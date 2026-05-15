Как пополнить App Store в России в 2026 году: все рабочие способы

Кирилл Пироженко

Ваши данные в iCloud, любимая музыка и рабочие инструменты — это часть привычного образа жизни, от которого не хочется отказываться. С начала весны, когда пополнение через мобильных операторов (МТС и Билайн) окончательно ушло в прошлое, правила игры изменились. Но «сложно» не значит «невозможно». Мы нашли способ сохранить доступ к экосистеме Apple и остаться в контексте, несмотря на любые ограничения. Кто-то меняет регион, а кто-то заводит второй аккаунт Apple — каждый выбирает подходящий путь. В этой статье мы разберем способы — как купить приложения в России и оплатить подписки, если карты российских банков не принимаются, а мобильный платеж перестал работать.

Как пополнить App Store в России в 2026 году

В 2026 году ситуация с оплатой Apple усложнилась: из-за блокировок банковских карт и ограничений операторов связи прямые платежи недоступны. C начала весны выпуск рублевых карт пополнения прекращен, единственным рабочим способом оплатить iCloud, Apple Music и пополнить App Store в России остается — смена региона Apple ID с последующим выбором метода оплаты.

Если вы не хотите остаться без iCloud, музыки и любимых приложений, сейчас есть два пути:

  • Подарочные карты Apple — это самый удобный и быстрый способ. Вы покупаете специальный код, вводите его, и деньги начисляются на ваш баланс аккаунта Apple
  • Зарубежные банковские карты — вариант для тех, у кого есть иностранная карта, её можно привязать к аккаунту Apple и использовать для оплаты приложений и подписок

Давайте разберем подробнее, как это работает на практике.

Какой регион выбрать для оплаты в App Store

Подарочные карты в рублях для региона «Россия» больше не выпускаются. Чтобы снова оплачивать iCloud, приложения, подписки и покупки в App Store, необходимо сменить регион аккаунта Apple.

Для оплаты Apple чаще всего используют США или Турцию, так как для этих регионов стабильно доступны подарочные карты. Детально о том, какую страну выбрать при смене региона, мы уже рассказывали.

США:

  • Работают все сервисы и приложения (iCloud, Apple Music, ChatGPT, Claude, Minecraft)
  • App Store здесь самый универсальный, в нем больше всего приложений
  • Возможен налог к покупкам в зависимости от штата (лайфхак — выбирайте штат, в котором нет налога на покупки в App Store, например: Делавэр, Монтана, Нью-Гэмпшир или Орегон)

Турция:

  • Работают все сервисы и приложения (iCloud, Apple Music, ChatGPT, Claude, Minecraft)
  • Более низкие цены на подписки и покупки

Многие пользователи переживают, что будет с приложениями? После смены региона с приложениями ничего не произойдет, уже установленные приложения продолжат работать. Например: Госуслуги, Мой налог, Ozon, Wildberries и многие другие сейчас доступны для скачивания в турецком и американском App Store.

Как сменить регион Apple ID на iPhone: подробная инструкция

Подготовка к изменению страны или региона:

  • Отмените все активные подписки (iCloud, Apple Music и др.)

Откройте: Настройки — ваше имя — Подписки — отмените все активные подписки

UPD: По данным некоторых СМИ Apple разрешила россиянам менять регион аккаунта, несмотря на активные подписки.

  • Выйдите из семейного доступа, если в нём состоите

Откройте: Настройки — Семья — выйдите из семейного доступа

  • Потратьте или обнулите остаток баланса Apple ID

Если на балансе есть деньги, сменить регион не получится. Как быть?

  • Потратить весь баланс

Если не получается:

  • Обратиться в поддержку Apple, чтобы его списали

Телефон поддержки Apple: 8-499-951-25-79, обратиться можно в рабочее время Пн–пт: с 10:00 до 18:00 (МСК). Сообщите оператору, что хотите списать остаток средств с Apple ID.

Лайфхак: Если выбираете США — выбирайте штат, в котором нет налога на покупки в App Store, например: Делавэр, Монтана, Нью-Гэмпшир или Орегон.

Если при смене региона не проходит оплата в семейном аккаунте, рекомендуем ознакомиться с нашей отдельной инструкцией.

Инструкция по смене региона:

  1. Откройте «Настройки» на iPhone;
  2. Нажмите на своё имя;
  3. Перейдите в «Контент и покупки» — «Просмотреть»;
  4. При необходимости введите пароль аккаунта Apple;
  5. Откройте раздел «Страна/регион»;
  6. Выберите необходимый регион;
  7. В способах оплаты выберите «Нет».

Далее необходимо указать адрес выставления счёта и телефон.

  • Можно использовать любые реальные данные (например, адрес магазина или дома)
  • Можно сгенерировать свой адрес, воспользуйтесь этими сайтами — они выдадут готовые данные за пару секунд:

США — https://usaddressgenerator.com/

Турция — https://www.fakexy.com/fake-address-generator-tr

После этого нажимаете «Готово». Вы успешно сменили регион App Store!

