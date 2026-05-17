Как оплачивать покупки в Таиланде QR-кодом через Сбербанк Онлайн на iPhone

Кирилл Пироженко

Российские туристы уже несколько лет мучаются с оплатой за рубежом. Карты Visa и Mastercard не работают, UnionPay принимают не везде, а наличные нужно где-то менять по невыгодному курсу. Раньше мы уже рассказывали про оплату Сбером в Турции, и вот банк расширил географию — теперь QR-платежи работают и в Таиланде. Звучит идеально, но на практике всё не так однозначно.

Как работает оплата через Thai QR для туристов из России

В конце апреля 2026 года Сбер запустил новую функцию — возможность платить по QR-коду в Таиланде. Работает это через систему Thai QR Payment, которую поддерживают многие тайские терминалы. По сути, это аналог нашей СБП, только для международных платежей.

Идея простая: вы приходите на кассу, просите продавца показать Thai QR, сканируете код через приложение Сбера — и деньги списываются с вашего рублёвого счёта. Конвертация происходит автоматически, вы видите итоговую сумму в рублях ещё до подтверждения. Никаких промежуточных валют, никаких карт.

Для российских туристов в Таиланде — а это одно из самых популярных направлений — такой способ оплаты мог бы стать настоящим спасением. Но к этому мы ещё вернёмся.

Как включить оплату по QR в СберБанк Онлайн на iPhone

Первое, что нужно проверить, — версию приложения СберБанк Онлайн. На Android потребуется версия 16.10 или новее, на iPhone — от 17.0. Посмотреть текущую версию можно в разделе «Настройки» — «О приложении». Если у вас что-то более старое, придётся обновиться. На iOS это можно сделать в отделении Сбера.

Сам процесс оплаты выглядит знакомо для всех, кто хоть раз платил через СБП в России. Открываете приложение Сбера, нажимаете на иконку QR-кода, наводите камеру на терминал продавца. В следующем окне вам покажут сумму в рублях и дадут выбрать счёт списания. Если всё устраивает — жмёте «Оплатить».

Единственный нюанс — процесс оплаты занимает время. По отзывам, от нескольких секунд до двух-трёх минут. Для магазинов это терпимо, а вот на кассе в кофейне с очередью — уже дискомфортно. Если едете в Китай, у нас есть отдельная инструкция по оплате через Alipay.

Курс батов у Сбера при оплате QR-кодом

Один из главных вопросов — по какому курсу Сбер конвертирует баты в рубли. Давайте посчитаем. Наши коллеги из iGuides протестировали оплату в магазине Converse: 2 961 тайский бат = 7 244,87 рубля. Это даёт курс 2,45 рубля за 1 бат. Для сравнения: официальный курс ЦБ РФ на 13 мая 2026 года — 2,26 рубля за 1 бат. Получается, что Сбер конвертирует на 7,3% дороже, чем курс Центробанка.

Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Если менять наличные рубли на баты в обменнике в аэропорту Бангкока, разница может достигать 10-15%. В нормальном уличном обменнике — 3-5%. Получается, что курс Сбера — это что-то среднее: не идеальный, но и не грабительский. Плюс — никаких дополнительных комиссий. То есть вы видите итоговую сумму и платите ровно столько, без сюрпризов. Для покупки в том же Converse за 2 961 бат разница между курсом Сбера и курсом ЦБ составляет примерно 490 рублей. На крупных покупках это ощутимо, но за мороженое или кофе — практически незаметно.

Почему QR-оплата через Сбер в Таиланде может не пройти

А вот здесь начинается самое интересное. Оплата по QR работает не везде — и это главное ограничение. По отзывам тех, кто уже протестировал сервис, QR-код успешно сработал в магазине Converse, при покупке мороженого на территории Большого дворца (Grand Palace), но уже в New Balance и Levi’s платёж не прошёл. Терминалы в этих магазинах просто не поддерживали Thai QR.

Ещё одна неприятная ситуация — блокировка платежей Сбером. После нескольких покупок подряд система безопасности банка может заблокировать QR-платежи на 24 часа, посчитав их подозрительными. Представьте: вы на рынке в Бангкоке, набрали сувениров, а на третьей покупке вам просто отключают возможность платить. И ждать сутки.

Чтобы этого избежать, предупредите банк о поездке заранее. В приложении Сбера есть функция уведомления о выезде за рубеж. Не факт, что это на 100% спасёт от блокировки, но шансы точно повысит.

Есть и менее очевидные минусы. Не все продавцы знают, что такое Thai QR, — особенно на рынках и в мелких лавках. Если тайский продавец привык принимать только наличные или карты, он может просто не понять вашу просьбу. В крупных торговых центрах и сетевых магазинах шансов больше, но даже там нет стопроцентной гарантии.

Наличные, UnionPay или QR через Сбер: что выбрать в Таиланде

Если коротко — как дополнительный инструмент, да. Как основной — точно нет. Сама технология работает, курс приемлемый, интерфейс привычный. Но слишком много точек отказа: терминал может не поддерживать Thai QR, банк может заблокировать платежи, процесс может занять несколько минут. Для поездки в Таиланд по-прежнему стоит иметь при себе несколько вариантов оплаты.

Оптимальная стратегия выглядит примерно так. Основной способ — наличные баты, которые лучше менять в проверенных обменниках в городе (не в аэропорту). При желании можно оформить карту UnionPay в Россельхозбанке, но имейте в виду, что работает она не везде. И уже третьим слоем — QR-оплата через Сбер, которая выручит в крупных магазинах и сетях.

Сбер, безусловно, сделал шаг в правильном направлении. Россияне за границей давно нуждаются в удобных способах оплаты, и QR-платежи через Thai QR — это куда удобнее, чем просить коллег с иностранной картой заплатить за вас. Но до полноценной замены наличных и карт этому способу ещё далеко. Слишком многое зависит от конкретного терминала, конкретного продавца и настроения системы безопасности Сбера.

Если соберётесь в Таиланд — обновите приложение Сбера заранее, предупредите банк о поездке и обязательно возьмите с собой наличные. А QR пусть будет приятным бонусом, а не единственной надеждой.

