Стоит ли покупать Айфон 16 Про Макс в 2026 году

iPhone 16 Pro Max остаётся одним из самых мощных смартфонов на рынке. Но Apple сняла его с производства ещё в сентябре 2025 года — а значит, сейчас вы покупаете не новый iPhone, а остатки со складов. И если посмотреть на актуальные цены на iPhone в России, разница с iPhone 17 Pro Max не так велика. Разбираемся, стоит ли брать прошлогодний флагман или лучше доплатить.



Характеристики iPhone 16 Pro Max: экран, камера и автономность

iPhone 16 Pro Max — это по-прежнему флагман, который закрывает абсолютно все задачи. Процессор A18 Pro до сих пор справляется с любыми приложениями и играми без малейших проблем. Запаса производительности хватит ещё на несколько лет вперёд, и это не пустые слова — чип действительно мощный.

Камеры здесь одни из лучших на рынке смартфонов. Основной модуль на 48 мегапикселей снимает отлично в любых условиях, а 5-кратный оптический зум позволяет делать детальные снимки на расстоянии. Ночная съёмка, видео в 4K при 120 кадрах в секунду, кинематографический режим — всё это работает на высшем уровне. Если вы много снимаете, камера iPhone 16 Pro Max вас не разочарует.

Экран на 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц и поддержкой Always-On Display остаётся эталонным. Яркость, цветопередача, плавность анимаций — претензий нет. Титановый корпус придаёт устройству ощущение настоящего премиума. Многие считают, что титан выглядит и ощущается дороже алюминия, и в этом есть доля истины.

Автономность тоже на высоте. iPhone 16 Pro Max уверенно доживает до конца дня даже при активном использовании, а при средней нагрузке — и до следующего утра. Добавьте сюда поддержку iOS 26, которая будет актуальна ещё минимум три-четыре года, и картина складывается весьма привлекательная.

Почему iPhone 16 Pro Max сняли с производства

А теперь к тому, о чём молчат большинство продавцов. Apple прекратила производство линейки iPhone 16 Pro в сентябре 2025 года — сразу после выхода iPhone 17. Это значит, что всё, что сейчас продаётся на маркетплейсах и в магазинах, — это остатки со складов.

На первый взгляд, ничего страшного. Но на практике это создаёт серьёзный риск. Чем дольше модель отсутствует в производстве, тем выше вероятность нарваться на восстановленное устройство, которое продавец выдаёт за новое. На том же Ozon можно встретить карточки с формулировками вроде «новый, не активирован» — но это не всегда гарантия того, что перед вами действительно заводской экземпляр.

Кустарно восстановленные iPhone — это отдельная история. Такие устройства разбирают, меняют повреждённые компоненты, собирают заново и упаковывают в плёнку. Внешне отличить их от нового смартфона практически невозможно. Иногда их даже комплектуют коробками, которые выглядят как оригинальные. Проблема в том, что вы платите как за новый, а получаете аппарат с непрозрачной историей.

Как отличить новый iPhone 16 Pro Max от восстановленного

Если вы всё-таки решили покупать iPhone 16 Pro Max, есть несколько правил, которые помогут снизить риски.

Во-первых, изучайте рейтинг и отзывы продавца. На Ozon и других маркетплейсах есть как проверенные поставщики с тысячами положительных отзывов, так и однодневные магазины без истории. Обращайте внимание на конкретные отзывы о состоянии устройства — покупатели часто пишут, был ли смартфон действительно новым.

Во-вторых, проверяйте серийный номер через сайт Apple сразу после получения. Если устройство уже активировалось раньше — это повод для возврата. Заводской iPhone не должен иметь истории активации.

В-третьих, обратите внимание на комплектацию и упаковку. У оригинального iPhone 16 Pro Max минималистичная коробка с кабелем USB-C. Если в комплекте вдруг обнаружился чехол, стекло или зарядный блок «в подарок» — это часто маркер восстановленного устройства, который таким образом маскируют.

iPhone 16 Pro Max или iPhone 17 Pro Max: что выбрать

А теперь самое интересное. На Ozon разница в цене между iPhone 16 Pro Max и iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ составляет примерно 12 тысяч рублей. В мае 2026 года iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ обходится примерно в 103 500 рублей с учётом пошлины, а iPhone 17 Pro Max — около 115 300 рублей. Разница ощутимая, но не критичная.

За эти деньги вы получаете более современный процессор A19 Pro с заметным приростом производительности — особенно в графике. Оперативной памяти стало 12 ГБ вместо 8 ГБ, а максимальный объём хранилища вырос до 2 ТБ. Камеры тоже обновились: все три модуля теперь по 48 мегапикселей, а фронтальная камера получила разрешение 18 мегапикселей и квадратный формат.

Но главное отличие — система охлаждения. Apple внедрила испарительную камеру, которая работает в паре с алюминиевым корпусом. Теплопроводность алюминия в 20 раз выше, чем у титана. На практике это означает, что iPhone 17 Pro Max меньше греется при длительных нагрузках и дольше держит пиковую производительность. Для тех, кто много играет или снимает видео, разница будет ощутимой. Подробнее о том, каково жить с новым флагманом, мы рассказывали в обзоре iPhone 17 Pro Max.

Титановый корпус iPhone 16 Pro Max против алюминия в iPhone 17 Pro Max

Впрочем, есть и обратная сторона. Переход на алюминий — решение спорное. Да, он легче и лучше отводит тепло. Но многие пользователи считают, что титановый корпус ощущается премиальнее. Алюминий легче царапается, а приглушённые оттенки титана — чёрный, бежевый, белый — нравятся тем, кто предпочитает сдержанный стиль.

У iPhone 17 Pro Max палитра цветов стала ярче: оранжевый, синий и серебристый. Кому-то это понравится, но классических нейтральных вариантов в этом поколении просто нет. Если для вас важна «премиальность» материалов и сдержанный дизайн, iPhone 16 Pro Max может показаться более привлекательным.

Ещё один момент — несмотря на смену материала корпуса, iPhone 17 Pro Max стал чуть тяжелее: 233 грамма против 227 граммов у предшественника. Разница невелика, но она есть.

Кому подойдёт iPhone 16 Pro Max в 2026 году

iPhone 16 Pro Max в 2026 году — это по-прежнему отличный смартфон. Мощный процессор, топовые камеры, великолепный экран и несколько лет поддержки обновлений. Если вы найдёте проверенного продавца с хорошими отзывами и убедитесь, что устройство действительно новое, покупка имеет смысл. Особенно если вам нравится титановый корпус и сдержанные цвета.

Но нужно честно признать: при разнице в 12 тысяч рублей с iPhone 17 Pro Max аргументов в пользу прошлогодней модели становится заметно меньше. Вы получаете более свежий процессор и камеры, улучшенное охлаждение и актуальное устройство, которое ещё производится и продаётся официально. А главное — вам не нужно переживать за то, что под видом нового смартфона продадут восстановленный.

Если бюджет позволяет доплатить, разумнее взять iPhone 17 Pro Max. Если же вы нашли iPhone 16 Pro Max по хорошей цене у надёжного продавца и вас не смущают описанные риски — берите. Смартфон вас точно не подведёт. Просто будьте внимательны при покупке.