Как отключить подписку Иви: на телефоне, телевизоре, через Сбербанк и на сайте

Миша Королев

Подписка Иви оформляется в пару кликов, а вот отменить её бывает сложнее: сервис до последнего предлагает скидки и удерживает пользователя. Ранее мы рассказывали, как отключить подписку Яндекс Плюс — теперь пришёл черёд Иви. Разбираем все рабочие способы отключения — с iPhone, через сайт и Сбербанк Онлайн, а заодно объясняем, как отвязать карту и попробовать вернуть деньги за неиспользованный период.

Как отменить подписку Иви на iPhone через Apple ID

Если вы оформляли подписку через App Store, отменить её можно прямо в настройках iPhone — это работает во всех актуальных версиях iOS. Управление подписками на айфоне устроено куда проще, чем на Android: вся процедура занимает несколько секунд.

  1. Откройте «Настройки» и нажмите на иконку профиля Apple ID сверху.
  2. Перейдите в раздел «Подписки».
  3. Найдите в списке Иви и нажмите «Отменить подписку».

Подписка останется активной до конца оплаченного периода — в случае с App Store правило про немедленное отключение доступа не применяется, потому что биллингом занимается Apple. Если вы оформляли подписку не через App Store, а напрямую на сайте Иви, этот способ не сработает — переходите к разделу про личный кабинет.

Кстати, по той же логике в настройках Apple ID отменяются и другие сервисы — например, можно отключить подписку Алиса Про или отменить подписку Telegram Premium. Хотите быть в курсе всех новостей Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как отключить подписку Иви через приложение

Но в России можно оформлять подписки на iPhone в российских сервисах с оплатой не только через App Store, но и просто банковскими картами и СБП. В таком случае подписку на ИВИ придется отменять непосредственно в приложении:

  1. Откройте Иви на iPhone и зайдите в раздел «Аккаунт».
  2. Перейти в раздел «Все подписки» и нажмите «Управлять» рядом с активной подпиской.
  3. Выберите «Выйти из подписки».
  4. Укажите причину отмены и снова нажмите «Выйти из подписки».
  5. Пройдите ещё два экрана с предложениями скидок, каждый раз выбирая «Выйти из подписки».

Да, кнопку отмены придётся нажать четыре-пять раз. Это фирменная особенность Иви — удерживать пользователя через серию выгодных предложений. Если вы твёрдо решили уйти, просто игнорируйте скидки и идите до конца. По похожей схеме работают и другие сервисы — например, отменить подписку WB Клуб тоже бывает непросто.

Отключить подписку Иви в личном кабинете

Это самый универсальный способ — он работает независимо от того, с какого устройства вы оформляли подписку (кроме случаев оплаты через App Store). Удобнее делать это с компьютера, но и с мобильного браузера сценарий тот же.

  1. Зайдите на сайт ivi.ru и авторизуйтесь, нажмите на иконку профиля.
  2. Выберите плитку «Все подписки».
  3. Нажмите «Управлять» рядом с активной подпиской.
  4. Выберите «Выйти из подписки».
  5. Укажите причину отмены и подтвердите выход.
  6. На следующих экранах с предложениями скидок снова нажимайте «Выйти из подписки» — таких шагов будет несколько.

После завершения процедуры подписка считается отменённой. Напоминаем: в отличие от других сервисов, пользоваться платным контентом после отмены нельзя, даже если период уже оплачен. Поэтому если вы только что внесли деньги — есть смысл сначала досмотреть нужное, и только потом нажимать «Отменить».

Можно ли отменить подписку Иви на телевизоре

Короткий ответ: напрямую с телевизора отменить подписку нельзя — ни на Smart TV, ни на обычном экране с приставкой. В приложении Иви на ТВ нет соответствующего раздела.

Чтобы отключить подписку, которой вы пользуетесь на телевизоре, нужно зайти в неё с другого устройства:

  • с iPhone — через «Настройки», если подписка оформлена через App Store или через приложение Иви;
  • с Android-смартфона — в мобильном приложении Иви;
  • с компьютера или ноутбука — в личном кабинете на сайте ivi.ru.

Если подписка изначально оформлялась прямо на телевизоре с привязкой банковской карты, отменять её нужно в личном кабинете на сайте. Не смогли найти нужные настройки или возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Списания за Иви в Сбербанк Онлайн

Этот способ часто ищут, но важно понимать, что он работает не как полноценная отмена подписки на стороне Иви, а как блокировка списаний на стороне банка. В приложении Сбербанк Онлайн есть раздел «Подписки и автоплатежи», где можно отключить регулярные списания в пользу сервиса.

Нюанс в том, что отключение автоплатежа в Сбербанке не равнозначно отмене подписки на стороне Иви: с точки зрения сервиса подписка остаётся активной, просто очередное списание не пройдёт. Это может привести к задолженности или техническим проблемам с аккаунтом. Поэтому надёжнее сначала отменить подписку штатным способом — через сайт, приложение Иви или настройки iPhone — а уже потом, на всякий случай, отвязать карту и при желании заблокировать автоплатёж в банке.

Удалить карту из Иви после отмены подписки

Даже после отмены подписки в личном кабинете остаются сохранённые данные карты. Чтобы исключить любые случайные списания, карту лучше удалить вручную.

  1. Зайдите в личный кабинет на сайте Иви и нажмите на иконку профиля.
  2. Откройте плитку «Способы оплаты».
  3. Выберите нужную карту из списка.
  4. Нажмите «Удалить».

После этого автоматические списания за подписку прекратятся полностью. Процедура одинакова для всех устройств — её удобнее делать через браузер.

Как вернуть деньги за Иви после списания

Вернуть средства за оплаченный, но неиспользованный период теоретически можно, но автоматически это не происходит — придётся писать в поддержку. На сайте Иви есть полноценная форма, в мобильном приложении доступен только чат.

  1. Авторизуйтесь на сайте и зайдите в профиль.
  2. В нижнем правом углу нажмите на кнопку «Нужна помощь»
  3. В выпадающем меню выберите «Вернуть деньги»
  4. В комментарии подробно опишите ситуацию и укажите контактный e-mail.
  5. Заполните дополнительные поля, согласитесь с обработкой персональных данных и отправьте заявку.

Гарантии возврата нет — это всегда решение службы поддержки. Шансы выше, если подписка оформлена недавно, контентом вы фактически не пользовались, а списание произошло после пробного периода, который вы забыли отменить.

Что проверить, чтобы Иви больше не списывал деньги

Если коротко — отмените подписку тем способом, которым её оформляли: через настройки iPhone, приложение Иви или личный кабинет на сайте. Сразу после этого отвяжите карту — так вы исключите любые сюрпризы со списаниями.

Через Сбербанк Онлайн можно подстраховаться и отключить автоплатёж, но как самостоятельный способ отмены подписки он не работает. И помните про особенность Иви: оплаченный, но отменённый период досматривать не дадут — это аргумент в пользу того, чтобы не торопиться с кнопкой «Выйти из подписки», если деньги уже списались.

