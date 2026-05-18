Я купил Яндекс Плюс на 1000 рублей дешевле, чем у Яндекса: показываю, как сэкономить на подписке

Кирилл Пироженко

Яндекс снова поднял цены на свою подписку. Годовой Плюс скоро подорожает до 4 490 рублей, а сейчас стоит 3 490. Но я нашёл способ оформить ту же самую подписку на 12 месяцев за 2 600 рублей — почти на тысячу дешевле текущей цены и почти на две тысячи дешевле будущей. Рассказываю, как именно это сделать и где подвох (спойлер: его нет).

Цена Яндекс Плюс на год после подорожания

С Яндексом в последнее время одна и та же история. Сначала подорожала ежемесячная подписка — с 399 до 449 рублей в декабре 2025 года. Теперь пришла очередь годового тарифа. С 16 июня 2026 года годовая мультиподписка Яндекс Плюс будет стоить 4 490 рублей вместо нынешних 3 490.

Рост на тысячу рублей за раз — это сразу 29%. При этом состав подписки не изменился: всё тот же Кинопоиск, Яндекс Музыка, Яндекс Книги, баллы Плюса и доступ для четырёх человек. Яндекс объясняет подорожание развитием сервисов и новым контентом. Но платить больше за то же самое всё равно неприятно.

Если у вас сейчас активная годовая подписка, повышение цены коснётся вас при следующем продлении. А если подписка заморожена — новая цена применится после разморозки. Многие после таких новостей вообще задумываются о том, чтобы отключить подписку Яндекс Плюс и не переплачивать. Но есть вариант получше.

Где купить промокод Яндекс Плюс дешевле

Есть сайт ggsel.net — это маркетплейс цифровых товаров, где продавцы торгуют промокодами, подписками, игровыми ключами и прочими виртуальными штуками. Среди прочего там продаются промокоды на Яндекс Плюс Мульти сроком на 12 месяцев.

Я купил такой промокод у продавца Anditter — у него рейтинг 5 из 5, больше 2 400 продаж и 267 отзывов. Цена промокода на момент покупки составила 2 600 рублей. Для сравнения:

  • Годовая подписка напрямую у Яндекса или на маркетплейсах сейчас — 3 490 рублей
  • Годовая подписка у Яндекса с 16 июня — 4 490 рублей
  • Промокод на ggsel — 2 600 рублей

Экономия по сравнению с текущей ценой Яндекса — 890 рублей. А если сравнивать с будущей ценой, разница вырастает почти до 1 900 рублей. Это, на минуточку, ещё один промокод на полгода. Кстати, если у вас есть дети и вы оформляете подписку в том числе ради них, посмотрите, что входит в Яндекс Плюс Детям — там есть отдельные бонусы.

Купить промокод Яндекс Плюс через СБП

Процесс покупки максимально простой. Весь путь от регистрации до получения кода занимает буквально пять минут.

Регистрация на ggsel.net:

  1. Откройте сайт ggsel.net в браузере
  2. Нажмите кнопку регистрации и введите свою электронную почту
  3. На почту придёт код подтверждения — введите его на сайте
  4. Готово, аккаунт создан. Никаких паспортных данных и привязки карт при регистрации не требуется

Покупка промокода:

  1. В поиске введите Яндекс Плюс или перейдите по этой ссылке
  2. Нажмите «Купить» и выберите способ оплаты — доступна оплата через СБП (Систему быстрых платежей)
  3. При оплате через СБП выберите свой банк из списка (Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, ВТБ и другие) и подтвердите платёж в приложении банка
  4. После оплаты на странице заказа сразу появится код активации — скопируйте его

Оплата проходит моментально. Я выбрал СБП, подтвердил в приложении банка, и код появился на экране через несколько секунд. Все произошло буквально за минуту, если не быстрее.

Как активировать промокод Яндекс Плюс

После покупки у вас на руках будет промокод — набор букв и цифр. Активировать его тоже несложно.

  1. Перейдите на страницу активации: https://plus.yandex.ru/gift
  2. Войдите в свой аккаунт Яндекса, если ещё не авторизованы
  3. Введите или вставьте купленный промокод в поле для ввода
  4. Нажмите кнопку активации
  5. Подписка Яндекс Плюс Мульти активируется на 12 месяцев
Если у вас уже есть активная подписка, промокод не пропадёт — срок просто прибавится к текущему. Я активировал код при действующем Плюсе, и подписка продлилась до 2027 года. Всё честно, никаких подводных камней.

Безопасно ли покупать промокод Яндекс Плюс не у Яндекса

Главный вопрос — безопасность. Ggsel работает как посредник между продавцом и покупателем. Деньги не уходят продавцу напрямую, а резервируются на счёте площадки. Если товар не соответствует описанию, можно открыть спор и вернуть деньги. У каждого продавца есть рейтинг и отзывы, так что выбирайте тех, у кого высокий балл и много завершённых сделок.

Конкретно мой опыт — полностью положительный. Промокод пришёл мгновенно, активировался без проблем, подписка работает как обычная. Кинопоиск, Музыка, Книги, баллы Плюса — всё на месте. Разницы с подпиской, купленной напрямую у Яндекса, нет вообще никакой. То есть вы ничего не теряете, а лишь получаете ощутимую экономию.

Если считать деньги, то покупка промокода на ggsel — это один из самых выгодных способов оформить Яндекс Плюс прямо сейчас. Особенно на фоне очередного подорожания. За 2 600 рублей вы получаете год мультиподписки на четверых — это примерно 217 рублей в месяц. У Яндекса всё тоже самое стоит 291 рубль в месяц при годовой оплате, а с 16 июня будет 374 рубля. Разница ощутимая.

Единственное, о чём стоит помнить: цены и наличие промокодов на ggsel могут меняться. Сегодня промокод стоит 2 600 рублей, а завтра цена может вырасти. Если планируете покупать — лучше не откладывать.

