Подписка на ChatGPT, Gemini, Claude, Grok: сколько стоит и можно ли заменить их российскими нейросетями

Эра бесплатного ИИ постепенно уходит: за скорость, отсутствие лимитов и продвинутые модели всё чаще нужно платить. Но стоит ли отдавать $20 за ChatGPT, Claude или Gemini, если рядом есть российские сервисы, которые работают без VPN и оплачиваются обычной картой? Если вы только начинаете разбираться в теме, вот семь идей, как использовать нейросети в повседневной жизни. А ниже — практический разбор подписок, чтобы вы поняли, где переплата оправдана, а где можно обойтись бесплатным тарифом.



Лимиты в подписках ChatGPT, Gemini и Claude

Прежде чем говорить о ценах, важная оговорка про лимиты — это ограничения на количество запросов, время работы с продвинутыми моделями или объём генераций. У большинства зарубежных сервисов лимиты динамические и часто меняются: они зависят от загрузки серверов, времени суток и сложности запроса.

Компании регулярно пересматривают квоты, увеличивая их для платных подписчиков или урезая для бесплатных. И далеко не всегда публикуют точные цифры — нередко указывают только примерные диапазоны вроде «около 50 запросов в день». Поэтому ниже речь пойдёт о стоимости и типах ограничений, а не о конкретных числах — их актуальные значения стоит уточнять в поддержке самих сервисов. Следите за обновлениями в наших каналах в Telegram и МАКС — мы регулярно рассказываем о свежих изменениях.

ChatGPT Plus, Go и Pro: разница между подписками

ChatGPT — универсальный чат-бот: текст, голос, код, картинки, поиск в интернете и исследования. У OpenAI три тарифа подписки, и они заметно отличаются по цене.

ChatGPT Go за $8 (примерно 800 ₽/мес в России) — слегка увеличивает лимиты и «память» разговоров, но рекламу не убирает.

ChatGPT Plus за $20 (примерно 2 000 ₽/мес в России) — отключает рекламу, повышает лимиты, даёт переключаться между моделями, ускоряет генерацию изображений, открывает Codex для работы с кодом и доступ к ИИ-агентам.

ChatGPT Pro за $200 (примерно 20 000 ₽/мес в России) — снимает все лимиты, открывает всех ИИ-агентов и даёт ранний доступ к экспериментальным функциям.

Для личного использования оптимальный выбор — Plus: он закрывает большинство задач и стоит в десять раз дешевле версии Pro. Главный нюанс для пользователей из России — ChatGPT официально не работает в стране, потребуется иностранный IP-адрес и зарубежный способ оплаты. Впрочем, есть способы оплатить ChatGPT из России в рублях — мы подробно описали один из них.

Gemini AI Plus, Pro и Ultra: чем отличаются тарифы

Gemini от Google по возможностям близок к ChatGPT: хорошо пишет тексты, делает подробные отчёты, генерирует фото и видео, но слабее в коде. Зато в нём нет рекламы и есть тесная интеграция с сервисами Google.

AI Plus за $8 (примерно от 800 ₽/мес в России) — последние модели, контекстное окно 128 тысяч токенов (то есть бот «помнит» больше текста за один разговор), увеличенные лимиты на генерацию изображений (Nano Banana Pro), видео (Veo 3.1) и музыки (Lyria 3), 200 ГБ в Google Диске.

AI Pro за $20 (примерно от 2000 ₽/мес в России) — контекстное окно 1 млн токенов, ещё больше лимитов, поддержка Gemini в Gmail и 5 ТБ в Google Диске.

AI Ultra за $250 (примерно от 25 000 ₽/мес в России) — максимальные лимиты, доступ к экспериментальным моделям Project Genie и Project Mariner, 30 ТБ в облаке.

Для личного использования лимитов AI Pro более чем достаточно, плюс Gemini полноценно встраивается в Gmail и Google Docs. Если же нужен только доступ к свежим моделям — хватит и AI Plus. Мы уже рассказывали, как пользоваться Gemini в России и оплатить подписку. Работает только через зарубежный IP.

Claude Pro для программирования: стоит ли оформлять подписку

Claude от Anthropic сильнее всего проявляет себя в работе с кодом. Сервис Claude Code умеет писать функции, искать ошибки и тестировать программы, причём работает локально через терминал на macOS и Windows и быстро взаимодействует с файлами проекта. Тарифы: Pro за $20 (примерно от 2 000 ₽/мес в России) и Max за $100-$200 (примерно от 10 000 до 20 000 ₽/мес в России). Разница в основном в лимитах — есть смысл начать с Pro и перейти выше, только если упрётесь в ограничения. Подробнее о том, как оплатить Claude из России и начать работу, читайте в нашей инструкции. И Grok, и Claude в России работают только через иностранный IP.

Не забывайте, что есть еще Grok от xAI — не самый популярный, зато с минимальной цензурой, тонкой настройкой личности бота и встроенным фоторедактором. Скорость ответов часто заметно выше, чем у ChatGPT и Gemini. Подписки: SuperGrok Lite за $10 (примерно от 1 000 ₽/мес в России), SuperGrok за $30 (примерно от 3 000 ₽/мес в России) и SuperGrok Heavy за $300 (примерно от 30 000 ₽/мес в России). Базовый Lite раскрывает не все функции, Heavy — для тех, кто живёт в Grok, поэтому оптимальной считается средняя подписка SuperGrok.

