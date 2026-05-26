Приложение Альфа-Банка внезапно появилось в App Store — качайте Холдер на Айфон, пока не удалили

Иван Герасимов

Российские банки давно играют с Apple в кошки-мышки: их приложения выпиливают из App Store, а они возвращаются под новыми именами. И вот опять — в магазине появился Альфа-Банк под названием Холдер. Если вы давно ищете, как установить Альфа-Банк на Айфон в 2026 году, то вот вам самый простой способ прямо сейчас — пока приложение не удалили. Особенно подойдет тем, кто давно не обновлялся или недавно приобрел новый Айфон. Больше возиться с веб-версией не придется.

В App Store временно доступен новый Альфа-Банк.

В App Store временно доступен новый Альфа-Банк

Холдер — новый Альфа-Банк на Айфон

Поскольку альтернатив App Store на iPhone у нас в стране по сути нет, качать новый Альфа-Банк придётся именно оттуда. Доступно приложение по этой ссылке — переходите и устанавливайте на смартфон или планшет. И вот тут главное: сделать это лучше как можно скорее.

Дело в том, что под своим настоящим именем банковский клиент в магазин Apple попасть не может, поэтому его маскируют. В этот раз — под сервис аренды ячеек и сейфов: в описании вообще ни слова про банк, категория «Путешествия», разработчик Rainer Teder. Распознают такие приложения модераторы Купертино обычно за сутки, иногда и за пару часов. Так что Альфа-Банк в App Store — гость недолгий, и медлить с загрузкой не стоит.

Новое приложение Альфа-Банка — отличия от старого

Никакой аренды сейфов вы там, конечно, не найдёте. После установки и входа под своими данными вас встретит привычное приложение Альфа-Банка для iPhone — с таким же интерфейсом, что и в предыдущих версиях. Меню разделено на знакомые вкладки: «Главная» со счетами и быстрыми переводами по номеру телефона, «Платежи» для оплаты ЖКХ и переводов по реквизитам, «Выгода» с кешбэком и акциями, «История» операций с фильтрами и «Чаты» для связи с поддержкой.

То есть по факту это полноценный Альфа-Банк для iOS, просто под другой вывеской. Название на функции не влияет вообще никак — все операции, которые вы делали раньше, остаются на месте. Визуально отличий действительно нет, так что, появление Альфы в App Store — скорее, возможность скачать банковское приложение на новый Айфон.

Как платить Айфоном без Apple Pay

Главная причина, по которой такие приложения стоит ловить сразу — поддержка бесконтактной оплаты картой Альфы. Банк научил приложения платить смартфоном без карты через Bluetooth, и эта функция работает и в Холдере. При первом запуске приложение само попросит доступ к Bluetooth. Если вы случайно отклонили запрос, включить его несложно.

  1. Откройте настройки iPhone и зайдите в раздел «Приложения».
  2. Найдите там установленное приложение Холдер.
  3. В строке Bluetooth активируйте тумблер.
  4. После этого вернитесь в само приложение и на главном экране нажмите кнопку с волнами — останется только поднести смартфон к терминалу.

Работает всё на удивление просто, а настраивается ещё проще. Подробно об этом мы уже рассказывали в нашей статье про бесконтактную оплату Айфоном от Альфы.

Почему стоит скачать Альфа-Банк на Айфон

Приложение Холдер от Альфа-Банка — это очередное временное окно, пока Альфа-Банк вернули в App Store. То есть, можно скачать по-старому: без веб-версий и сторонних сертификатов. Скачивайте сейчас: даже если приложение удалят, уже установленный клиент продолжит работать на вашем устройстве.

