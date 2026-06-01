MagSafe в iPhone и MacBook: что это, чем отличается и как работает

Технология MagSafe у Apple существует в двух совершенно разных вариантах: магнитная зарядка для MacBook и беспроводная магнитная зарядка для iPhone. Они объединены одним названием, но устроены по-разному и используются для разных задач. Признаюсь, после покупки iPhone с MagSafe я буквально влюбился в эту технологию — и теперь пользуюсь ей постоянно и советую всем знакомым. В этом руководстве по Apple MagSafe мы разберём, что такое MagSafe, чем он отличается от обычной беспроводной зарядки Qi, какие iPhone и Mac его поддерживают и с какой скоростью заряжаются.



Что такое MagSafe в iPhone и MacBook

Само слово MagSafe состоит из двух частей: «Mag» — от слова магнитный (magnetic), а «Safe» — безопасный. Изначально, примерно с 2006 года, так называлась система зарядки ноутбуков Apple. Кабель подключался к MacBook через магниты, поэтому подсоединить его было просто, а если кто-то задевал провод ногой, разъём отстёгивался сам и ноутбук оставался на столе, а не падал на пол.

Позже Apple использовала то же название для беспроводной зарядки iPhone, начиная с iPhone 12. Здесь магниты выполняют другую функцию — они помогают точно совместить зарядную катушку iPhone с катушкой зарядного устройства. Получается, что под одним именем скрываются две разные технологии: проводная магнитная зарядка для Mac и беспроводная магнитная зарядка для iPhone.

Магнитная зарядка MagSafe для iPhone: принцип работы

iPhone умеют заряжаться без провода начиная с iPhone 8. Сначала Apple использовала распространённый стандарт Qi (читается «чи»): вы кладёте смартфон на зарядную площадку, и если катушка площадки совпадает с катушкой внутри iPhone, зарядка начинается.

Проблема была в том, что катушки легко сдвинуть, и тогда зарядка либо шла очень медленно, либо вообще не начиналась. Многие сталкивались с ситуацией, когда телефон, оставленный «заряжаться» на ночь, утром оказывался разряжен.

Решением стал MagSafe. Вокруг зарядной катушки в каждом iPhone серии 12 и новее встроено кольцо магнитов. Благодаря ему зарядка и другие аксессуары примагничиваются к задней панели точно по центру и не сдвигаются. Это касается не только зарядных устройств — на магниты можно крепить чехлы, подставки, держатели, картхолдеры и внешние аккумуляторы.

Любопытная деталь: у iPhone для китайского рынка MagSafe устроен немного иначе, и это заметно влияет на скорость зарядки. Если вы пользуетесь беспроводной зарядкой или магнитными аксессуарами, проверьте, чтобы чехол был совместим с MagSafe. Иначе магниты iPhone могут не сработать через материал чехла.

MagSafe, Qi и Qi2: в чём разница по скорости зарядки

Главное преимущество магнитного выравнивания — более высокая и стабильная скорость зарядки. Разберём по стандартам:

Сертифицированный MagSafe заряжает до 15 Вт, а с iPhone 16 и новее — до 25 Вт.

заряжает до 15 Вт, а с iPhone 16 и новее — до 25 Вт. Базовый Qi теоретически тоже даёт до 15 Вт, но из-за несовпадения катушек работает менее эффективно. Многие популярные зарядки выдавали всего 5 Вт. Для зарядок без сертификации MagSafe Apple ограничивает скорость до 7,5 Вт.

теоретически тоже даёт до 15 Вт, но из-за несовпадения катушек работает менее эффективно. Многие популярные зарядки выдавали всего 5 Вт. Для зарядок без сертификации MagSafe Apple ограничивает скорость до 7,5 Вт. Qi2 — стандарт, который Wireless Power Consortium создал на основе наработок Apple. Он повторяет магнитное выравнивание и выдаёт до 15 Вт.

