Я купил все устройства Apple в России, потратив всего 135 тысяч рублей. Все новое, не б/у

Сидел в пятницу после работы, никого не трогал и неожиданно для себя понял, что лучшее время для покупки техники Apple — прямо сейчас. Просто посмотрите, сколько сейчас стоит в России самый дешевый в истории MacBook Neo. Это же просто подарок. А мне как раз нужен второй iPhone, сын давно просил планшет, а жена хотела нормальные Apple Watch с AOD, которые будут работать с iPhone без сбоев. Посчитал тут ради интереса, во сколько мне это все обойдется, и обомлел. Смотрите, какую сумму надо приготовить, чтобы по полной затариться Apple в России.



Самый дешевый набор техники Apple 2026 году

Сразу скажу, что я не гонюсь за самыми топовыми и дорогими моделями от Apple. Базовые девайсы с запасом покрывают мои потребности, поэтому при выборе устройств Apple я исходил из их возможностей. Именно поэтому и было решено брать самые простые гаджеты от компании из Купертино. Я подсчитал минимальную стоимость полного комплекта устройств Apple по актуальным ценам в России и был шокирован. Он обойдется вам почти в два раза дешевле, чем один MacBook Pro 16″ на M5 Pro. Напомню, что последний стоит от 250 тысяч рублей. Вот что у меня получилось:

Итого: примерно 135 000 ₽. Это почти вдвое дешевле, чем единственный MacBook Pro 16″ с чипом M5 Pro. А если добавить в корзину MacBook Neo вместо iPad с клавиатурой и стилусом, итоговая сумма вырастет всего на 18 000 ₽ — до 153 000 ₽. Самые дешёвые наушники в линейке — AirPods 4 примерно от 9 000 ₽. Это базовая версия без активного шумоподавления, но с актуальным дизайном и USB-C зарядкой.

MacBook Neo: цена, характеристики и для кого он нужен

Главная причина, по которой полный набор Apple стал таким доступным, — появление MacBook Neo. Он вышел 4 марта 2026 года по цене примерно от 55 000 ₽. Ещё два года назад самый дешёвый ноутбук Apple стоил около 100 000 ₽.

MacBook Neo — первый Mac, в котором вместо фирменного чипа серии M установлена процессорная платформа от iPhone, а именно A18 Pro из iPhone 16 Pro. Это нестандартный ход: раньше Apple строго разделяла чипы для телефонов и компьютеров.

По данным бенчмарка Geekbench, MacBook Neo набирает 3 461 балл в одноядерном тесте — всего на 6 % меньше, чем MacBook Air на M5. Для повседневных задач — браузер, документы, видеозвонки, лёгкая обработка фото — разница практически незаметна.

Тим Кук после старта продаж заявил, что MacBook Neo показал лучшую стартовую неделю в истории Mac среди новых покупателей. Факт того, что iPhone 17e и MacBook Neo стоят одинаково — по 55 000 ₽ — ещё пару лет назад выглядел бы фантастикой.

Чем дешёвые устройства Apple отличаются от Pro-моделей

Важный момент: бюджетная линейка 2026 года — это не переработанные остатки прошлых поколений. Apple использует актуальные компоненты, но экономит на конкретных вещах.

iPhone 17e получил ту же основную камеру на 48 мегапикселей и тот же чип A19, что и обычный iPhone 17. Ограничения: экран работает на частоте 60 Гц (вместо 120 Гц у старших моделей), нет второй камеры сзади, а вместо Dynamic Island по-прежнему используется «чёлка». Подробнее о том, чем iPhone 17e лучше предшественника, мы уже рассказывали.

Apple Watch SE 3 получили чип S10 от старшей Series 11, постоянно активный дисплей, функцию обнаружения апноэ сна и быструю зарядку. По функциональности разрыв со старшей моделью заметно сократился.

Единственный заметный компромисс — iPad 11-го поколения. Это пока единственное устройство в бюджетной линейке, которое не поддерживает Apple Intelligence (систему ИИ-функций Apple). Для тех, кто планирует активно пользоваться новыми возможностями Siri и генеративными инструментами, это может быть существенным ограничением.

Какие устройства Apple лучше не покупать в 2026 году

Три устройства из этого набора находятся на пороге обновления, и это стоит учитывать при покупке.

По данным источника, iPad 12-го поколения с чипом A18 и поддержкой Apple Intelligence уже готов к выпуску и может появиться в этом году. Это закроет единственный серьёзный пробел в бюджетной линейке. Об основных характеристиках нового iPad мы уже писали отдельно.

Также в ближайших планах — обновлённые HomePod mini и Apple TV с более мощными процессорами и чипом N1. По информации источника, эти устройства должны были выйти ещё в прошлом году, но Apple отложила релиз, ожидая готовности обновлённой Siri.

Если вы присматриваетесь к iPad начального уровня или HomePod mini, имеет смысл дождаться обновлённых версий — судя по всему, ждать осталось недолго.

Кому выгодно купить полный набор Apple в России в 2026 году

Эти цифры интересны в первую очередь тем, кто рассматривает переход в экосистему Apple с нуля или думает обновить сразу несколько устройств. Примерно 135 000 ₽ за восемь устройств — это по-прежнему серьёзная сумма, но в пересчёте на одно устройство получается заметно скромнее, чем раньше.

Если убрать из списка необязательные аксессуары — клавиатуру, стилус и AirTag — сумма падает примерно до 123 000 ₽. Для тех, кто уже глубоко в экосистеме Apple, новость скорее про общий тренд: Apple впервые за долгое время всерьёз работает над доступностью начальной линейки, не жертвуя при этом ключевыми технологиями. Кому можно не торопиться — владельцам iPad, HomePod mini и Apple TV: обновления этих устройств, судя по всему, на подходе.