Купил идеальную беспроводную зарядку для iPhone — пользуюсь с сентября, а емкость аккумулятора еще 100%

Когда я искал беспроводную зарядку для iPhone, хотелось чего-то компактного, но при этом функционального. Чтобы не просто положил телефон и забыл, а чтобы это была полноценная зарядная станция на каждый день. Такая, которую не стыдно поставить на рабочий стол и которая реально упрощает жизнь. Раньше я пользовался магнитным повербанком для iPhone, но дома хотелось стационарное решение. Нашёл зарядку с поддержкой Qi2.2 — и с сентября прошлого года заряжаю на ней iPhone ежедневно. Рассказываю, что из этого вышло.



Беспроводная зарядка для iPhone: что умеет эта станция

UGREEN Qi2.2 — это магнитная беспроводная зарядка формата 2-в-1. Выглядит она как небольшая подставка: снизу площадка для AirPods, сверху — магнитный модуль для iPhone. Подключается по USB-C, поддерживает стандарт Qi2 с мощностью до 25 Вт для iPhone и 5 Вт для наушников. Бренд UGREEN, думаю, многим знаком — у них куча аксессуаров на AliExpress, и качество, как правило, не подводит. Кстати, недавно я тестировал их UGREEN Smart Tag вместо AirTag — тоже достойная вещь.

По размерам станция очень компактная. В сложенном виде она чуть больше хоккейной шайбы, легко помещается в карман рюкзака. Я периодически беру её с собой в поездки — весит мало, места не занимает, а пользы от неё больше, чем от обычной плоской беспроводной зарядки.

Складная зарядка для iPhone: как работает подставка

Это одна из тех фишек, которые на первый взгляд кажутся мелочью, а на деле меняют всё. Конструкция у UGREEN Qi2.2 складная. Можно разложить её и поставить iPhone вертикально — удобно, если смотрите видео на столе или используете режим ожидания StandBy. В таком положении телефон стоит под углом, экран на виду, уведомления читаются на лету.

А можно не раскладывать вообще и просто класть телефон сверху в сложенном виде — получается обычная беспроводная зарядка. Я пользуюсь обоими вариантами в зависимости от ситуации. На рабочем столе ставлю вертикально, а на тумбочке у кровати кладу плашмя — так iPhone не светит экраном в глаза ночью.

Магниты здесь достаточно сильные. Телефон цепляется уверенно и не соскальзывает, даже если случайно задеть станцию рукой. Выравнивание катушек происходит автоматически — просто подносите iPhone, и он сам встаёт на место. Никаких танцев с прицеливанием.

Вредит ли беспроводная зарядка аккумулятору iPhone при ежедневном использовании

Это, пожалуй, самое важное. Я заряжаю iPhone на этой станции каждый день с сентября. То есть уже больше восьми месяцев непрерывного использования. За всё это время — ни одного перегрева. Телефон нагревается ровно настолько, насколько это нормально при беспроводной зарядке — чуть тёплый, не более. Никаких горячих корпусов, никаких предупреждений на экране.

А ёмкость аккумулятора? Как была 100%, так и осталась. Я специально слежу за этим показателем в настройках, потому что раньше на дешёвых зарядках батарея деградировала заметно быстрее. Бывало, за полгода ёмкость падала до 95–96%. Здесь же Qi2 делает своё дело — зарядка идёт корректно, без лишнего нагрева и стресса для аккумулятора.

Думаю, дело именно в стандарте Qi2. Он обеспечивает точное позиционирование катушек через магниты, а значит, энергия не тратится впустую и не превращается в тепло. Для здоровья батареи iPhone это критически важно.

Зарядная станция с USB-C: как заряжать несколько устройств от одного адаптера

Отдельно хочу отметить приятный бонус — сбоку есть порт USB-C. Это не просто вход для питания, а дополнительный выход. Можно подключить к нему кабель и зарядить что-нибудь ещё: Apple Watch, повербанк или любой другой гаджет.

По сути, станция превращается в небольшой зарядный хаб на столе. У меня, например, рядом всегда лежат наушники или фитнес-браслет — подключаю их через этот порт, и всё заряжается одновременно. Не нужно искать свободную розетку или тянуть лишний провод. Один кабель в станцию — и три устройства заряжаются параллельно.

Беспроводная зарядка для iPhone и AirPods на одной станции

Нижняя часть станции — это площадка для зарядки AirPods. Кладёте кейс, и он начинает заряжаться. Мощность здесь 5 Вт, но для наушников больше и не нужно — за ночь кейс набирается полностью. Поддерживаются AirPods с беспроводной зарядкой: AirPods Pro, AirPods 3 и AirPods 4 в версии с беспроводным кейсом.

Удобно, что iPhone и AirPods заряжаются одновременно на одном устройстве — меньше проводов, меньше беспорядка на столе. Раньше у меня были отдельная зарядка для телефона и отдельный кабель для наушников. Теперь всё это заменила одна станция. Стол стал заметно чище.

На что обратить внимание при выборе зарядной станции для iPhone

Станция сделана из приятного на ощупь пластика с матовым покрытием. Не скользит, не собирает отпечатки пальцев, выглядит аккуратно. Шарнир складного механизма тугой — раскладывается с лёгким усилием и держит угол надёжно. За восемь месяцев ежедневного складывания и раскладывания ничего не расшаталось и не заскрипело.

Снизу есть резиновые ножки, которые не дают станции ёрзать по столу. Мелочь, но важная — когда снимаешь iPhone с магнита, станция остаётся на месте. На дешёвых аналогах я с этим намучился. Кстати, недавно я рассказывал, как заказал MacBook Neo из США — вот там с качеством всё было не так гладко.

Если вы ищете надёжную беспроводную зарядку для iPhone, которая не убьёт аккумулятор и при этом умеет больше, чем просто заряжать — этот док от UGREEN точно вас порадует. Складная конструкция, поддержка Qi2 с мощностью 25 Вт, зарядка AirPods, дополнительный USB-C — всё это за вполне адекватные деньги.

На AliExpress станция стоит около 3 000 рублей. С учётом того, что она заменяет сразу несколько зарядных устройств, цена более чем оправданная. Я пользуюсь ей каждый день уже восемь месяцев и менять ни на что не собираюсь. Топовая штука, всем рекомендую.