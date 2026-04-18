Как пополнить Apple ID через Альфа-Банк в 2026 году

Если вы думали, что пополнить Apple ID из России — это квест с покупкой карт у перекупщиков и риском нарваться на уже использованный код, то у меня для вас хорошие новости. Альфа-Банк встроил продажу подарочных карт Apple прямо в своё приложение. Ранее мы уже рассказывали, что пополнение Apple ID есть у Сбера и Ozon, а теперь давайте посмотрим на Альфу.



Подарочные карты Apple в Альфа-Банке

Откройте приложение Альфа-Банка и перейдите в раздел «Платежи». Дальше ищите категорию «Покупки и досуг» — именно там спрятана нужная нам опция. Если не хотите листать вручную, просто вбейте в поиске «Apple Card», и приложение сразу покажет результат.

После перехода вы увидите два варианта карт — для американского и турецкого аккаунтов. Если еще не знаете, какой Apple ID выбрать: США или Турцию, то вам в нашу инструкцию. Имейте в виду, что код от карты одного региона не подойдёт для аккаунта, зарегистрированного в другом. Поэтому перед покупкой обязательно проверьте, какая страна указана в настройках вашего Apple ID — сделать это можно в разделе «Контент и покупки» в настройках iPhone.

Цена подарочных карт Apple в Альфа-банке

Альфа-Банк предлагает несколько фиксированных номиналов. Выбор пока не самый широкий, но для регулярного пополнения баланса — более чем достаточно. Вот что доступно на момент написания статьи.

Регион Номинал Цена в рублях США 2 доллара 220 ₽ США 5 долларов 550 ₽ Турция 25 лир 90 ₽ Турция 50 лир 180 ₽

Разница в цене бросается в глаза. Турецкие карты стоят в разы дешевле американских — 90 рублей против 220. Правда, и цены в турецком App Store ниже, так что прямое сравнение номиналов не совсем корректно. Но если ваш аккаунт привязан к Турции, пополнение обойдётся буквально в копейки. Американские номиналы тоже вполне подъёмные — особенно если нужно оплатить конкретное приложение или подписку на месяц.

Как купить подарочную карту Apple в Альфа-банке

Сам процесс покупки занимает пару минут и не требует никаких дополнительных приложений или переходов на сторонние сайты. Всё происходит внутри приложения Альфа-Банка — от выбора номинала до получения кода.

Откройте раздел «Платежи» в приложении Альфа-Банка

в приложении Альфа-Банка Перейдите в «Покупки и досуг» или найдите через поиск «Apple Card»

или найдите через поиск «Apple Card» Выберите регион — США или Турция

Укажите нужный номинал и подтвердите оплату

Дождитесь получения кода — он придёт мгновенно

Код на указанный адрес электронной почты. Скопируйте его — и можно переходить к активации. Никакие SMS от сторонних сервисов ждать не нужно, с продавцами на маркетплейсах переписываться тоже.

Активация подарочной карты на iPhone

Код у вас на руках — осталось его активировать. Откройте App Store на вашем iPhone и нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу экрана. В открывшемся меню выберите пункт «Погасить подарочную карту или код».

Дальше два варианта. Можно ввести код вручную — для этого нажмите соответствующую кнопку и вставьте скопированный код. А можно отсканировать его камерой, если вы сделали скриншот или получили карту в виде изображения. После подтверждения средства моментально зачислятся на баланс вашего Apple ID.

Проверить текущий баланс можно там же, в настройках профиля App Store. Сумма обновляется сразу после активации — никаких задержек.

Что нужно знать перед пополнением Apple ID через Альфа-Банк

Главный нюанс мы уже упомянули — регион карты должен совпадать с регионом вашего Apple ID. Американский код на турецком аккаунте не сработает, и наоборот. Это не особенность Альфа-Банка, а общее правило Apple.

Ещё один момент — номиналы пока небольшие. Для покупки дорогого приложения или годовой подписки придётся приобрести несколько карт подряд. Это не очень удобно, но зато и риски минимальные — даже если что-то пойдёт не так, потеряете максимум 550 рублей, а не несколько тысяч.

Если сравнивать с другими способами пополнения, Альфа-Банк пожалуй самый неудобный, достаточно дорогой и невзрачный вариант. Проше купить подарочную карту Apple через Сбер. Куча номиналов и очень выгодная цена.