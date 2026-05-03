Apple больше не продаёт самый дешёвый Mac mini на 256 ГБ — что случилось и какую версию теперь брать

Apple убрала из продажи самую доступную конфигурацию Mac mini (2024) — модель с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Версия исчезла как из ассортимента Apple Store, так и из раздела со стандартными конфигурациями на официальном сайте. На фоне этого решения всё чаще обсуждают подорожание памяти в устройствах Apple — и Mac mini не стал исключением.



Какая версия Mac mini M4 исчезла из продажи

Речь о самой младшей конфигурации Mac mini на чипе M4: 16 ГБ объединённой памяти и SSD на 256 ГБ. В Apple Store эта версия давно не поступала в розничные точки, а у крупных ритейлеров уже какое-то время висела пометка «продажи завершены». Теперь Apple официально убрала её и со страницы характеристик.

Остальные конфигурации Mac mini (2024) — с большим объёмом SSD и версии на M4 Pro — по-прежнему доступны.

Почему Apple отказалась от версии с 256 ГБ

Официального объяснения нет, но логика прослеживается. 256 ГБ для современного Mac — это очень мало: система, базовые приложения и пара тяжёлых программ съедают значительную часть объёма уже на старте. Покупатели всё чаще брали конфигурации с 512 ГБ и выше, а 256 ГБ оставалась витринной версией ради привлекательного ценника.

Кроме того, у младшей версии Mac mini (2024) было техническое отличие от старших: внутренняя компоновка и конфигурация SSD у моделей на M4 и M4 Pro различаются. Видимо, Apple решила упростить линейку.

Для каких задач подходит Mac mini на 256 ГБ

Если вы рассматривали Mac mini именно в самой дешёвой комплектации, есть два сценария:

искать остатки у локальных продавцов и в сером импорте, пока они ещё есть;

сразу смотреть на версию с 512 ГБ — она будет следующим базовым вариантом.

Гнаться за 256 ГБ ради экономии имеет смысл только в очень узких сценариях: если Mac mini берётся как медиаплеер, домашний сервер или второй компьютер, где основное хранилище — внешний диск или сетевой накопитель. Для рабочего Mac на каждый день 256 ГБ — это компромисс, о котором быстро жалеют.

Какой Mac mini теперь купить

Самой доступной конфигурацией Mac mini теперь становится модель с 16 ГБ памяти и 512 ГБ SSD. В США она стоит $799 — примерно от 86 000 ₽ в России по ориентировочному пересчёту. Реальные цены у российских продавцов будут выше из-за логистики и наценок.

Если смотреть шире, у владельцев Mac mini на M4 есть три разумных пути:

Взять версию с 512 ГБ и закрыть вопрос с местом на пару лет. Купить минимальную доступную конфигурацию и жить с внешним SSD по USB-C — рабочий вариант, но с компромиссами по скорости и удобству. Подождать обновления линейки на следующем поколении чипа, если задача не горит.

Стоит учитывать, что Mac mini и Mac Studio сейчас в дефиците, а сроки доставки растянулись — так что с покупкой лучше не затягивать.

Apple меняет цены на Mac без прямого подорожания

Apple постепенно вымывает из ассортимента самые скромные по памяти конфигурации. Раньше похожая судьба ждала версии MacBook Air и iMac с 256 ГБ — компания подняла стартовый объём до 512 ГБ. Теперь та же логика дошла и до Mac mini. Хорошая новость в том, что новый базовый объём адекватен задачам 2026 года. Плохая — нижняя ценовая планка фактически выросла.

Если вы давно присматривались к Mac mini в самой дешёвой комплектации и видите его в наличии по старой цене — да, имеет смысл взять, пока остатки не закончились. Во всех остальных случаях гораздо разумнее сразу брать версию с 512 ГБ: переплата некритичная, а ресурс по памяти на старте выше. Покупать 256 ГБ «лишь бы Mac» в 2026 году — путь к быстрому разочарованию и докупке внешнего диска через пару месяцев.