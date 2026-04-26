Perplexity в CarPlay: как использовать ИИ-поисковик голосом за рулём

Кирилл Пироженко

Долгое время CarPlay был закрытой территорией для голосовых помощников. Хочешь спросить что-то у ИИ за рулём: доставай телефон или проси Siri, которая далеко не всегда справляется с нетривиальными вопросами. С выходом iOS 26.4 всё изменилось. Apple добавила новую категорию приложений для CarPlay: голосовые разговорные приложения. И первыми в эту дверь вошли ChatGPT, про который мы уже подробно рассказывали и Perplexity.

Perplexity теперь можно использовать в CarPlay. Фото.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Что нужно для работы Perplexity в CarPlay

Прежде чем переходить к настройке, убедитесь, что у вас есть всё необходимое:

  • iPhone с iOS 26.4 или новее. Но помните, что при установке iOS 26.4.1 могут возникнуть проблемы
  • Приложение Perplexity, обновлённое до последней версии из App Store (доступно в российском App Store)
  • Автомобиль или магнитола с поддержкой CarPlay (проводной или беспроводной)
  • Подписка Perplexity Pro (20 долларов в месяц) — без неё голосовой режим быстро упрётся в лимит

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ НОВОСТИ, ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕГА

Последний пункт — ключевой. В отличие от ChatGPT, который предлагает базовый голосовой доступ бесплатно, Perplexity требует подписку Pro для полноценной работы с голосовым режимом. Без неё приложение быстро сообщит, что лимит голосового режима исчерпан. Подписка стоит 20 долларов в месяц или 200 долларов в год.

Настройка Perplexity для CarPlay

Подключение занимает пару минут:

  1. Обновите iPhone до iOS 26.4 или новее через «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО»
  2. Откройте App Store и обновите приложение Perplexity до последней версии
  3. Подключите iPhone к автомобилю через USB-кабель или по Bluetooth/Wi-Fi (для беспроводного CarPlay)
  4. На экране магнитолы найдите иконку Perplexity среди приложений CarPlay и нажмите на нее

⚡ Подпишись на AppleInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Apple

Если иконка не появилась, зайдите в «Настройки» — «Основные» — «CarPlay» на iPhone. Выберите ваш автомобиль и проверьте, что Perplexity добавлен в список приложений. При необходимости добавьте его вручную.

Как работает Perplexity в CarPlay

Apple установила жёсткие требования к ИИ-приложениям в CarPlay. Всё ради безопасности за рулём. Вот что это значит на практике:

  • Приложение запускается сразу в голосовом режиме — никаких текстовых интерфейсов
  • На экране магнитолы не отображаются тексты ответов и изображения
  • Взаимодействие идёт только голосом: вы спрашиваете, Perplexity отвечает вслух
  • Приложение не может управлять функциями iPhone или автомобиля
  • У Perplexity нет «пробуждающей фразы» — нужно вручную открыть приложение на экране CarPlay

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

По сути, вы получаете голосовой поисковик с доступом к актуальной информации из интернета. Задавайте вопросы по дороге: какой ресторан ближайший, что нового в мире, какая погода в пункте назначения. Perplexity ищет ответы в реальном времени и озвучивает их.

Что можно спросить у Perplexity за рулём

Вот примеры того, чем приложение реально полезно в машине:

  • Свежие новости и события: «Что произошло сегодня в мире технологий?»
  • Практические вопросы: «Какие документы нужны для техосмотра?»
  • Планирование: «Какая погода будет в Сочи на выходных?»
  • Общие знания: «Чем отличается 95-й бензин от 98-го?»
  • Рабочие вопросы: «Расскажи кратко, что такое unit-экономика»

Главное преимущество Perplexity перед обычной Siri: ответы основаны на актуальных данных из интернета, а не на заранее заложенной базе знаний. Это полноценный ИИ-поисковик, а не просто голосовой ассистент.

Perplexity или ChatGPT в CarPlay

Оба приложения работают по одному принципу: голос, никаких текстов, никаких изображений на экране. Но различия есть:

Параметр Perplexity ChatGPT
Бесплатный доступ Минимальный, быстро заканчивается лимит Базовый голосовой доступ без подписки
Подписка Pro — 20 $/мес Plus — 20 $/мес
Сильная сторона Поиск в реальном времени, ссылки на источники Развёрнутые диалоги, генерация идей
Актуальность данных Всегда актуальные (поиск в интернете) Зависит от режима и наличия поиска

Если вам нужен именно поиск актуальной информации по дороге, Perplexity будет полезнее. Для длинных разговоров и рассуждений лучше подойдёт ChatGPT.

Ограничения Perplexity в CarPlay

Не стоит ждать от Perplexity в CarPlay того же, что от приложения на телефоне. Apple ограничивает ИИ-приложения в CarPlay тремя шаблонными экранами, и на них не будет привычных текстовых ответов со ссылками. Вы не увидите источники, не сможете прочитать развёрнутый ответ. Всё взаимодействие — голосом.

Также помните: Perplexity в CarPlay не заменяет Siri. Вы не сможете назначить его ассистентом по умолчанию или вызвать голосовой командой без открытия приложения. Siri по-прежнему остаётся системным ассистентом Apple.

Стоит ли пользоваться Perplexity в CarPlay

Появление Perplexity в CarPlay — это маленький, но важный шаг. Впервые можно пользоваться полноценным ИИ-поисковиком прямо на экране магнитолы, не отвлекаясь от дороги. Да, пока нужна платная подписка, а возможности ограничены голосовым режимом. Но сам факт того, что Apple открыла CarPlay для сторонних ИИ, говорит о многом.

Пока поддержку добавили только ChatGPT и Perplexity. Claude, Gemini и Grok всё ещё на подходе. Так что выбор пока невелик, но он уже есть.

Нейросеть AppleНейросеть ChatGPTСоветы по работе с Apple
