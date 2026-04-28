Apple может убрать из iPhone одну важную функцию. Причина вас разозлит

MagSafe — одна из самых любимых функций iPhone за последние годы. Магнитная зарядка, автомобильные крепления, кошельки, пауэрбанки — вокруг этой технологии выросла целая экосистема аксессуаров. Но, судя по свежим утечкам, Apple всерьёз обсуждает отказ от MagSafe в будущих моделях iPhone. И причина, по которой это может произойти, мягко говоря, раздражает.



Согласно публикации китайского инсайдера на платформе Weibo, внутри Apple идут активные дебаты о будущем магнитной системы. Речь не о складном iPhone Ultra, где отсутствие MagSafe объясняется ультратонким корпусом в 4,5 мм. Нет, обсуждается вариант, при котором даже обычные модели iPhone лишатся встроенных магнитов.

А причина банальна и цинична: рынок MagSafe-аксессуаров оказался слишком успешным. Apple, по всей видимости, рассчитывает, что без встроенных магнитов пользователи будут вынуждены покупать чехлы с поддержкой MagSafe — даже те, кто предпочитает носить смартфон без чехла. По сути, это искусственное создание спроса на аксессуары.

Модели iPhone, из которых могут убрать MagSafe

Источник уточняет, что Apple рассматривает удаление MagSafe из базовых моделей. Более дорогие версии — вероятно, линейка Pro — могут сохранить встроенные магниты. Не исключено, что MagSafe станет чем-то вроде премиальной опции, за которую придётся доплатить.

Прецедент уже есть. В 2025 году Apple выпустила iPhone 16e без MagSafe, сославшись на то, что целевая аудитория бюджетных моделей якобы предпочитает проводную зарядку. Правда, в iPhone 17e магниты вернули — видимо, пользователи оказались не согласны с позицией Apple. Кстати, энтузиасты уже нашли способ добавить MagSafe в iPhone 16e своими руками.

Samsung переходит на магнитную зарядку Qi2

Забавный поворот: пока Apple думает, как избавиться от MagSafe, Samsung наконец-то подходит к внедрению магнитной зарядки в свои флагманы. На днях в сеть попали фотографии макетов Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Wide и Galaxy Z Flip 8 — на задней панели всех трёх устройств заметны круглые вырезы под магниты стандарта Qi2.

До сих пор Samsung обходилась статусом «Qi2 Ready» — магниты нужно было добавлять через чехол. Если в 2026 году корейцы встроят их прямо в корпус, это будет настоящий сдвиг для Android-мира. И на этом фоне отказ Apple от MagSafe выглядел бы особенно странно. Интересно, что в iPhone для Китая MagSafe устроен иначе, чем в остальных регионах — и это тоже может влиять на решение компании.

Как новый глава Apple может изменить iPhone

Стоит учитывать контекст. С 1 сентября 2026 года Apple возглавит Джон Тернус — инженер по призванию, нынешний старший вице-президент по аппаратному обеспечению. Тим Кук перейдёт на должность исполнительного председателя совета директоров. Тернус работает в Apple с 2001 года и приложил руку практически к каждому продукту компании.

На первый взгляд, именно «железный» руководитель менее всего заинтересован в том, чтобы резать функциональность ради маркетинговых уловок. Но решение об удалении MagSafe — если оно вообще будет принято — может стать серьёзным репутационным ударом для нового CEO.

Правда ли Apple уберёт MagSafe из iPhone

Источник на Weibo имеет хорошую репутацию, но к подобным заявлениям стоит относиться осторожно. MagSafe — это не просто зарядка. Это целая экосистема: автомобильные крепления, подставки для StandBy, кошельки, пауэрбанки, крепления Belkin для монитора. Apple сама построила вокруг MagSafe огромный бизнес и интегрировала технологию в стандарт Qi2. Подробнее о том, какие iPhone поддерживают MagSafe и что даёт магнитная зарядка, мы уже рассказывали.

Более того, осенью 2024 года Apple увеличила скорость MagSafe-зарядки до 25 Вт. Вряд ли компания стала бы инвестировать в развитие функции, которую собирается убирать через пару лет.

Скорее всего, внутренние обсуждения действительно были — в Apple регулярно оценивают, какие компоненты можно сократить для снижения себестоимости. Но от обсуждения до реального решения — огромная дистанция. Особенно когда конкуренты только начинают копировать вашу технологию.

Пока рано паниковать, но сам факт того, что Apple рассматривает такой вариант, говорит о многом. Компания давно не стесняется убирать популярные функции — вспомните зарядный блок из коробки, 3D Touch и разъём для наушников. MagSafe пока в безопасности, но расслабляться не стоит.