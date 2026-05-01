Спросил Чат ГПТ, красивый я или нет. Он оценил мою внешность как профи

Кирилл Пироженко

В соцсетях набирает обороты новый тренд — пользователи просят ChatGPT оценить их внешность и получают подробный отчет с баллами, сильными и слабыми сторонами. Звучит как развлечение, но на деле промт составлен так грамотно, что нейросеть выдает детальный разбор пропорций лица, симметрии, состояния кожи и даже дает рекомендации по уходу. Если вы еще не знаете, что такое промты и как ими пользоваться, самое время разобраться. Рассказываем, как провернуть все это на iPhone буквально за пару минут.

Нейросети могут оценить вашу внешность по фото. Фото.

Нейросети могут оценить вашу внешность по фото

Оценка внешности через ChatGPT: что это за тренд

Идея простая: вы загружаете свое фото в ChatGPT, вводите специальный промт — и получаете так называемый beauty report. Нейросеть анализирует ваше лицо по нескольким параметрам: симметрия, пропорции, костная структура, состояние кожи. По каждому критерию ставит оценку, а в конце выдает общий балл и рекомендации по уходу за собой.

Тренд завирусился в Telegram и TikTok — людям нравится получать честную (ну, насколько это возможно от ИИ) обратную связь. Кто-то воспринимает результат всерьез, кто-то просто развлекается. В любом случае это отличный повод попробовать ChatGPT в деле, если вы до сих пор этого не делали.

Как зарегистрироваться в ChatGPT на iPhone

Прежде чем вводить промт, нужно установить приложение и создать аккаунт. Вот как это сделать:

Как зарегистрироваться в ChatGPT на iPhone. Регистрация в ChatGPT занимает минуту. Фото.

Регистрация в ChatGPT занимает минуту

  1. Откройте App Store на iPhone и скачайте ChatGPT — оно бесплатное (потребуется иностранный аккаунт App Store или смена региона).
  2. Запустите приложение и нажмите Продолжить с Google или Продолжить с Apple — это самый быстрый способ авторизоваться.
  3. Примите условия использования, и все — аккаунт создан. Никаких дополнительных подтверждений по почте не потребуется.

Если у вас уже есть аккаунт, просто нажмите Log in и войдите через Google. Весь процесс занимает меньше минуты. Теперь можно переходить к самому интересному.

Промт для оценки внешности в ChatGPT

Теперь, когда приложение установлено и аккаунт готов, можно запрашивать анализ своей внешности. Следуйте пошаговой инструкции:

Промт для оценки внешности в ChatGPT. Вставьте промт и добавьте фото. Фото.

Вставьте промт и добавьте фото

  1. Откройте приложение ChatGPT на iPhone.
  2. В поле для ввода текста вставьте промт

    Create a clean, minimal, high-end facial beauty report based on this photo. Use a black-on-white design with thin lines, rounded cards, and a luxury aesthetic. Include a simple contour line drawing of the face, an honest attractiveness analysis (symmetry, proportions, bone structure, skin, etc.), clear scores, strengths, areas for improvement, and actionable grooming/style recommendations. Keep it data-driven, visually refined, and not overly flattering. The text is in Russian

  3. Нажмите на значок плюса слева от поля ввода и выберите фото из галереи. Лучше всего подойдет четкий портретный снимок при хорошем освещении, без фильтров и масок.
  4. Нажмите кнопку отправки и подождите 10–20 секунд. ChatGPT сгенерирует подробный отчет с оценками по каждому параметру.

Если вам интересно, как составлять подобные запросы самостоятельно, почитайте наш материал о том, как писать хорошие промты для ChatGPT. Там есть и советы, и готовые шаблоны.

Обратите внимание: в конце промта указано the text is in Russian. Благодаря этому нейросеть выдаст результат на русском языке. Если хотите получить отчет на английском — просто удалите эту строчку.

Отчёт о внешности ChatGPT

После обработки ChatGPT выдаст красиво оформленный отчет в виде карточек. Вот что в нем будет:

Отчёт о внешности ChatGPT. Получите вот такой итог. Фото.

Получите вот такой итог

  • Контурный рисунок лица — стилизованный портрет, нарисованный нейросетью на основе вашего фото.
  • Оценки по категориям — симметрия, пропорции, костная структура, состояние кожи. Каждому параметру присваивается балл.
  • Сильные стороны — что нейросеть считает вашими преимуществами.
  • Зоны для улучшения — над чем, по мнению ИИ, стоит поработать.
  • Рекомендации по стилю — советы по уходу за кожей, прическе, аксессуарам.

Конечно, относиться к результатам стоит с долей иронии. ChatGPT — это не пластический хирург и не дерматолог. Нейросеть оценивает фото по формальным критериям и не учитывает множество факторов: освещение, ракурс, выражение лица. Поменяйте фото — и результат может быть совсем другим.

Кстати, нейросети умеют не только оценивать внешность. Например, с помощью ИИ можно сделать фото на паспорт — и это реально работает.

Можно ли доверять оценке внешности от ИИ

Если коротко — нет, слепо доверять не стоит. Beauty report от ChatGPT — это скорее развлечение, чем объективная оценка вашей привлекательности. Нейросеть работает с конкретным изображением, а не с вами как с человеком. Она не видит мимику в динамике, не чувствует харизму и не оценивает стиль в контексте реальной жизни.

Тем не менее промт хорош тем, что дает структурированную обратную связь. Если вы давно хотели понять, что можно улучшить в уходе за собой, — это неплохая отправная точка. Только не воспринимайте баллы как приговор.

Попробуйте загрузить несколько разных фото и сравните результаты — так вы лучше поймете, насколько сильно влияет ракурс и освещение. А если хотите пойти дальше и научиться работать с ИИ по-настоящему эффективно, начните с основ — это откроет массу возможностей.

