Большое обновление Яндекс Музыки для iPhone: Моя волна теперь знает работаете вы или отдыхаете

«Моя волна» в «Яндекс Музыке» получила крупное обновление — теперь она подбирает музыку не просто по вашим вкусам, а по ситуации: времени суток, дню недели и даже устройству, с которого вы слушаете. Если вы ещё не оформили подписку, можно прилично сэкономить на Яндекс Плюс и получить доступ ко всем новинкам. Рассказываем, что изменилось и зачем сервису понадобились ИИ-реплики об исполнителях.



Как настроить Мою волну в Яндекс Музыке под себя

Вы наверняка замечали: иногда алгоритмы «Яндекс Музыки» подбирают треки, которые вроде бы нравятся, но совершенно не подходят под момент. Утром понедельника — энергичный рок, хотя вы ещё не проснулись. Вечером пятницы — спокойный эмбиент, когда хочется чего-то драйвового. Формально алгоритм угадал ваш вкус, а по факту — промахнулся мимо настроения.

Именно эту проблему «Яндекс Музыка» решает в новом обновлении. «Моя волна» теперь работает с так называемыми гиперконтекстными рекомендациями. Звучит сложно, но суть простая: алгоритм учитывает не только то, какую музыку вы любите, но и в каких обстоятельствах вы её слушаете.

На главном экране приложения появились цветные интерактивные волны — это и есть гиперконтекстные сценарии. Раньше «Моя волна» предлагала просто треки, а теперь — целые музыкальные сценарии под конкретный момент.

Система опирается сразу на несколько факторов. Во-первых, ваш вкус — лайки, дизлайки, история прослушиваний. Во-вторых, внешний контекст: какой сейчас день недели, утро это или вечер, с какого устройства вы включили музыку. Всё это вместе позволяет алгоритму не просто подобрать трек, а угадать ситуацию.

Вот как это выглядит в реальности. Вы любите джаз, включили «Яндекс Музыку» с ноутбука в будний день. Алгоритм делает вывод: скорее всего, вы сейчас работаете. И предлагает не просто джаз, а конкретный сценарий — «спокойный джаз для работы». В выходной вечером с телефона та же любовь к джазу может превратиться в подборку для расслабленного ужина.

По сути, «Яндекс» учит свои рекомендации эмпатии. Когда слушатель переключает трек — это не всегда означает «не нравится». Чаще это значит «сейчас не время, мне нужно другое». И именно из этого наблюдения выросла идея гиперконтекста.

Новые функции в «Яндекс Музыке»

Помимо гиперконтекста, появилась ещё одна полезная штука — «Встряхнуть Мою волну». Представьте: алгоритм предложил вам сценарий для работы, но вы внезапно закончили раньше и хотите чего-то совершенно другого. Вместо того чтобы вручную переключать настройки, можно просто «встряхнуть» волну — и получить новый набор рекомендаций под другое настроение. Это удобно для тех, у кого контекст меняется быстро. Утром — фокус на задачах, днём — перерыв на обед с другой музыкой, вечером — отдых.

Ещё одно заметное новшество — ИИ-реплики с фактами об артистах прямо в рекомендательной системе. Теперь, когда вы слушаете артиста, сервис может показать короткие факты о его творчестве. Информация берётся из открытых источников: новостей, интервью и пресс-релизов. По задумке, это должно помочь глубже погрузиться в музыку. Вы не просто слушаете трек — вы узнаёте историю за ним. Кто вдохновил исполнителя, как создавался альбом, какие интересные факты связаны с конкретной песней. Формат ненавязчивый: реплики появляются внутри потока рекомендаций, и их не нужно искать специально.

Наконец, в приложении появился новый раздел — «Что послушать». Это своего рода персональная витрина, где собрано всё в одном месте: ваши рекомендации, редакционные подборки из раздела «Тренды», чарт, «Суперлонч» с главными новинками, а также аудиокниги, подкасты и детский контент. Раньше до многих из этих разделов нужно было добираться отдельно, теперь всё собрано на одном экране.

На каких устройствах работает новая Моя волна

Обновления уже начали раскатываться на подписчиков «Яндекс Плюса» в России и Беларуси. Работает в мобильных приложениях на iOS и Android, а также в десктопной и веб-версии «Яндекс Музыки». В ближайшие дни доступ появится у всех пользователей.

Стоит отметить, что это не первое крупное обновление «Моей волны» за последнее время. Ранее сервис научил рекомендации работать без интернета — на устройстве запустили компактный рекомендательный движок размером всего 100 КБ, который подбирает треки даже в офлайне. А ещё раньше «Моя волна» получила адаптацию под темп бега. Видно, что «Яндекс Музыка» делает ставку именно на персонализацию предлагаемых треков — и гиперконтекстные рекомендации выглядят как логичное продолжение этого направления.

Если вы пользуетесь «Яндекс Музыкой» каждый день, обновление заметите сразу. Гиперконтекстные рекомендации — это не революция, но заметный шаг вперёд. Алгоритм перестаёт быть просто «угадывателем вкусов» и начинает понимать ситуацию. Для тех, кто привык включать музыку фоном на работе, в дороге или перед сном, разница будет ощутимой.

А вот для тех, кто и так доволен своими плейлистами и редко пользуется «Моей волной», обновление вряд ли станет причиной вернуться. Впрочем, ИИ-реплики и раздел «Что послушать» — приятные дополнения, которые делают приложение удобнее в целом.