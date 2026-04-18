Как пополнить Apple ID через Альфа-Банк в 2026 году
Если вы думали, что пополнить Apple ID из России — это квест с покупкой карт у перекупщиков и риском нарваться на уже использованный код, то у меня для вас хорошие новости. Альфа-Банк встроил продажу подарочных карт Apple прямо в своё приложение. Ранее мы уже рассказывали, что пополнение Apple ID есть у Сбера и Ozon, а теперь давайте посмотрим на Альфу.
Подарочные карты Apple в Альфа-Банке
Откройте приложение Альфа-Банка и перейдите в раздел «Платежи». Дальше ищите категорию «Покупки и досуг» — именно там спрятана нужная нам опция. Если не хотите листать вручную, просто вбейте в поиске «Apple Card», и приложение сразу покажет результат.
После перехода вы увидите два варианта карт — для американского и турецкого аккаунтов. Если еще не знаете, какой Apple ID выбрать: США или Турцию, то вам в нашу инструкцию. Имейте в виду, что код от карты одного региона не подойдёт для аккаунта, зарегистрированного в другом. Поэтому перед покупкой обязательно проверьте, какая страна указана в настройках вашего Apple ID — сделать это можно в разделе «Контент и покупки» в настройках iPhone.
Цена подарочных карт Apple в Альфа-банке
Альфа-Банк предлагает несколько фиксированных номиналов. Выбор пока не самый широкий, но для регулярного пополнения баланса — более чем достаточно. Вот что доступно на момент написания статьи.
|Регион
|Номинал
|Цена в рублях
|США
|2 доллара
|220 ₽
|США
|5 долларов
|550 ₽
|Турция
|25 лир
|90 ₽
|Турция
|50 лир
|180 ₽
Разница в цене бросается в глаза. Турецкие карты стоят в разы дешевле американских — 90 рублей против 220. Правда, и цены в турецком App Store ниже, так что прямое сравнение номиналов не совсем корректно. Но если ваш аккаунт привязан к Турции, пополнение обойдётся буквально в копейки. Американские номиналы тоже вполне подъёмные — особенно если нужно оплатить конкретное приложение или подписку на месяц.
Как купить подарочную карту Apple в Альфа-банке
Сам процесс покупки занимает пару минут и не требует никаких дополнительных приложений или переходов на сторонние сайты. Всё происходит внутри приложения Альфа-Банка — от выбора номинала до получения кода.
- Откройте раздел «Платежи» в приложении Альфа-Банка
- Перейдите в «Покупки и досуг» или найдите через поиск «Apple Card»
- Выберите регион — США или Турция
- Укажите нужный номинал и подтвердите оплату
- Дождитесь получения кода — он придёт мгновенно
Код на указанный адрес электронной почты. Скопируйте его — и можно переходить к активации. Никакие SMS от сторонних сервисов ждать не нужно, с продавцами на маркетплейсах переписываться тоже.
Активация подарочной карты на iPhone
Код у вас на руках — осталось его активировать. Откройте App Store на вашем iPhone и нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу экрана. В открывшемся меню выберите пункт «Погасить подарочную карту или код».
Дальше два варианта. Можно ввести код вручную — для этого нажмите соответствующую кнопку и вставьте скопированный код. А можно отсканировать его камерой, если вы сделали скриншот или получили карту в виде изображения. После подтверждения средства моментально зачислятся на баланс вашего Apple ID.
Проверить текущий баланс можно там же, в настройках профиля App Store. Сумма обновляется сразу после активации — никаких задержек.
Что нужно знать перед пополнением Apple ID через Альфа-Банк
Главный нюанс мы уже упомянули — регион карты должен совпадать с регионом вашего Apple ID. Американский код на турецком аккаунте не сработает, и наоборот. Это не особенность Альфа-Банка, а общее правило Apple.
Ещё один момент — номиналы пока небольшие. Для покупки дорогого приложения или годовой подписки придётся приобрести несколько карт подряд. Это не очень удобно, но зато и риски минимальные — даже если что-то пойдёт не так, потеряете максимум 550 рублей, а не несколько тысяч.
Если сравнивать с другими способами пополнения, Альфа-Банк пожалуй самый неудобный, достаточно дорогой и невзрачный вариант. Проше купить подарочную карту Apple через Сбер. Куча номиналов и очень выгодная цена.