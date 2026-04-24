MacBook Neo на Озоне подешевел до 55к рублей. Я реально заказал его жене

MacBook Neo хотят все. Это самый доступный ноутбук Apple в истории — и первый Mac на процессоре от iPhone. В США за него просят 599 долларов, но в России ценник традиционно выше. Уже пять моих знакомых купили MacBook Neo, и каждый хочет знать — где взять дешевле? Разбираемся, где сейчас можно купить MacBook Neo дешевле всего и сколько вы реально заплатите.



Цена MacBook Neo в России в 2026 году

Когда Apple представила MacBook Neo 4 марта 2026 года, все обратили внимание на цену — 599 долларов за базовую версию. По текущему курсу это примерно 47 000 рублей. Звучит как мечта, но в России всё устроено иначе. Официально Apple в нашей стране не работает, а значит, все MacBook Neo попадают к нам через параллельный импорт. И это сразу накручивает цену.

В крупных розничных сетях ситуация предсказуемая. В «М.Видео» за базовую версию MacBook Neo с 256 ГБ просят 79 990 рублей. В re:Store — примерно столько же, от 75 000 до 80 000 рублей. Это почти вдвое дороже американской цены. Переплата объяснимая — параллельный импорт, логистика, аренда торговых залов, зарплаты консультантов, — но от этого не менее обидная. К тому же цена MacBook Neo в России выросла на 10 тысяч за последние недели. Однако на маркетплейсах ситуация заметно интереснее, и именно там стоит искать лучшие предложения.

MacBook Neo на Ozon: цена с учётом пошлины

На момент написания статьи самый дешёвый MacBook Neo в России продаётся на Ozon. Базовая версия с 256 ГБ SSD и картой Ozon Банка обойдётся всего в 49 300 рублей. Это уже очень близко к американскому ценнику — разница буквально пара тысяч рублей.

Но не спешите радоваться. К стоимости нужно прибавить таможенную пошлину — она составляет примерно 5 700 рублей. Ozon честно об этом предупреждает прямо в карточке товара, и за это ему отдельный плюс. Итого реальная стоимость MacBook Neo на Ozon составляет около 55 000 рублей.

Давайте посчитаем разницу. В «М.Видео» за тот же самый ноутбук просят 79 990 рублей. На Ozon с пошлиной — 55 000 рублей. Экономия — почти 25 000 рублей. За эти деньги можно купить неплохие наушники AirPods или чехол с клавиатурой. Разница колоссальная, и для бюджетного ноутбука Apple она особенно критична — это почти треть стоимости самого устройства.

На Яндекс Маркете цены чуть выше. Самые доступные предложения начинаются от 66 000–68 000 рублей за версию с 256 ГБ. Часть продавцов доставляет ноутбук из-за рубежа, и к цене тоже может добавиться пошлина. Так что Ozon на данный момент — явный лидер по цене.

Характеристики MacBook Neo: процессор, экран и память

MacBook Neo — это 13-дюймовый ноутбук в алюминиевом корпусе весом 1,23 кг. Внутри стоит процессор Apple A18 Pro — тот самый, что работает в iPhone 16 Pro. Для ноутбука это звучит непривычно, но на практике чипа хватает для всех повседневных задач: браузер с десятками вкладок, офисные приложения, видеозвонки и даже базовый монтаж видео в 4K. Правда, есть нюансы — у Apple закончились процессоры A18 Pro для MacBook Neo, и это может повлиять на поставки.

Экран — Liquid Retina с разрешением 2408×1506 пикселей и яркостью до 500 нит. Частота обновления — стандартные 60 Гц, без ProMotion. Цветовой охват — sRGB, а не DCI-P3, как в старших моделях. Для работы и учёбы этого достаточно, но дизайнерам и фотографам лучше смотреть в сторону MacBook Air.

Оперативной памяти — 8 ГБ, и расширить её нельзя. Многие спрашивают, можно ли увеличить оперативную память в MacBook Neo, но ответ однозначный — нет. По меркам 2026 года это скромно, особенно когда даже базовый MacBook Air теперь поставляется с 16 ГБ. Но для целевой аудитории Neo — студентов и пользователей с базовыми задачами — этого пока хватает. Автономность заявлена до 16 часов воспроизведения видео, на практике это около 13 часов активной работы. Для ноутбука за 55 000 рублей — отличный показатель.

Из портов — два USB-C и аудиоразъём 3,5 мм. Один порт поддерживает USB 3 со скоростью до 10 Гбит/с, второй ограничен стандартом USB 2 — всего 480 Мбит/с. MagSafe нет, Thunderbolt тоже. Зато ноутбук полностью бесшумный благодаря пассивному охлаждению. Доступен в четырёх расцветках: серебристый, розовый (Blush), жёлтый (Citrus) и синий (Indigo).

Стоит ли покупать MacBook Neo сейчас или лучше подождать

Цены на MacBook Neo в России постепенно снижаются. Ещё в марте за базовую версию просили 70 000–80 000 рублей буквально везде, а сейчас на Ozon можно взять за 55 000 рублей с учётом пошлины. Тренд очевидный: чем больше ноутбуков завозят в страну, тем ниже цена.

По прогнозам, к лету стоимость может опуститься до 50 000–53 000 рублей на маркетплейсах. Но если ноутбук нужен прямо сейчас, текущая цена на Ozon — вполне адекватная. За 55 000 рублей вы получаете полноценный MacBook с macOS Tahoe, качественным экраном и автономностью на весь рабочий день. Для сравнения, за те же 79 990 рублей, которые просят в «М.Видео», уже можно начать присматриваться к MacBook Air на M1 или даже к восстановленным моделям на M2.

Главное — не забывайте учитывать пошлину при покупке на маркетплейсах. Она не всегда включена в цену, и финальная сумма может отличаться от той, что вы видите в карточке товара. На Ozon размер пошлины указан прямо на странице — и это большой плюс по сравнению с некоторыми другими площадками, где сюрприз ждёт уже после оформления заказа.