Как купить подарочную карту App Store

После смены региона Apple ID вы можете пополнить баланс аккаунта с помощью подарочной карты Apple. Это один из самых удобных способов оплаты в России в 2026 году. Вы покупаете подарочную карту в виде цифрового кода, активируете ее в App Store, и деньги сразу зачисляются на баланс вашего Apple ID. С этого баланса можно оплачивать приложения и подписки.

Приобрести подарочную карту в пару кликов можно через сервис docard:

  1. Откройте Telegram-бота и нажмите кнопку «Старт»
  2. В меню выберите пункт «Купить подарочную карту Apple»
  3. Выберите регион вашего App Store
  4. Выберите необходимый номинал
  5. Выберите удобный для вас способ оплаты и подтвердите заказ

Готово! После оплаты вам придёт код, который можно активировать в App Store, и инструкция по его активации.

Как активировать подарочную карту App Store

Инструкция по активации:

  1. Откройте приложение App Store
  2. Нажмите на значок профиля в правой верхней части экрана
  3. Выберите пункт «Погасить подарочную карту или код»
  4. Выберите «Ввести код вручную»
  5. Введите полученный код и нажмите «Активировать»

Готово! Сумма зачислена на ваш баланс. С него вы можете оплачивать любимые подписки и приложения.

Не можете найти нужные настройки или возникли проблемы?

Как использовать подарочную карту App Store

После активации кода деньги хранятся на балансе вашего аккаунта Apple ID до момента покупок.

  • Баланс расходуется автоматически: при оплате подписок и покупок приложений деньги списываются с баланса Apple ID
  • Потратить средства можно на приложения, игры, подписки (iCloud+, Apple Music, и другие), а также на внутриигровые покупки
  • Для оплаты приложений и подписок у вас должна быть необходимая сумма на балансе Apple ID
  • Подарочные карты активируются только в регионе App Store, для которого они выпущены. Карта США — только для аккаунта с регионом США, карта Турции — только для аккаунта с регионом Турция

Например: карту в долларах для аккаунта США нельзя активировать в аккаунте Турции и наоборот. Регион карты и регион аккаунта должны совпадать.

  • Деньги с баланса Apple ID нельзя вывести или передать на другой аккаунт, учитывайте это при активации

Как оплачивать App Store зарубежной банковской картой

Если у вас изменен регион в App Store и есть соответствующая банковская карта, выпущенная в стране, соответствующей вашему региону App Store, вы можете оплачивать покупки и подписки с нее.

Карту можно привязать к аккаунту Apple ID, в разделе «Оплата и доставка» введите данные вашей карты и подтвердите изменения.

Этот способ подойдет тем, у кого есть зарубежная банковская карта или возможность воспользоваться картой родственников или друзей за границей. Главное условие: страна выпуска карты должна соответствовать выбранному региону вашего аккаунта Apple.

Самый простой способ оплаты App Store

Оптимальным и удобным решением остается пополнение баланса подарочными картами, которые можно приобрести в docard.

Подарочные карты позволяют мгновенно пополнить счет Apple без необходимости привязывать банковскую карту. Они универсальны и легко активируются любым пользователем.

Выбор конкретного пути всегда остается за вами, но использование подарочных карт в 2026 году сохраняет статус самого популярного способа оплаты контента в App Store.

Как пополнить App Store в России в 2026 году: ответы на частые вопросы

Как оплатить iCloud в России в 2026 году?

Рабочий способ — сменить регион Apple ID, пополнить баланс аккаунта подарочной картой нужного региона и оформить подписку iCloud.

Можно ли оплатить iCloud подарочной картой Apple?

Да, это один из самых удобных способов. Необходимо приобрести подарочную карту App Store для нужного региона, активировать код в App Store. Деньги зачислятся на ваш баланс, с этого баланса можно оплачивать подписки и приложения.

Можно ли оплачивать подписки подарочной картой Apple в рублях?

Подарочные карты в рублях больше не выпускаются. Чтобы снова оплачивать iCloud, приложения, подписки и покупки в App Store, необходимо сменить регион аккаунта Apple. Далее приобрести подарочную карту App Store для нужного региона и активировать код в App Store.

Нужно ли менять регион Apple ID для оплаты подписок и приложений?

Да, российский регион больше не подходит для оплаты подписок и приложений, без смены региона оплачивать подписки и покупать приложения не получится.

Что будет с моими приложениями после смены региона?

После смены региона с приложениями ничего не произойдет, уже установленные приложения продолжат работать. Например: Госуслуги, Мой налог, Ozon, Wildberries и многие другие сейчас доступны для скачивания в зарубежном App Store.

Большинство популярных приложений доступны для скачивания и обновления, однако перед сменой региона лучше заранее проверить важные сервисы.

Что будет с моими подписками после смены региона?

При смене региона возможны следующие варианты:

Подписки от Apple (iCloud, Apple Music и др.) могут остаться активными, валюта автоматически конвертируется в необходимую.

Сторонние подписки — продолжат работать до конца оплаченного периода, может потребоваться повторное оформление в валюте нового региона.

App Store, Смартфоны Apple, Советы по работе с Apple
