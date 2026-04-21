Сколько стоит айфон в России в апреле 2026 года

Кирилл Пироженко

Вы решили купить новый iPhone, но запутались в ценах и моделях? Не удивительно: в 2026 году в России одновременно продаются шесть поколений смартфонов Apple и это мы еще не вспоминали про восстановленные аппараты. А кто-то вообще берет старые айфоны и специально убирает из них камеру и микрофон. Разброс цен огромный: от 42 000 рублей за iPhone 15 на Ozon до 200 000 за iPhone 17 Pro Max с максимальным накопителем.

Мы собрали актуальные цены на самые популярные модели в апреле 2026 года. В подборке: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и Pro Max, а также прошлогодние iPhone 16 и iPhone 15. Смотрите, сравнивайте и выбирайте то, что подходит именно вам.

Цены на iPhone 17 в России

iPhone 17 стартовал в продаже осенью 2025 года и к апрелю 2026 уже заметно подешевел. С учетом того, что Apple намеренно собирается сделать iPhone 18 хуже, то есть смысл присмотреться именно к этому поколению. В М.Видео версия на 256 ГБ продаётся за 79 999 рублей. Просто напомню, что начиналась она со 108 тысяч. Плюс к покупке дают умную колонку Sber SberBoom Home в подарок.

На Ozon ситуация ещё интереснее. iPhone 17 на 256 ГБ можно найти за 59 400 рублей с картой Ozon Банка. Но есть нюанс: к этой сумме добавляется пошлина примерно 7 200 рублей, потому что товар идёт из-за рубежа. Итого выходит около 66 600 рублей.

iPhone 17 получил чип A19, 8 ГБ оперативной памяти и экран 6,3 дюйма с частотой 120 Гц. Это одно из ключевых улучшений по сравнению с iPhone 16, где частота застряла на 60 Гц. Корпус металлический, доступно 7 цветов, включая зелёный и лавандовый.

Если вам не нужна продвинутая камера с телеобъективом, iPhone 17 за 66 600 рублей — отличный вариант. Это самый доступный способ получить актуальный айфон с ProMotion и свежим процессором.

Цена iPhone Air в 2026 году

iPhone Air — совершенно новая модель в линейке Apple. Самый тонкий и легкий, но при этом с большим экраном 6,5 дюйма. Позиционируется как стильный смартфон для тех, кому важен дизайн и автономность, но не нужна Pro-камера. Внутри, кстати, стоит процессор A19 Pro — такой же, как в старших моделях.

В М.Видео iPhone Air на 256 ГБ стоит 92 490 рублей. Версия естественно только с eSIM. Других для этой модели нет. На Ozon iPhone Air 256 ГБ можно взять дешевле: 70 200 рублей при оплате Ozon Картой. Плюс пошлина около 8 900 рублей. Итого примерно 79 100 рублей.

iPhone Air интересен тем, что у него самый тонкий корпус среди всех айфонов: толщина всего 6,25 мм. Камера одинарная на 48 Мп, но снимает вполне достойно. Если вы привыкли к лёгким смартфонам и не пользуетесь оптическим зумом или ультрашириком каждый кадр, эта модель вас порадует.

iPhone 17 Pro и Pro Max: цены в апреле 2026

Флагманы линейки 2025 года — самые дорогие айфоны в продаже. Но даже здесь цены сильно зависят от площадки.

iPhone 17 Pro на 256 ГБ в М.Видео продаётся за 134 999 рублей (стартовал аппарат со 159 999). Доступны три цвета: оранжевый, серебристый и синий. На Ozon тот же iPhone 17 Pro 256 ГБ стоит 94 400 рублей при оплате Ozon Картой. Пошлина — около 12 600 рублей. Итого выходит примерно 107 000 рублей. У других продавцов на Ozon можно найти немного подешевле, но главное читайте отзывы.

iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ в М.Видео обойдётся в 149 999 рублей (было 179 999). Доступны варианты на 256, 512 ГБ, 1 и 2 ТБ. На Ozon цена — 102 500 рублей при оплате через Ozon Банк. Пошлина — около 13 900 рублей. Итого примерно 116 500 рублей. Версия японская, с двумя eSIM. В этой модели аккумулятор побольше, чем у той, где классическая nanoSIM, поэтому имеет смысл выбрать именно ее.

Вот сводка цен по обоим флагманам в М.Видео (256 ГБ):

Модель Новая цена Старая цена
iPhone 17 Pro 134 999 ₽ 159 999 ₽
iPhone 17 Pro Max 149 999 ₽ 179 999 ₽

Обратите внимание на разницу между М.Видео и Ozon: на Pro Max она составляет почти 19 000 рублей (даже с учётом пошлины). Правда, в «М.Видео» вы получаете какую-никакую гарантию, а на Ozon товар идёт из-за рубежа с пошлиной и доставкой, которая может и затянуться.