Qi2.2 — более новая версия, которая разгоняется до 25 Вт для свежих моделей iPhone.

При этом проводная зарядка всё равно остаётся быстрее. Через порт USB-C (с iPhone 15) или Lightning (более ранние модели) iPhone заряжается на 30 Вт и выше. Кабель всегда эффективнее беспроводной зарядки, потому что при передаче энергии «по воздуху» часть мощности теряется. MagSafe за счёт точного магнитного совмещения экономичнее обычного Qi, но кабелю всё равно уступает.

Список iPhone с поддержкой MagSafe

MagSafe есть у всех iPhone начиная с iPhone 12, за исключением iPhone SE и iPhone 16e. Скорость беспроводной зарядки зависит от модели:

iPhone 12–15: до 15 Вт через MagSafe, Qi2 или Qi2.2.

до 15 Вт через MagSafe, Qi2 или Qi2.2. iPhone 12 mini: до 12 Вт через MagSafe, Qi2 или Qi2.2.

до 12 Вт через MagSafe, Qi2 или Qi2.2. iPhone 16–17: до 25 Вт через MagSafe или Qi2.2.

до 25 Вт через MagSafe или Qi2.2. iPhone 17e: до 15 Вт через MagSafe или Qi2.2.

до 15 Вт через MagSafe или Qi2.2. iPhone Air: до 20 Вт через MagSafe или Qi2.2.

С более старыми моделями есть нюансы. Например, при использовании зарядки MagSafe с iPhone 11 процесс может идти очень медленно, поэтому для таких телефонов магнитная зарядка особого смысла не имеет.

Как выбрать зарядку MagSafe для iPhone

Зарядное устройство Apple MagSafe Charger продаётся отдельно. В США цена составляет 39 долларов за вариант с кабелем 1 метр (примерно 4000 ₽ в России) и 49 долларов за версию с кабелем 2 метра (около 5000 ₽ в России). Это круглая шайба со встроенным кабелем USB-C и магнитами, которые автоматически совмещаются с магнитами iPhone. В качестве альтернативы можно рассмотреть вот такой вариант от UGREEN. Плетеный кабель, USB-C, прочные магниты, что еще надо для счастья.

Важный момент: в комплекте с зарядкой MagSafe нет блока питания. Кабель оканчивается разъёмом USB-C, поэтому понадобится отдельный сетевой адаптер USB-C. Подойдёт любой блок мощностью более 20 Вт — даже зарядку на 100 Вт можно безопасно использовать с MagSafe-площадкой на 15 Вт, потому что устройство само регулирует потребление. Блока питания и кабеля MagSafe нет и в коробке с самим iPhone.

Если ищете конкретную модель, у нас есть обзор: мы нашли идеальную беспроводную зарядку для iPhone и пользуемся ей не один месяц без потери ёмкости аккумулятора.

Зарядка MagSafe для MacBook: принцип работы

Первый зарядный кабель MagSafe появился в 2006 году вместе с MacBook Pro. Разъём полюбился пользователям именно за безопасное отсоединение: если задеть провод, кабель мягко отстёгивается, а ноутбук остаётся на столе.

MagSafe оставался на ноутбуках Apple до 2015 года, когда вышел 12-дюймовый MacBook с зарядкой только через USB-C. Какое-то время все ноутбуки Apple заряжались через порты USB-C или Thunderbolt. В 2021 году MagSafe вернулся вместе с 14- и 16-дюймовыми MacBook Pro, а в июне 2022 года — на обновлённый MacBook Air.

Принцип работы простой: вместо того чтобы вставлять штекер в гнездо, разъём притягивается к ноутбуку магнитами. Две магнитные половинки соединяются, и питание поступает в ноутбук. Главная польза — безопасность. Провод между ноутбуком на столе и розеткой у пола часто становится причиной случайного падения техники. С MagSafe кабель мгновенно отстёгивается при рывке в любом направлении, и MacBook остаётся на месте. Кстати, если вам интересно, какие неочевидные технические решения скрыты в технике Apple, почитайте, как Apple продаёт iPhone, iPad и Mac с особенностями, о которых мало кто знает.

