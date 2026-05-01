Спросил Чат ГПТ, красивый я или нет. Он оценил мою внешность как профи

В соцсетях набирает обороты новый тренд — пользователи просят ChatGPT оценить их внешность и получают подробный отчет с баллами, сильными и слабыми сторонами. Звучит как развлечение, но на деле промт составлен так грамотно, что нейросеть выдает детальный разбор пропорций лица, симметрии, состояния кожи и даже дает рекомендации по уходу. Если вы еще не знаете, что такое промты и как ими пользоваться, самое время разобраться. Рассказываем, как провернуть все это на iPhone буквально за пару минут.



Оценка внешности через ChatGPT: что это за тренд

Идея простая: вы загружаете свое фото в ChatGPT, вводите специальный промт — и получаете так называемый beauty report. Нейросеть анализирует ваше лицо по нескольким параметрам: симметрия, пропорции, костная структура, состояние кожи. По каждому критерию ставит оценку, а в конце выдает общий балл и рекомендации по уходу за собой.

Тренд завирусился в Telegram и TikTok — людям нравится получать честную (ну, насколько это возможно от ИИ) обратную связь. Кто-то воспринимает результат всерьез, кто-то просто развлекается. В любом случае это отличный повод попробовать ChatGPT в деле, если вы до сих пор этого не делали.

Как зарегистрироваться в ChatGPT на iPhone

Прежде чем вводить промт, нужно установить приложение и создать аккаунт. Вот как это сделать:

Откройте App Store на iPhone и скачайте ChatGPT — оно бесплатное (потребуется иностранный аккаунт App Store или смена региона). Запустите приложение и нажмите Продолжить с Google или Продолжить с Apple — это самый быстрый способ авторизоваться. Примите условия использования, и все — аккаунт создан. Никаких дополнительных подтверждений по почте не потребуется.

Если у вас уже есть аккаунт, просто нажмите Log in и войдите через Google. Весь процесс занимает меньше минуты. Теперь можно переходить к самому интересному.

Промт для оценки внешности в ChatGPT

Теперь, когда приложение установлено и аккаунт готов, можно запрашивать анализ своей внешности. Следуйте пошаговой инструкции:

Откройте приложение ChatGPT на iPhone. В поле для ввода текста вставьте промт Create a clean, minimal, high-end facial beauty report based on this photo. Use a black-on-white design with thin lines, rounded cards, and a luxury aesthetic. Include a simple contour line drawing of the face, an honest attractiveness analysis (symmetry, proportions, bone structure, skin, etc.), clear scores, strengths, areas for improvement, and actionable grooming/style recommendations. Keep it data-driven, visually refined, and not overly flattering. The text is in Russian Нажмите на значок плюса слева от поля ввода и выберите фото из галереи. Лучше всего подойдет четкий портретный снимок при хорошем освещении, без фильтров и масок. Нажмите кнопку отправки и подождите 10–20 секунд. ChatGPT сгенерирует подробный отчет с оценками по каждому параметру.

Обратите внимание: в конце промта указано the text is in Russian. Благодаря этому нейросеть выдаст результат на русском языке. Если хотите получить отчет на английском — просто удалите эту строчку.

Отчёт о внешности ChatGPT

После обработки ChatGPT выдаст красиво оформленный отчет в виде карточек. Вот что в нем будет:

Контурный рисунок лица — стилизованный портрет, нарисованный нейросетью на основе вашего фото.

— стилизованный портрет, нарисованный нейросетью на основе вашего фото. Оценки по категориям — симметрия, пропорции, костная структура, состояние кожи. Каждому параметру присваивается балл.

— симметрия, пропорции, костная структура, состояние кожи. Каждому параметру присваивается балл. Сильные стороны — что нейросеть считает вашими преимуществами.

Зоны для улучшения — над чем, по мнению ИИ, стоит поработать.

Рекомендации по стилю — советы по уходу за кожей, прическе, аксессуарам.

Конечно, относиться к результатам стоит с долей иронии. ChatGPT — это не пластический хирург и не дерматолог. Нейросеть оценивает фото по формальным критериям и не учитывает множество факторов: освещение, ракурс, выражение лица. Поменяйте фото — и результат может быть совсем другим.

Можно ли доверять оценке внешности от ИИ

Если коротко — нет, слепо доверять не стоит. Beauty report от ChatGPT — это скорее развлечение, чем объективная оценка вашей привлекательности. Нейросеть работает с конкретным изображением, а не с вами как с человеком. Она не видит мимику в динамике, не чувствует харизму и не оценивает стиль в контексте реальной жизни.

Тем не менее промт хорош тем, что дает структурированную обратную связь. Если вы давно хотели понять, что можно улучшить в уходе за собой, — это неплохая отправная точка. Только не воспринимайте баллы как приговор.

Попробуйте загрузить несколько разных фото и сравните результаты — так вы лучше поймете, насколько сильно влияет ракурс и освещение.