Оба смартфона получили чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и тройную камеру 48+48+48 Мп. Pro Max отличается большей диагональю экрана (6,9 дюйма против 6,3) и увеличенной батареей на 5088 мАч.

Стоимость iPhone 16 в России

iPhone 16 — модель 2024 года, но она остаётся одним из самых популярных смартфонов в России. Причина простая: за последнее время цена упала до привлекательных значений.

В М.Видео iPhone 16 на 128 ГБ продаётся за 66 499 рублей. К покупке прилагается колонка в подарок. Доступны пять цветов, версия SIM + eSIM для тех, кто не любит встроенные SIM-карты подойдет идеально.

На Ozon все еще интереснее. iPhone 16 128 ГБ стоит 52 800 рублей. Добавьте сюда пошлину около 6 200 рублей, потому что товар идёт из-за рубежа. Итого выходит примерно 59 000 рублей. Согласитесь уже интересно.

Главный минус iPhone 16 в 2026 году — экран с частотой 60 Гц. Это заметно, особенно если вы переходите с Android-смартфона со 120 Гц. Зато процессор A18 по-прежнему держится отлично, камера снимает на уровне, а цена меньше 60 000 рублей делает его одним из самых выгодных предложений.

Сколько стоит iPhone 15 сейчас

iPhone 15 — бюджетный вариант для тех, кто хочет актуальный айфон и не готов переплачивать. В апреле 2026 года это самый доступный iPhone с USB-C и Dynamic Island (iPhone 16e и 17e не вспоминаем из-за убогой челки)

В М.Видео новый iPhone 15 128 ГБ продаётся за 60 999 рублей. На Ozon такую же модель отдают за 48 200 рублей. Пошлина — около 5 500 рублей. Итого примерно 53 700 рублей.

iPhone 15 всё ещё получает обновления iOS и будет поддерживаться Apple ещё минимум 3–4 года. Если вам нужен надёжный смартфон для звонков, мессенджеров и базовых задач — он справится на отлично.

Сравнение цен на iPhone в 2026 году

Чтобы вам было проще ориентироваться, мы собрали все цены в одну таблицу. Указаны минимальные цены на новые смартфоны в апреле 2026 года по двум площадкам: М.Видео и Ozon.

Модель Память М.Видео Ozon (+ пошлина)
iPhone 15 128 ГБ 60 999 ₽ ~54 000 ₽
iPhone 16 128 ГБ 66 499 ₽ ~59 000 ₽
iPhone 17 256 ГБ 79 999 ₽ ~67 000 ₽
iPhone Air 256 ГБ 92 490 ₽ ~79 000 ₽
iPhone 17 Pro 256 ГБ 134 999 ₽ ~107 000 ₽
iPhone 17 Pro Max 256 ГБ 149 999 ₽ ~117 000 ₽

Из таблицы видна интересная закономерность. iPhone 17 в М.Видео стоит 79 999 рублей, а iPhone 16 в том же магазине — 66 499. Разница всего 13 500 рублей, но за эти деньги вы получаете экран 120 Гц, новый процессор и полную поддержку Apple Intelligence. На Ozon разрыв ещё меньше: iPhone 17 за ~67 000 против iPhone 16 за ~59 000.

Отдельно стоит сказать про Ozon. Цены там ниже, но не забывайте про пошлину: она добавляет от 5 500 до 14 000 рублей в зависимости от модели. Плюс доставка занимает в лучшем случае минимум неделю, а в некоторых ситуациях значительно дольше. Плюс вопросы с гарантией придется решать с иностранным продавцом напрямую.

Читайте также: Налог на смартфоны и ноутбуки. Сколько придется доплатить за iPhone и MacBook в России

Если выбирать по соотношению цены и возможностей, iPhone 17 выглядит лучше всех. Вы получаете свежий процессор, экран 120 Гц и актуальную камеру. А если бюджет ограничен, iPhone 15 за 48 000–55 000 рублей на Ozon остаётся разумным выбором на ближайшие пару лет.

Новости по теме: Цены на Apple
Налог на смартфоны и ноутбуки. Сколько придется доплатить за iPhone и MacBook в России. Фото.
Налог на смартфоны и ноутбуки. Сколько придется доплатить за iPhone и MacBook в России
Цена MacBook Neo в России выросла на 10 тысяч. Похоже, дешёвых ноутбуков Apple больше не будет. Фото.
Цена MacBook Neo в России выросла на 10 тысяч. Похоже, дешёвых ноутбуков Apple больше не будет
Сколько будет стоить iPhone Ultra: цена складного айфона в России. Фото.
Сколько будет стоить iPhone Ultra: цена складного айфона в России