Доигрались с ChatGPT? Теперь Apple не может выпустить 2 новых устройства

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, выход обновлённого MacBook Pro сдвигается. Причина — мировой дефицит компонентов памяти и накопителей, от которого не застрахована даже Apple. Для тех, кто ждал революцию в линейке MacBook, это означает дополнительные месяцы ожидания. Но судя по слухам о том, каким будет новый MacBook с OLED и тачскрином это того стоит.



Почему перенесли выход MacBook Pro с OLED-экраном и Mac Studio

Ранее Гурман говорил о запуске нового MacBook Pro в промежутке между концом 2026 и началом 2027 года, и многие рассчитывали на анонс нового Макбука в октябре-ноябре 2026-го. Теперь он считает, что Apple скорее склоняется к более поздней части этого окна — то есть к началу 2027 года.

Причина — дефицит оперативной памяти (RAM) и SSD-накопителей на мировом рынке. Это не специфическая проблема Apple: весь рынок электроники переживает масштабную нехватку компонентов памяти, которую аналитики уже назвали «RAMmageddon». По той же причине отложен и выход обновлённого Mac Studio — его ждали к лету, а теперь речь идёт об октябре 2026 года.

Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.

Дефицит памяти и SSD

Глобальный дефицит RAM и NAND-памяти (это тип микросхем, из которых делают SSD) связан с резким ростом спроса со стороны компаний, строящих дата-центры для ИИ. Крупнейшие производители памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — перенаправили производственные мощности на выпуск дорогих серверных компонентов, и на обычную потребительскую электронику ресурсов стало заметно меньше.

По оценке IDC, до 70% производимой в мире памяти в 2026 году уходит на дата-центры. Цены на DRAM в первом квартале 2026-го выросли на 90–95% по сравнению с предыдущим кварталом. Производители ноутбуков — Dell, Lenovo, HP, ASUS — уже предупредили о повышении цен на 15–20%.

Apple, по имеющимся данным, заранее заключила долгосрочные контракты на поставку памяти и пострадала меньше конкурентов. Но когда речь идёт о совершенно новом устройстве, требующем масштабного производства, даже хорошие контракты не гарантируют достаточных объёмов. К тому же в новых реалиях это может еще сильнее повысить стоимость MacBook Pro с OLED, который и без того будет очень дорогим.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕЛЕГРАМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

Каким будет новый MacBook Pro с OLED и сенсорным экраном

Новый MacBook Pro — это не просто смена чипа, а первая серьёзная переработка конструкции с 2021 года. Вот что ожидается по слухам и инсайдам:

OLED-дисплей вместо нынешнего mini-LED — более глубокий чёрный, более яркие цвета, тоньше и энергоэффективнее

Сенсорный экран — впервые для Mac

Dynamic Island вместо выреза под камеру — как на iPhone

Чипы M6 Pro и M6 Max

Более тонкий и лёгкий корпус

Гурман отмечает, что программная поддержка сенсорного экрана будет готова к осени в составе macOS 27 — задержка связана именно с производством, а не с разработкой софта. Новый интерфейс предусматривает контекстные сенсорные элементы управления и увеличенные кнопки в строке меню.

MacBook Pro или MacBook Ultra: как Apple назовет новый ноутбук

Один из ключевых вопросов — как Apple позиционирует новинку. По словам Гурмана, с таким количеством одновременных обновлений Apple может выпустить этот OLED MacBook Pro как новую топовую модель — возможно, даже под названием MacBook Ultra — с более высокой ценой. Нынешние MacBook Pro на M5 при этом продолжат продаваться по текущим ценам.

Такая стратегия заодно помогла бы Apple сгладить проблему с дефицитом: если спрос разделится между двумя линейками, ограниченных запасов OLED-модели хватит на первое время. Сейчас 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M5 стоит от $1 699 (примерно от 183 000 ₽ в России), а модели с M5 Pro — от $2 199 (примерно от 237 000 ₽ в России). Если OLED-версия окажется ещё дороже, стартовая цена обновлённой модели может оказаться выше $2 000.

Стоит ли ждать новый MacBook или купить версию с M5

Если вы рассматриваете покупку MacBook Pro прямо сейчас, вот на что стоит обратить внимание. Модели с M5 Pro и M5 Max вышли совсем недавно, в марте 2026 года, и по производительности они отличные. Базовый 14-дюймовый MacBook Pro на M5 — тоже хороший вариант по соотношению цена-возможности.

Ждать OLED-модель имеет смысл тем, кто работает с графикой и видео и готов заплатить больше за новый экран и сенсорное управление. Если же вам нужен ноутбук сейчас, а бюджет не предполагает покупку топовой конфигурации — текущие модели никуда не денутся и останутся в продаже даже после выхода новинки.

Читайте также: App Store больше не безопасен: пользователи теряют деньги в фейковых приложениях на iPhone и Mac

Отдельно стоит учитывать рост цен на электронику в целом. На фоне глобального дефицита памяти ноутбуки уже дорожают — и новый MacBook Pro с OLED-экраном может оказаться существенно дороже, чем ожидали оптимисты. Торопиться нет смысла, но и рассчитывать на привычные цены тоже не стоит.