MagSafe 1, 2 и 3: чем отличаются разъёмы MacBook

У MagSafe для ноутбуков три поколения. Чтобы не путать их с беспроводным MagSafe для iPhone, важно понимать разницу:

MagSafe 1 — самый крупный разъём, появился в 2006 году вместе с оригинальными MacBook и MacBook Pro. Первый MacBook Air тоже использовал MagSafe 1, но с более тонкой головкой.

— самый крупный разъём, появился в 2006 году вместе с оригинальными MacBook и MacBook Pro. Первый MacBook Air тоже использовал MagSafe 1, но с более тонкой головкой. MagSafe 2 — тоньше и шире, рассчитан на ноутбуки после 2012 года. С MagSafe 1 напрямую несовместим, но Apple продаёт переходник MagSafe to MagSafe 2.

— тоньше и шире, рассчитан на ноутбуки после 2012 года. С MagSafe 1 напрямую несовместим, но Apple продаёт переходник MagSafe to MagSafe 2. MagSafe 3 — современная версия, мощнее и гибче. Она поддерживает стандарт Power Delivery 3.1 и заряжает на мощности выше 100 Вт. Например, 16-дюймовому MacBook Pro для быстрой зарядки нужно 140 Вт.

Ключевое отличие MagSafe 3 в том, что у него кабель и блок питания разделены. В первых двух поколениях провод был намертво приклеплён к адаптеру, а у MagSafe 3 используется USB-C, поэтому кабель можно подключить к любому совместимому зарядному устройству USB-C. Актуальный кабель Apple USB-C to MagSafe 3 длиной 2 метра стоит 49 долларов (около 5000 ₽ в России) и продаётся в шести цветах.

Определить поколение легко по гнезду: разъём MagSafe 1 толще, а MagSafe 2 — длиннее и тоньше. Оригинальные адаптеры MagSafe 1 и 2 Apple больше не продаёт, поэтому для старого MacBook их проще искать на вторичном рынке.

Список MacBook с разъёмом MagSafe

Разделим ноутбуки Apple по поколениям разъёма.

MagSafe 3 используют современные модели:

MacBook Pro 14 и 16 дюймов на чипах M1/M2/M3/M4/M5 Pro и Max;

MacBook Air 13 дюймов на базовом M2;

MacBook Air 15 дюймов на M2/M3/M4/M5.

MagSafe 2 стоял на всех MacBook, MacBook Air и MacBook Pro примерно с 2012 по 2015 год. MagSafe 1 использовали оригинальные MacBook и MacBook Pro до 2009 года, а также первый MacBook Air. Модели с 2009 по 2012 год получили L-образный разъём MagSafe 1 — более прочный и совместимый с ранними ноутбуками.

Есть ли MagSafe в iPad

Отдельной зарядки MagSafe для iPad у Apple нет — мешает алюминиевый корпус планшета, а не стеклянная задняя панель, как у iPhone. Но приблизиться к магнитной беспроводной зарядке всё-таки можно с помощью аксессуаров через разъём Smart Connector. Это магнитный физический интерфейс на трёх контактах (pogo-пинах), который передаёт и питание, и данные. К нему подключается, например, клавиатура Apple Magic Keyboard.

Принцип такой: вы подключаете кабель USB-C не напрямую в iPad, а в совместимый аксессуар-подставку. Подставка работает как мост и передаёт питание в батарею планшета, оставляя собственный порт iPad свободным для других аксессуаров. Например, магнитная стойка Kuxiu X38 Pro MAX обеспечивает беспроводную зарядку на 18 Вт: достаточно прикрепить iPad к магнитной панели и подключить к стойке кабель USB-C.

