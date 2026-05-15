Мои лучшие находки с AliExpress: 10 вещей, которые реально прижились у меня дома

Решил собрать в одну подборку все свои лучшие находки с AliExpress за последнее время. Это 10 вещей, которые реально у меня прижились — какими-то пользуюсь дома, что-то купил себе в машину, ну а какие-то из этих вещей я брал специально своим родителям или детям. Ради интереса можете заскочить в нашу предыдущую подборку с товарами для спорта и здоровья, ну а потом возвращайтесь и заказывайте реально проверенные вещи.



Наушники с шумоподавлением вместо AirPods Max

Уже давно пользуюсь UGREEN Studio Pro — и могу сказать, что за свои деньги это один из лучших вариантов. Активное шумоподавление работает отлично: в метро, в самолёте, в шумном офисе. Подключение комбинированное — можно и по Bluetooth, и по проводу. Материалы приятные, металл и кожа, ничего не скрипит. Топовые уши по очень адекватной цене.

Цена: 2640 рублей

Портативная колонка для дачи и пикника

Для дачи взял Tronsmart T7 Lite — компактную Bluetooth-колонку с защитой от влаги. Звук для её размеров очень достойный, два канала 2.0. Работает от аккумулятора, заряда хватает на целый вечер. Если нужна недорогая колонка, которую не страшно взять на природу — это отличный выбор.

Цена: 2220 рублей

Игровая консоль, на которой мы зависли всей семьёй

Взял Nintendo Switch Lite — и теперь играем с сыном по очереди. Консоль компактная, экран 5,5 дюйма, удобно держать в руках. Чипанули её — и вообще топ, библиотека игр стала бесконечной. За эти деньги — лучший вариант для тех, кто хочет портативный гейминг без лишних затрат.

Цена: 12 890 рублей (с купоном)

MP3-плеер для тех, кто устал от стриминга

Давно хочу купить себе INNIOASIS Y1 — отдельный MP3-плеер на 64 ГБ для офлайн-музыки. Есть Bluetooth, экран, поддержка разных форматов. Выглядит как iPod Classic — и это подкупает. Идея простая: загрузил музыку, отключился от интернета, слушаешь без отвлечений. Штука нишевая, но для ценителей — самое то.

Цена: 4060 рублей

Bluetooth-адаптер, который оживил старую магнитолу

В машине не было Bluetooth — и музыку приходилось слушать через AUX-кабель или вовсе с радио. Взял беспроводной адаптер UGREEN — подключается через разъём 3,5 мм или USB, поддерживает Bluetooth 6.0 и кодек LDAC. Теперь слушаю музыку без проводов и принимаю звонки по громкой связи. Адаптер автоматически переподключается при запуске двигателя. Must have для любой машины без Bluetooth.

Цена: 910 рублей

Робот-пылесос, для уборки за двумя детьми

Двое детей — это постоянные крошки, разлитые соки и песок из песочницы. В какой-то момент стало понятно, что без робота-пылесоса не обойтись. Заказал Roborock S8 Pro Plus — модель с мощностью всасывания 10 000 Па, влажной уборкой и самоочисткой пылесборника. Русская версия с годовой гарантией, европейский сертификат. Убирает и сухую грязь, и моет полы. Серьёзная покупка, но экономит кучу времени каждый день.

Цена: 18 590 рублей

Планшет для ребёнка вместо iPad

Сыну нужен был планшет для мультиков и игр, но покупать для этого iPad показалось расточительным. Взял Poco Pad M1 — планшет с экраном 12,1 дюйма, 8 ГБ оперативки и 256 ГБ встроенной памяти. Процессор Snapdragon, система Xiaomi ГиперОС. Для детских задач — более чем достаточно, а большой экран удобен и для взрослых. Отличная альтернатива за вменяемые деньги.

Цена: 17 570 рублей (с купоном)

Смартфон для отца с лучшим соотношением цена-качество

Отцу нужен был новый телефон — надёжный, с хорошей камерой и большим аккумулятором, но без переплаты за бренд. Выбрал Poco X8 Pro — смартфон на 12 ГБ оперативки и 512 ГБ памяти. Экран 6,59 дюйма с разрешением 2756×1268, аккумулятор 6500 мАч, NFC для оплаты, камера 50 Мп. Глобальная версия, 2 SIM. По соотношению характеристик и цены — один из лучших вариантов на рынке.

Цена: 21 020 рублей (с купоном)

Компактная зарядка для всей маминой техники

Маме нужна была одна зарядка для ноутбука, смартфона и планшета — чтобы не возить с собой три адаптера. Взял UGREEN GaN на 65 Вт — компактный блок с двумя портами USB-C и одним USB-A. Технология GaN делает его маленьким и лёгким, при этом мощности хватает даже для ноутбука. Вилка EU, сертификация RoHS и CE. Идеальный вариант для путешествий и командировок.

Цена: 1510 рублей (с купоном)

Ноутбук для мамы по адекватной цене

И раз уж подбирал маме зарядку — заодно нашёл и сам ноутбук. Xiaomi Redmi Book 16 2024 — модель на Intel i5-13420H с 16 ГБ оперативки и 512 ГБ SSD. Экран 16 дюймов, Windows 11. Для работы с документами, браузером и видеозвонками — за глаза. Для ноутбука с такими характеристиками это очень хорошее предложение.

Цена: 45 840 рублей (с купоном)

