включена по умолчанию на Windows, macOS и iOS. То есть если вы открываете YouTube через приложение DuckDuckGo на iPhone или через браузер на Mac, реклама в видео должна пропадать сама, без каких-либо настроек.

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Важный нюанс: речь идёт именно о браузере DuckDuckGo, а не о родном приложении YouTube. Официальное приложение YouTube на iPhone или Apple TV это никак не затрагивает — там реклама останется на месте.

Чем Duck Player от DuckDuckGo отличается от встроенного блокировщика рекламы

У DuckDuckGo уже была функция под названием Duck Player — отдельный режим просмотра YouTube-роликов. Он открывает видео в чистом окне без рекламы, без рекомендаций сбоку и без отслеживания ваших действий. Проще говоря, это способ посмотреть конкретный ролик, не погружаясь в ленту YouTube.

Новый встроенный блокировщик работает иначе. Он убирает рекламу прямо на обычных страницах YouTube, когда вы листаете ленту, ищете видео и переходите между роликами как обычно. То есть привычный интерфейс YouTube остаётся, просто без рекламных вставок в самих видео.

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Если коротко:

Duck Player — отдельное чистое окно для одного ролика без рекомендаций и слежки

— отдельное чистое окно для одного ролика без рекомендаций и слежки Встроенный блокировщик — обычный YouTube, но без рекламы в видео

Одно другому не мешает: можно пользоваться и тем, и другим в зависимости от того, что удобнее в конкретный момент. Но, если вдруг реклама не отключилась, вот вам подробная инструкция по просмотру видео в Duck Player: там рекламы точно нет.

Как включить блокировку рекламы на YouTube

Вот как это выглядит на Mac:

Откройте браузер DuckDuckGo на Mac Нажмите на бургер-меню (три полоски в правом верхнем углу) Перейдите в настройки браузера Выберите раздел Duck Player Включите соответствующий переключатель

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На iOS, как показывает практика, блокировка рекламы в Ютубе из DuckDuckGo включена по умолчанию. Так что владельцам iPhone делать ничего не нужно — там всё работает сразу после обновления браузера. Вы просто находите в браузере — именно в браузере — нужное видео, включаете его — и оно открывается в отдельном плеере без рекламы.

Но на всякий случай вот вам инструкция по активации блокировщика на Айфоне:

Скачайте и запустите DuckDuckGo на iPhone;

Перейдите в бургер-меню — и в настройки;

Выберите раздел Проигрыватель Duck Player;

Включите просмотр видео в Duck Player.

Запустите просмотр видео из браузера на Ютубе.

Стоит ли менять браузер ради блокировки рекламы на YouTube

Главный плюс — не нужно возиться с расширениями и настройками. Для многих это проще, чем разбираться с блокировщиками в Safari или Chrome. Особенно на iPhone, где установка сторонних блокировщиков рекламы всегда была отдельной морокой.

Но есть и трезвая сторона. YouTube регулярно борется с блокировщиками рекламы: показывает предупреждения, а иногда и замедляет загрузку видео у пользователей с блокировщиком. Поэтому нет гарантии, что функция будет работать стабильно долгое время — Google может в любой момент изменить правила, и разработчикам придётся догонять.

Ещё стоит помнить, что блокировка работает только внутри самого DuckDuckGo. Если вы привыкли к YouTube через фирменное приложение на iPhone или к Safari с синхронизацией паролей и вкладок, полностью переезжать в новый браузер ради одной функции захотят не все.

Кстати, вопрос легальности рекламы и её блокировки в последнее время стал заметно острее — мы разбирали, почему реклама в Telegram, YouTube и WhatsApp* оказалась в серой зоне.

Бесплатная блокировка рекламы YouTube в DuckDuckGo

Блокировщик в DuckDuckGo — рабочий и бесплатный способ смотреть YouTube без рекламы, если вы готовы делать это через отдельный браузер. Он особенно удобен на iPhone, где привычные блокировщики ставить сложнее.

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Если вы и так пользуетесь DuckDuckGo или давно ищете способ убрать рекламу без плясок с настройками — стоит просто обновить браузер и проверить, работает ли функция у вас. Если же вы плотно сидите в родном приложении YouTube и не хотите ничего менять, эту новость можно спокойно пропустить: на официальное приложение она не влияет.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой.