Apple урезает iPhone 18 и откладывает релиз на 2027 — он будет похож на 18e

Иван Герасимов

Ещё пару недель назад слухи звучали оптимистично: писали, что базовый iPhone 18 получит начинку от Pro — 12 ГБ оперативной памяти, 2-нанометровый чип и собственный модем. Теперь картина разворачивается в обратную сторону. Инсайдеры утверждают, что базовый iPhone 18 и дешёвый iPhone 18e будут делить между собой компоненты, а сам iPhone 18 «удешевили» и сдвинули релиз на весну 2027 года. Если слух подтвердится, отличий между iPhone 18 и iPhone 18е не останется.

Базовый iPhone 18 потеряет несколько важных функций

Что известно про iPhone 18

Источник называет себя выходцем из производственной цепочки и утверждает, что некоторые детали у iPhone 18 и iPhone 18e взаимозаменяемы. По его словам, сближение характеристик между двумя моделями реально и фиксируется на уровне поставщиков. Там же звучит резкая формулировка: базовый iPhone 18 «удешевили», его выход отложен, и решение это финальное. Ранее мы предполагали, что такое может произойти.

Важно держать в голове статус новости. Это слух из Weibo, а не официальное заявление Apple. Но он ложится в общую картину: за последние пару недель этот же инсайдер уже публиковал слухи про iPhone 18 — об упрощении дисплея и чипа. А про разнесённый запуск моделей раньше говорили все известные инсайдеры.

Выпустят ли iPhone 18 в 2026 году

По данным утечки, iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2 выйдут весной 2027 года, а iPhone 18 Pro, Pro Max и складной iPhone Ultra покажут осенью. Если так и будет, сентябрь и октябрь фактически превратятся в «сезон флагманов»: новые фичи премиальных смартфонов увидим уже скоро.

iPhone 18 фактически будет таким же как iPhone 18e

Для пользователя это означает простую вещь: осенью 2026 года iPhone 18 в продаже не будет. Вариантов остаётся три: ждать весны, покупать iPhone 17 сейчас или раскошеливаться на Pro-линейку, которая всегда дороже.

Отличия iPhone 18 от iPhone 18e

Сейчас iPhone 17e серьезно уступает базовой версии по характеристикам

Чтобы понять масштаб, удобно сравнить нынешнее поколение. Сегодня iPhone 17 и iPhone 17e — это совершенно разные телефоны. Это ощущается не столько в цене, сколько в характеристиках. Если короток: iPhone 17e — смартфон для тех, кому нужна высокая производительность по вменяемой цене. В пользу iPhone 17 говорят следующие фичи.

  • Экран 6,3 дюйма с ProMotion (плавная картинка с частотой до 120 Гц) и яркостью до 3000 нит.
  • Вырез Dynamic Island.
  • Пятиядерная графика.
  • Сверхширокоугольная камера.
  • Повышенная автономность.

iPhone 17e уступает по всем фронтам: экран всего 6,1 дюйма, вместо Dynamic Island обычная «чёлка», 120 Гц нет, 4 ядра GPU, одна камера. Думайте.

Если Apple действительно урежет дисплей и чип у базового iPhone 18 и поделит часть деталей с e-версией, многие из этих различий могут сжаться или вовсе исчезнуть. По одному из прошлых сообщений того же инсайдера, Apple может ещё и подкорректировать название A-чипа, чтобы замаскировать изменения.

iPhone 18 или iPhone 17 — какой лучше купить

Главный вывод: вам будет сложнее решить, какой Айфон купить. Если новый базовый Айфон 18 станет хуже по части экрана, чипа и камеры, переплачивать за неё будет сложнее — особенно тем, кто и так колебался между двумя версиями. Кому стоит обратить внимание уже сейчас:

  • Тем, кто ждал обычный iPhone 18 осенью 2026 года — стоит готовиться к тому, что ждать придётся дольше.
  • Тем, кто выбирает между iPhone 17 и iPhone 18 — возможно, проще взять 17-ю модель, пока разница в характеристиках с базой ещё ощутимая.
  • Тем, кому принципиальны ProMotion, Dynamic Island и хорошая камера — присматриваться скорее к Pro-линейке.

А вот владельцам iPhone 15 и новее, которые и не собирались менять телефон в ближайший год, можно эту новость спокойно пропустить. До весны 2027-го новые слухи появятся еще не раз, поэтому судить про характеристики iPhone 18 пока рано. При этом конкретика про «общие детали» и «удешевление» — пока односторонняя. Производство новых Айфонов 2027 еще не началось и до этого момента любые детали могут поменяться.

Если коротко: обычный iPhone 18 рискует стать менее интересной покупкой, чем кажется по названию. Тем, кому нужен новый iPhone 2026 года, разумнее смотреть на iPhone 17 или Pro-линейку 18-го поколения осенью. Ждать весны 2027-го имеет смысл только тем, кого устраивает компромисс между базовой моделью и e-версией — и кто готов к тому, что разница между ними будет минимальной.

