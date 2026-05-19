Apple продает iPhone, iPad и Mac с бракованными процессорами уже больше 15 лет, а вы и не знали

Apple уже много лет использует процесс под названием chip binning — сортировку чипов по реальным возможностям. Если процессор не прошёл контроль качества для одного устройства, его не выбрасывают, а ставят в другое, где он подходит. Так делают не только в свежем MacBook Neo, у которого уже закончились бракованные чипы, но и в целом ряде популярных устройств Apple. А началось все еще с оригинального iPad и iPhone 4. Самое интересное, что эту практику подхватили и другие компании, что позволило расширить линейку во всех направлениях.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Что такое биннинг процессоров и зачем Apple его использует

Суть простая: не все чипы с фабрики получаются одинаковыми. Часть процессоров на конвейере выходит с дефектами — например, не работает одно из ядер графики. Выбрасывать такие чипы дорого, поэтому Apple их отбирает, маркирует как версию попроще и ставит в более доступные модели.

Впервые на эту практику обратили внимание в 2020 году с выходом MacBook Air на M1. Базовая модель тогда стоила $999 и имела графику с 7 ядрами, а версия за $1249 — полноценные 8 ядер. Оказалось, что Apple не заказывала у TSMC отдельный «урезанный» чип: в дешёвую модель шли те самые процессоры, у которых одно графическое ядро не прошло проверку. Выгода для Apple — экономия на отходах производства и более низкая итоговая цена для покупателя. Хотите узнать про чипы Apple ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Процессор от iPhone 16 Pro в MacBook Neo

Именно биннинг позволил Apple предложить MacBook Neo по привлекательной цене. В ноутбук ставят чипы A18 Pro, которые забраковали для установки в iPhone 16 Pro — у них работали только пять из шести графических ядер. Для смартфона это считалось дефектом, для лёгкого ноутбука — вполне рабочим вариантом.

Стратегия оказалась почти слишком удачной: спрос на MacBook Neo был таким высоким, что компания израсходовала весь запас отбракованных чипов от производства iPhone 16 Pro и теперь вынуждена заказывать новые партии. Формально «бракованные» процессоры приходится допроизводить специально — спрос превысил количество реального брака. Вот ещё пять актуальных продуктов, построенных на отбракованных процессорах:

A15 Bionic — в iPhone SE

A17 Pro — в iPad mini

A18 — в iPhone 16e

A19 — в iPhone 17e

A19 Pro — в iPhone Air

Список неполный. Apple использует этот подход со времён оригинального iPad и iPhone 4. Тогда чипы A4, которые потребляли слишком много энергии для смартфона на батарее, отлично работали в Apple TV — приставка питается от розетки, и расход энергии там не критичен. Похожая история случилась с менее эффективными чипами S7: их изначально делали для Apple Watch, а в итоге поставили во второе поколение HomePod.

Как Intel, AMD и NVIDIA продают чипы с отключёнными ядрами

Apple далеко не единственная компания, которая использует биннинг. Этот подход — стандарт полупроводниковой индустрии, и самый известный пример — Intel.

Когда Intel производит процессор Core i9-10900K с 10 ядрами и встроенной графикой, не каждый чип проходит проверку полностью. Если два ядра и графический блок оказываются дефектными, Intel отключает их и маркирует этот кристалл как Core i7-10700F — модель без встроенной графики с 8 ядрами. Если и в таком режиме процессор не выдерживает нужных частот, ему отключают ещё два ядра и продают как Core i5. Один и тот же кремниевый кристалл потенциально может стать любым из 19 разных процессоров в линейке 10-го поколения.

У AMD всё устроено похожим образом. Например, Ryzen 9 7950X — это 16-ядерный флагман, прошедший самый строгий отбор. А Ryzen 9 7900 — 12-ядерный процессор с отключёнными ядрами и более низким энергопотреблением, произведённый из того же кремния. Даже разница между Ryzen 5 7600 и 7600X — это по сути результат сортировки по качеству.

В мире видеокарт та же картина. NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080 построены на одном чипе AD102, но в 4080 часть ядер CUDA отключена, а лимит мощности снижен. Кристаллы, не прошедшие отбор для RTX 4080 Super, спускаются до RTX 4070, а те, что не подошли для RTX 4070 Super, становятся RTX 4060.

Влияние бракованных процессоров на работу iPhone, iPad и Mac

Главный вопрос: стоит ли волноваться, если в вашем устройстве стоит «отбракованный» чип? Короткий ответ — нет. Это не брак в бытовом смысле и не означает, что устройство будет хуже работать или быстрее ломаться. Чип просто не прошёл по самым высоким требованиям конкретной модели, но полностью соответствует требованиям той, в которой он установлен. Apple, Intel и NVIDIA продают устройства с честно заявленными характеристиками — например, 5-ядерная графика в MacBook Neo указана прямо в спецификации.

Полезно понимать другое: именно благодаря такой сортировке существуют доступные модели — iPhone SE, iPhone 16e, 17e, iPad mini, MacBook Neo. Без биннинга Apple либо повышала бы цены, либо вовсе не выпускала эти устройства. Для покупателя бюджетной техники это скорее плюс, чем минус. Остались вопросы или хотите обсудить? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там всегда помогут.

Экономия Apple на бракованных процессорах

Точных цифр компания не раскрывает, но по оценкам практика принесла Apple экономию в сотни миллионов долларов. Для бизнеса такого масштаба это не революция, но и не мелочь — особенно с учётом того, что речь идёт о деньгах, которые иначе ушли бы буквально в мусор вместе с отбракованными пластинами кремния.

В PC-индустрии ситуация аналогичная. Intel и AMD ежегодно экономят огромные суммы, превращая каждый брак в рабочий продукт. Для пользователя из этого следует простой вывод: когда вы видите младшую модель с урезанным количеством ядер графики или чуть более скромными характеристиками, чаще всего речь не о специально упрощённом чипе, а о том же процессоре с частично отключёнными блоками. По производительности на ядро он будет вести себя так же, как старший собрат.

Кому подойдёт устройство Apple с бракованным процессором

Если вы выбираете между базовой и старшей версией MacBook Air или iPad, разница в количестве ядер графики — это не «обман» и не «сэкономили на вас». Это честно проданная конфигурация по более низкой цене. Решать стоит по задачам: для офиса, веба и сериалов хватит младшей версии, для монтажа видео и тяжёлых игр лучше доплатить за полноценный чип.

То же самое касается процессоров Intel: Core i5 с отключёнными ядрами от i9 — это не ущербный продукт. Он работает ровно на тех характеристиках, которые заявлены в спецификации. Разница ощутима только в специфических задачах вроде 3D-рендеринга или профессионального монтажа.

На повседневное использование сам факт биннинга никак не влияет — устройство работает ровно так, как обещано в характеристиках. Это история скорее про устройство индустрии и про то, почему Apple, Intel и другие производители умеют держать цены на младшие модели ниже, чем могли бы.