Чем Perplexity отличается от обычных нейросетей

Если не хочется платить $20 в месяц, посмотрите на Perplexity. Это единственный из крупных зарубежных сервисов, который стабильно работает в России и закрывает большинство задач, особенно если нужен поиск и анализ информации. Его фишка — поиск по реальным источникам в интернете, а не по внутренней базе знаний модели. Тарифы: Pro за $20 (примерно от 2 000 ₽/мес в России) и Max за $200 (примерно от 20 000 ₽/мес в России).

Самое интересное: Perplexity и без подписки способен на многое — часть платных функций в 2025 году сделали бесплатными. Если он нужен как поисковик, ограничений вы и не заметите. Pro раскрывает почти все возможности, а Max имеет смысл подключать только ради лимитов на ИИ-агента Perplexity Computer. Также стоит обратить внимание на DeepSeek — бесплатную нейросеть в России, которая работает без VPN.

Есть ещё Midjourney — одна из лучших нейросетей для картинок и редактирования фото. Минимальный тариф Basic за $10 (примерно от 1 000 ₽/мес в России) даёт 3,3 часа в месяц на быстрые генерации, дальше идут Standard за $30, Pro за $60 и Mega за $120. В России работает через Discord. Логика та же — начинать с Basic и повышать тариф, только если действительно упираетесь в лимиты.

Алиса AI и ГигаЧат: что умеют российские нейросети

Главный плюс российских сервисов — их можно оплатить обычной картой и они работают без VPN.

Алиса AI от Яндекса подходит для текстов, изучения английского, исследований, генерации картинок и работы с ИИ-агентами. Бесплатно ей пользоваться можно, но для снятия ограничений нужна подписка Алиса Про за 100 рублей в месяц — она подключается опцией к Яндекс Плюсу за 449 рублей. Подписка даёт приоритет в обработке запросов, 10 исследований в месяц, тренировку английского и детский режим с занятиями от методистов Яндекс Учебника.

ГигаЧат от Сбера — единственный сервис в подборке, который полностью бесплатный и работает без ограничений в России. Подходит для общения, текстов и подробных отчётов. Главная особенность — встроенная память: бот помнит детали из прошлых разговоров, что среди российских ИИ редкость. Не можете определиться с выбором? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС — там помогут разобраться.

Отличия ГигаЧата от Алисы AI

Если коротко: ГигаЧат — для тех, кто не хочет платить вообще, Алиса AI — для тех, кто и так пользуется Яндекс Плюсом и хочет получить ИИ как бонус.

ГигаЧат удобен, когда нужно просто поговорить с ботом, переписать текст или собрать отчёт без подписок и VPN. Алиса AI выигрывает за счёт экосистемы Яндекса: умная колонка, навигатор, Поиск, Музыка — всё это работает с одной подпиской.

Но по уровню моделей и набору функций оба сервиса уступают ChatGPT, Gemini и Claude — это плата за доступность. Поиграться эти нейросети подойдут, но для чего-то серьезного использовать их я бы не стал. Это как раз та ситуация, когда лучше взять один, но хороший инструмент, чем страдать с несколькими, но плохими.

Какой ИИ можно оплатить из России без иностранной карты

Короткий ответ — почти все лидеры рынка официально в России не работают, и для оплаты нужна зарубежная карта. ChatGPT, Gemini, Claude и Grok требуют иностранного IP-адреса и способа оплаты.

Без лишних танцев с бубном работают только три сервиса:

Perplexity — открывается напрямую, бесплатной версии часто хватает.

— открывается напрямую, бесплатной версии часто хватает. Алиса AI — оплата через Яндекс Плюс российской картой.

— оплата через Яндекс Плюс российской картой. ГигаЧат — бесплатно и без ограничений.

Midjourney формально работает, но через Discord, что не всем удобно. Остальные — только через посредников или зарубежный аккаунт. Зарубежные чат-боты дороже, сложнее в оплате и требуют иностранного IP, но дают самые продвинутые модели и интеграции. Российские — заметно проще в подключении, но уступают по возможностям. Кстати, нейросети можно использовать для создания презентаций. Так что какой-то вариант вам точно может пригодиться.

Практическая раскладка простая. Для личного использования стоит попробовать ChatGPT или Gemini — у них самые дешёвые подписки среди иностранных сервисов и их проще всего подключить. Можно держать оба и сравнивать ответы. Claude имеет смысл оформлять разработчикам ради Claude Code. Perplexity — лучший вариант, если основной сценарий это поиск и исследования, и его бесплатной версии часто достаточно. Алиса AI и ГигаЧат подойдут для знакомства с ИИ и тем, кто принципиально не хочет связываться с VPN и зарубежными картами. А если в приоритете «бесплатно и из России» — начинайте с ГигаЧата, ничего не теряете.