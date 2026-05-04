У MacBook Pro M5 нашли странный дефект: ноутбук может умереть при открытии крышки

Свежий MacBook Pro на чипе M5 у пользователя Reddit под ником ethanmcdonald00 умер всего через двое суток после покупки. Причем это не падение на пол и не залив жидкостью. Всё на самом деле оказалось куда серьезнее и, будем честны, опаснее для самого пользователя. Напомним, что у модели на M5 уже находили проблемы с Wi-Fi, а теперь список потенциальных неприятностей пополнился ещё одним пунктом.



Как новый MacBook Pro M5 сломался при обычном открытии

Причина выхода ноутбука из строя — искра при движении петли крышки, после чего MacBook Pro перестал подавать признаки жизни. Случай единичный, но интересен он тем, что на похожую конструктивную особенность раньше указывал известный мастер по ремонту электроники. Владелец рассказал об инциденте на Reddit и приложил фотографии повреждений. Точную конфигурацию он не назвал, но базовая версия MacBook Pro на M5 с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ продаётся примерно за 1541,5 доллара — это около 166 000 ₽ в России по текущему курсу. Для двухдневного устройства такой исход — крайне неприятная история.

Судя по снимкам, на корпусе виден явный след аппаратного дефекта: что-то закоротило в момент, когда пользователь открывал или закрывал крышку. Такие поломки в ноутбуках обычно означают повреждение материнской платы — а это самый дорогой компонент устройства. Тем, кто следит за проблемами MacBook Pro на новых чипах, история покажется знакомой — вопросы к качеству сборки возникают не впервые.

Откуда берётся короткое замыкание в MacBook Pro

В обсуждении инцидента всплыло имя Луиса Россмана — мастера по ремонту электроники и видеоблогера, который раньше уже обращал внимание на конструктивную особенность современных MacBook Pro. По его словам, Apple провела линии повышенной мощности рядом с шлейфом дисплея. Если при движении петли два контакта случайно соприкасаются, возможно короткое замыкание и выход платы из строя.

Это объясняет, почему такая поломка вообще возможна без вмешательства пользователя. В обычных ноутбуках перед любым ремонтом первым делом отключают аккумулятор — именно чтобы не закоротить плату. Но в случае с MacBook Pro M5 искру спровоцировало штатное действие — открытие крышки.

Есть ли массовый брак у MacBook Pro M5

Важно сразу обозначить границу: речь идёт об одном случае, а не о волне жалоб. Apple отгружает миллионы MacBook в год, и при таких объёмах единичные дефекты неизбежны даже при строгом контроле качества. Wccftech связалось с Apple для комментария, но официального ответа пока нет.

Это значит, что паниковать владельцам новых MacBook Pro не нужно. Но если вы заметите подозрительный треск или запах гари при открытии крышки — это повод немедленно нести устройство в сервис, а не ждать.

Что делать, если MacBook Pro M5 не включается

Главная хорошая новость для пострадавшего и любого, кто столкнётся с похожим: двухдневный ноутбук попадает под гарантию без вопросов. Короткий план действий, если ваш MacBook Pro вдруг перестал включаться после искры или щелчка:

Не пытайтесь разобрать корпус самостоятельно — это лишит вас гарантии

Сохраните чек, коробку и переписку с продавцом

Сделайте фотографии повреждений до того, как сдадите устройство

Обратитесь в к продавцу, у которого покупали ноутбук

Покупка MacBook Pro M5 после сообщений о браке

Отказываться от покупки MacBook Pro M5 из-за подобных сообщений точно не стоит. Один зафиксированный случай не делает модель ненадёжной, и нет данных о системном дефекте партии. MacBook Pro на M5 остаётся одним из самых добротно собранных ноутбуков на рынке, и вероятность поймать именно такой брак, по оценке самого автора материала, — один на миллион.

Но история полезна как напоминание: даже у Apple бывают «нулевые» поломки прямо из коробки. Поэтому при покупке дорогой техники имеет смысл сохранять все документы и не тянуть с обращением в сервис, если что-то пошло не так в первые дни. Особенно это актуально для тех, кто покупает Mac в России по неофициальным каналам — там процесс возврата и замены устроен гораздо менее предсказуемо, чем в магазинах Apple.