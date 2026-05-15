Как отключить подписку Иви: на телефоне, телевизоре, через Сбербанк и на сайте

Подписка Иви оформляется в пару кликов, а вот отменить её бывает сложнее: сервис до последнего предлагает скидки и удерживает пользователя. Ранее мы рассказывали, как отключить подписку Яндекс Плюс — теперь пришёл черёд Иви. Разбираем все рабочие способы отключения — с iPhone, через сайт и Сбербанк Онлайн, а заодно объясняем, как отвязать карту и попробовать вернуть деньги за неиспользованный период.



Как отменить подписку Иви на iPhone через Apple ID

Если вы оформляли подписку через App Store, отменить её можно прямо в настройках iPhone — это работает во всех актуальных версиях iOS. Управление подписками на айфоне устроено куда проще, чем на Android: вся процедура занимает несколько секунд.

Откройте «Настройки» и нажмите на иконку профиля Apple ID сверху. Перейдите в раздел «Подписки». Найдите в списке Иви и нажмите «Отменить подписку».

Подписка останется активной до конца оплаченного периода — в случае с App Store правило про немедленное отключение доступа не применяется, потому что биллингом занимается Apple. Если вы оформляли подписку не через App Store, а напрямую на сайте Иви, этот способ не сработает — переходите к разделу про личный кабинет.

Кстати, по той же логике в настройках Apple ID отменяются и другие сервисы — например, можно отключить подписку Алиса Про или отменить подписку Telegram Premium.

Как отключить подписку Иви через приложение

Но в России можно оформлять подписки на iPhone в российских сервисах с оплатой не только через App Store, но и просто банковскими картами и СБП. В таком случае подписку на ИВИ придется отменять непосредственно в приложении:

Откройте Иви на iPhone и зайдите в раздел «Аккаунт». Перейти в раздел «Все подписки» и нажмите «Управлять» рядом с активной подпиской. Выберите «Выйти из подписки». Укажите причину отмены и снова нажмите «Выйти из подписки». Пройдите ещё два экрана с предложениями скидок, каждый раз выбирая «Выйти из подписки».

Да, кнопку отмены придётся нажать четыре-пять раз. Это фирменная особенность Иви — удерживать пользователя через серию выгодных предложений. Если вы твёрдо решили уйти, просто игнорируйте скидки и идите до конца. По похожей схеме работают и другие сервисы — например, отменить подписку WB Клуб тоже бывает непросто.

Отключить подписку Иви в личном кабинете

Это самый универсальный способ — он работает независимо от того, с какого устройства вы оформляли подписку (кроме случаев оплаты через App Store). Удобнее делать это с компьютера, но и с мобильного браузера сценарий тот же.

Зайдите на сайт ivi.ru и авторизуйтесь, нажмите на иконку профиля. Выберите плитку «Все подписки». Нажмите «Управлять» рядом с активной подпиской. Выберите «Выйти из подписки». Укажите причину отмены и подтвердите выход. На следующих экранах с предложениями скидок снова нажимайте «Выйти из подписки» — таких шагов будет несколько.

После завершения процедуры подписка считается отменённой. Напоминаем: в отличие от других сервисов, пользоваться платным контентом после отмены нельзя, даже если период уже оплачен. Поэтому если вы только что внесли деньги — есть смысл сначала досмотреть нужное, и только потом нажимать «Отменить».

Можно ли отменить подписку Иви на телевизоре

Короткий ответ: напрямую с телевизора отменить подписку нельзя — ни на Smart TV, ни на обычном экране с приставкой. В приложении Иви на ТВ нет соответствующего раздела.

Чтобы отключить подписку, которой вы пользуетесь на телевизоре, нужно зайти в неё с другого устройства:

с iPhone — через «Настройки», если подписка оформлена через App Store или через приложение Иви;

с Android-смартфона — в мобильном приложении Иви;

с компьютера или ноутбука — в личном кабинете на сайте ivi.ru.

Если подписка изначально оформлялась прямо на телевизоре с привязкой банковской карты, отменять её нужно в личном кабинете на сайте.

Списания за Иви в Сбербанк Онлайн

Этот способ часто ищут, но важно понимать, что он работает не как полноценная отмена подписки на стороне Иви, а как блокировка списаний на стороне банка. В приложении Сбербанк Онлайн есть раздел «Подписки и автоплатежи», где можно отключить регулярные списания в пользу сервиса.

Нюанс в том, что отключение автоплатежа в Сбербанке не равнозначно отмене подписки на стороне Иви: с точки зрения сервиса подписка остаётся активной, просто очередное списание не пройдёт. Это может привести к задолженности или техническим проблемам с аккаунтом. Поэтому надёжнее сначала отменить подписку штатным способом — через сайт, приложение Иви или настройки iPhone — а уже потом, на всякий случай, отвязать карту и при желании заблокировать автоплатёж в банке.

Удалить карту из Иви после отмены подписки

Даже после отмены подписки в личном кабинете остаются сохранённые данные карты. Чтобы исключить любые случайные списания, карту лучше удалить вручную.

Зайдите в личный кабинет на сайте Иви и нажмите на иконку профиля. Откройте плитку «Способы оплаты». Выберите нужную карту из списка. Нажмите «Удалить».

После этого автоматические списания за подписку прекратятся полностью. Процедура одинакова для всех устройств — её удобнее делать через браузер.

Как вернуть деньги за Иви после списания

Вернуть средства за оплаченный, но неиспользованный период теоретически можно, но автоматически это не происходит — придётся писать в поддержку. На сайте Иви есть полноценная форма, в мобильном приложении доступен только чат.

Авторизуйтесь на сайте и зайдите в профиль. В нижнем правом углу нажмите на кнопку «Нужна помощь» В выпадающем меню выберите «Вернуть деньги» В комментарии подробно опишите ситуацию и укажите контактный e-mail. Заполните дополнительные поля, согласитесь с обработкой персональных данных и отправьте заявку.

Гарантии возврата нет — это всегда решение службы поддержки. Шансы выше, если подписка оформлена недавно, контентом вы фактически не пользовались, а списание произошло после пробного периода, который вы забыли отменить.

Что проверить, чтобы Иви больше не списывал деньги

Если коротко — отмените подписку тем способом, которым её оформляли: через настройки iPhone, приложение Иви или личный кабинет на сайте. Сразу после этого отвяжите карту — так вы исключите любые сюрпризы со списаниями.

Через Сбербанк Онлайн можно подстраховаться и отключить автоплатёж, но как самостоятельный способ отмены подписки он не работает. И помните про особенность Иви: оплаченный, но отменённый период досматривать не дадут — это аргумент в пользу того, чтобы не торопиться с кнопкой «Выйти из подписки», если деньги уже списались.