Большое обновление Яндекс Музыки для iPhone: Моя волна теперь знает работаете вы или отдыхаете

Кирилл Пироженко

«Моя волна» в «Яндекс Музыке» получила крупное обновление — теперь она подбирает музыку не просто по вашим вкусам, а по ситуации: времени суток, дню недели и даже устройству, с которого вы слушаете. Если вы ещё не оформили подписку, можно прилично сэкономить на Яндекс Плюс и получить доступ ко всем новинкам. Рассказываем, что изменилось и зачем сервису понадобились ИИ-реплики об исполнителях.

Яндекс Музыка получила большой апдейт. Фото.

Как настроить Мою волну в Яндекс Музыке под себя

Вы наверняка замечали: иногда алгоритмы «Яндекс Музыки» подбирают треки, которые вроде бы нравятся, но совершенно не подходят под момент. Утром понедельника — энергичный рок, хотя вы ещё не проснулись. Вечером пятницы — спокойный эмбиент, когда хочется чего-то драйвового. Формально алгоритм угадал ваш вкус, а по факту — промахнулся мимо настроения.

Именно эту проблему «Яндекс Музыка» решает в новом обновлении. «Моя волна» теперь работает с так называемыми гиперконтекстными рекомендациями. Звучит сложно, но суть простая: алгоритм учитывает не только то, какую музыку вы любите, но и в каких обстоятельствах вы её слушаете.

На главном экране приложения появились цветные интерактивные волны — это и есть гиперконтекстные сценарии. Раньше «Моя волна» предлагала просто треки, а теперь — целые музыкальные сценарии под конкретный момент.

Как настроить Мою волну в Яндекс Музыке под себя. Только вы теперь задаете настроение трекам, которые подбирает для вас Яндекс. Фото.

Система опирается сразу на несколько факторов. Во-первых, ваш вкус — лайки, дизлайки, история прослушиваний. Во-вторых, внешний контекст: какой сейчас день недели, утро это или вечер, с какого устройства вы включили музыку. Всё это вместе позволяет алгоритму не просто подобрать трек, а угадать ситуацию.

Вот как это выглядит в реальности. Вы любите джаз, включили «Яндекс Музыку» с ноутбука в будний день. Алгоритм делает вывод: скорее всего, вы сейчас работаете. И предлагает не просто джаз, а конкретный сценарий — «спокойный джаз для работы». В выходной вечером с телефона та же любовь к джазу может превратиться в подборку для расслабленного ужина.

По сути, «Яндекс» учит свои рекомендации эмпатии. Когда слушатель переключает трек — это не всегда означает «не нравится». Чаще это значит «сейчас не время, мне нужно другое». И именно из этого наблюдения выросла идея гиперконтекста. Кстати, недавно в сервис вернулись популярные треки, удалённые из-за санкций, так что библиотека стала заметно богаче.

Новые функции в «Яндекс Музыке»

Помимо гиперконтекста, появилась ещё одна полезная штука — «Встряхнуть Мою волну». Представьте: алгоритм предложил вам сценарий для работы, но вы внезапно закончили раньше и хотите чего-то совершенно другого. Вместо того чтобы вручную переключать настройки, можно просто «встряхнуть» волну — и получить новый набор рекомендаций под другое настроение. Это удобно для тех, у кого контекст меняется быстро. Утром — фокус на задачах, днём — перерыв на обед с другой музыкой, вечером — отдых.

Новые функции в «Яндекс Музыке». Мою волну теперь можно встряхнуть. Фото.

Ещё одно заметное новшество — ИИ-реплики с фактами об артистах прямо в рекомендательной системе. Теперь, когда вы слушаете артиста, сервис может показать короткие факты о его творчестве. Информация берётся из открытых источников: новостей, интервью и пресс-релизов. По задумке, это должно помочь глубже погрузиться в музыку. Вы не просто слушаете трек — вы узнаёте историю за ним. Кто вдохновил исполнителя, как создавался альбом, какие интересные факты связаны с конкретной песней. Формат ненавязчивый: реплики появляются внутри потока рекомендаций, и их не нужно искать специально.

Новые функции в «Яндекс Музыке». Вот такие реплики иногда будет выдавать ИИ. Фото.

Наконец, в приложении появился новый раздел — «Что послушать». Это своего рода персональная витрина, где собрано всё в одном месте: ваши рекомендации, редакционные подборки из раздела «Тренды», чарт, «Суперлонч» с главными новинками, а также аудиокниги, подкасты и детский контент. Раньше до многих из этих разделов нужно было добираться отдельно, теперь всё собрано на одном экране. Если вы хотите добавить свои песни в Яндекс Музыку, это тоже по-прежнему возможно — но уже через отдельный раздел.

Новые функции в «Яндекс Музыке». Целый раздел «Что послушать», если не можете выбрать. Фото.

На каких устройствах работает новая Моя волна

Обновления уже начали раскатываться на подписчиков «Яндекс Плюса» в России и Беларуси. Работает в мобильных приложениях на iOS и Android, а также в десктопной и веб-версии «Яндекс Музыки». В ближайшие дни доступ появится у всех пользователей.

На каких устройствах работает новая Моя волна. Просто обновите приложение и получите новую «Мою волну». Фото.

Стоит отметить, что это не первое крупное обновление «Моей волны» за последнее время. Ранее сервис научил рекомендации работать без интернета — на устройстве запустили компактный рекомендательный движок размером всего 100 КБ, который подбирает треки даже в офлайне. А ещё раньше «Моя волна» получила адаптацию под темп бега. Видно, что «Яндекс Музыка» делает ставку именно на персонализацию предлагаемых треков — и гиперконтекстные рекомендации выглядят как логичное продолжение этого направления.

Если вы пользуетесь «Яндекс Музыкой» каждый день, обновление заметите сразу. Гиперконтекстные рекомендации — это не революция, но заметный шаг вперёд. Алгоритм перестаёт быть просто «угадывателем вкусов» и начинает понимать ситуацию. Для тех, кто привык включать музыку фоном на работе, в дороге или перед сном, разница будет ощутимой.

А вот для тех, кто и так доволен своими плейлистами и редко пользуется «Моей волной», обновление вряд ли станет причиной вернуться. Впрочем, ИИ-реплики и раздел «Что послушать» — приятные дополнения, которые делают приложение удобнее в целом.

