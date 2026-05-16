Как создать вишлист онлайн на iPhone и поделиться им с друзьями

Каждый хоть раз получал подарок, от которого хотелось вежливо улыбнуться и убрать его подальше на полку. Третий набор для ванной, кружка с мотивирующей надписью или ароматическая свеча «на всякий случай». Знакомо? Проблема не в щедрости друзей, а в том, что они просто не знают, чего вы хотите на самом деле. Спрашивать неловко, а угадать почти невозможно. Ранее мы рассказывали, как делать красивые приглашения на iPhone — теперь разберёмся с подарками.



Онлайн-вишлисты решают эту задачу элегантно. Вы собираете список желаний с ссылками на магазины, делитесь им с друзьями, а те выбирают и бронируют подарки. Никаких дубликатов, никаких разочарований и неловких моментов при распаковке. Один из самых удобных сервисов для этого — Followish. Он полностью бесплатный, работает прямо в браузере на любом устройстве и не требует от ваших друзей никакой регистрации. Давайте разберёмся по шагам, как им пользоваться.

Как зарегистрироваться в сервисе для вишлистов Followish

Скачайте из App Store приложение Followish и войдите с помощью Apple или Google. На все про все потребуется примерно минута. После входа вы попадаете на свою страницу, где отображаются все вишлисты, количество добавленных подарков и список друзей. Изначально здесь пусто, но это ненадолго.

Интерфейс приятный и минималистичный. Внизу экрана расположены вкладки — «Моя страница», «Друзья», «Идеи подарков», «Подарки друзьям» и «Меню». Через последнюю можно настроить профиль и уведомления. Если вы только начинаете осваивать iPhone, обратите внимание на нашу подборку полезных приложений из App Store — Followish отлично в неё вписывается.

Как сделать вишлист с подарками

Нажмите кнопку «Создать вишлист» на главной странице и заполните простую форму. Укажите название — например, «День рождения», «Новый год» или «Новоселье». В поле «Комментарий» можно написать приветствие или пожелания к подаркам. Если вишлист привязан к конкретной дате, выберите её в соответствующем поле — друзья увидят, сколько времени осталось.

Отдельного внимания заслуживают настройки приватности вишлиста. Followish позволяет гибко управлять доступом. Вишлист можно сделать публичным или доступным только по секретной ссылке, а профиль — скрыть от посторонних. Есть и интересная опция с бронированием — можно показывать забронированные подарки, но без имён дарителей. Так вы будете знать, что подарок точно кто-то взял, но сюрприз при этом сохранится.

Ещё одна деталь — оформление страницы для гостей. Можно выбрать визуальную тему, чтобы ваш вишлист выглядел нарядно и запоминался. Всё-таки это история про праздник, и мелочи здесь имеют значение.

Добавить товары из Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета в вишлист

Откройте созданный вишлист и нажмите «Добавить подарок». Для каждого желания доступны следующие поля:

Ссылка на подарок — вставьте URL из интернет-магазина (Яндекс Маркет, Ozon, Wildberries и так далее). Так друзья купят ровно то, что вы хотели

— вставьте URL из интернет-магазина (Яндекс Маркет, Ozon, Wildberries и так далее). Так друзья купят ровно то, что вы хотели Название — краткое описание, например «Наушники AirPods Pro» или «Букет цветов»

— краткое описание, например «Наушники AirPods Pro» или «Букет цветов» Цена — указывается в рублях, но можно выбрать и другую валюту

— указывается в рублях, но можно выбрать и другую валюту Изображение — загрузите фото или укажите ссылку на картинку, чтобы список выглядел наглядно. Кстати, если нужно собрать коллаж из фотографий на iPhone, у нас есть отдельный материал

— загрузите фото или укажите ссылку на картинку, чтобы список выглядел наглядно. Кстати, если нужно собрать коллаж из фотографий на iPhone, у нас есть отдельный материал Степень желанности подарка — помогает друзьям расставить приоритеты и понять, что для вас важнее всего

— помогает друзьям расставить приоритеты и понять, что для вас важнее всего Комментарий — уточните цвет, размер, конфигурацию или любые другие детали. До 560 символов

Ссылка на магазин — ключевой момент всей затеи. Благодаря ей друзья точно купят нужную модель в нужном цвете, а не «что-то похожее из соседнего отдела». Можно добавлять неограниченное количество подарков и сортировать их в нужном порядке через кнопку «Настроить порядок». Кстати, если не знаете, чем заполнить вишлист, загляните во вкладку «Идеи подарков». Followish предлагает готовые подборки желаний, из которых можно добавить понравившиеся позиции к себе одним нажатием.

Отправить вишлист друзьям

Нажмите «Поделиться вишлистом» в верхней части списка. Сервис сгенерирует ссылку, которую можно отправить в любой мессенджер — Telegram, WhatsApp или МАКС. Подойдёт и обычное сообщение, и пост в соцсети.

Когда друг откроет вашу ссылку, он увидит полный список подарков с ценами и кнопками перехода в магазин. Напротив каждого доступного подарка будет кнопка «Забронировать». Для бронирования достаточно ввести своё имя — никакой регистрации не нужно. Это по-настоящему важно, потому что любые лишние шаги отпугивают людей. Уже забронированные подарки помечаются серой плашкой «Забронировано», так что проблема дубликатов решена полностью. Два одинаковых чайника на день рождения — это больше не про вас.

Что удобнее: приложение или сайт Followish

Followish работает и в браузере, и как приложение для iPhone — оно доступно в App Store. Функциональность одинаковая, но в приложении удобнее получать уведомления о бронировании. Если кто-то забронировал подарок из вашего списка, вы сразу об этом узнаете.

Для друзей и гостей приложение не нужно — они открывают вашу ссылку в обычном браузере и бронируют подарок за несколько секунд.