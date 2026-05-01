Цены на iPhone, iPad и Mac скорее всего вырастут. Apple признала, что больше не может их сдерживать

Apple официально предупредила инвесторов: в июньском квартале и далее расходы на память вырастут заметно, и это уже сказывается на бизнесе компании. Главная причина — глобальный дефицит, который создают производители ИИ-серверов, скупающие память в приоритетном порядке. Ранее Apple уже решала проблему дорожающих комплектующих, но сейчас ситуация выглядит серьёзнее. Для покупателей это означает простой и неприятный риск: техника Apple может подорожать, а конфигурации с большим объёмом памяти — особенно.



Что Apple сказала о подорожании памяти

На отчётном звонке глава Apple прямо описал ситуацию: расходы на память уже выросли в мартовском квартале, а дальше будет хуже. По словам Кука, Apple ожидает значительно более высоких затрат на память в июньском квартале, а после июня память будет оказывать всё больший эффект на бизнес компании.

При этом Apple пока частично гасит удар за счёт собственных запасов, которые компания заранее накопила. Но эти запасы заканчиваются, и тогда расходы пойдут вверх уже без буфера.

Почему дорожает память для смартфонов и ноутбуков

Причина не в Apple и не в её поставщиках лично. Производители чипов переориентируются на ИИ-серверы, где маржа выше, а спрос — взрывной. В результате памяти на потребительские устройства — смартфоны, ноутбуки, планшеты — остаётся меньше, и её цена растёт.

Это касается не только Apple. В такой же ситуации оказываются все, кто собирает технику с оперативной и встроенной памятью: от производителей Android-смартфонов до сборщиков ПК. Просто Apple — крупный покупатель, и её комментарии слышно громче. Кстати, компания уже повышала цены на память в Mac, правда, по другим причинам.

Производители ИИ-серверов скупают память, оставляя меньше ресурсов для потребительской техники

Может ли Apple поднять цены из-за памяти

Конкретного плана Кук не озвучил. Он сказал лишь, что компания рассматривает ряд вариантов и продолжает оценивать ситуацию. От уточнений CEO отказался. Вариантов в такой логике обычно немного, и все они в той или иной мере отражаются на покупателе:

поднять цены на устройства или отдельные конфигурации с большим объёмом памяти;

сохранить цену, но урезать маржу — что Apple делает крайне неохотно;

пересмотреть базовые объёмы памяти в новых моделях;

договариваться о долгосрочных контрактах с поставщиками памяти.

Пока непонятно, какой именно путь выберет Apple. Но полностью исключать возможное подорожание я бы не стал.

Как изменятся цены на iPhone, iPad и Mac

Главный практический вывод: техника Apple вряд ли подешевеет в ближайшие месяцы. Память — один из ключевых компонентов в iPhone, Mac, iPad и даже Apple Watch, и её удорожание рано или поздно отражается либо на цене, либо на стартовых конфигурациях. Если вы планируете апгрейд:

и присматриваетесь к конкретной модели Mac или iPad — имеет смысл не откладывать покупку на полгода без причины;

и хотите конфигурацию с увеличенной памятью (например, MacBook Pro с 24 или 36 ГБ) — именно такие версии обычно дорожают первыми;

и менять устройство в принципе пока не нужно — спешить смысла нет, паниковать тем более.

Важная оговорка: Apple не объявляла повышение цен на текущие модели. Речь о расходах самой компании, а не о новом прайсе для покупателя. Но история показывает, что подорожание комплектующих доходит до полки.

Стоит ли затариваться гаджетами Apple уже сейчас? Короткий ответ — зависит от того, что вы покупаете и зачем. Если вы давно ждали повода обновить старый Mac или iPad, текущая ситуация скорее аргумент в пользу того, чтобы не тянуть до осенних анонсов: новые модели могут оказаться дороже, особенно в версиях с большим объёмом памяти.

Если же речь о свежем iPhone 17, который вы и так купили недавно, или о Mac, который полностью устраивает, — новость на ваш карман прямо сейчас не влияет. Это сигнал для рынка и для тех, кто как раз думает «брать или подождать». В таком случае ответ ближе к «брать», но без фанатизма и только если устройство действительно нужно.