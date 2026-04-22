Авиарежим на iPhone нужен не только для полета. 6 скрытых функций, которые пригодятся в обычной жизни

Совсем недавно Apple добавила кучу новых функций в iPhone, выпустив iOS 26.4. Но многие владельцы смартфонов компании не все знают даже про старые. Вы наверняка включаете авиарежим только перед взлётом. И выключаете сразу после посадки. На этом всё. А ведь у этой простой кнопки в iPhone есть как минимум шесть неочевидных применений, которые пригодятся вам на земле. Некоторые из них могут сэкономить деньги, другие — нервы.



Быстрая перезагрузка сети на iPhone

Бывает так: связь пропала, интернет не грузится, а значок сети показывает одно деление. Многие в такой ситуации перезагружают iPhone целиком одним из доступных способов. Ждут минуту-две, пока он загрузится обратно. Это лишнее.

Откройте Пункт управления и включите авиарежим. Подождите 10 секунд. Выключите обратно. Готово: радиомодуль iPhone прошёл через жёсткий перезапуск, и телефон заново подключился к ближайшей вышке. Часто этого достаточно, чтобы вернуть нормальный сигнал.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Почему это работает? Авиарежим полностью отключает все беспроводные модули: сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth. При повторном включении iPhone ищет сеть с нуля, как будто вы только что вставили SIM-карту. Это куда быстрее полной перезагрузки, а эффект тот же. Особенно полезно, когда iPhone «завис» на EDGE или показывает сеть, но данные не идут. Десять секунд — и проблема решена.

Экономия заряда iPhone в местах с плохой связью

Если вы за городом, в подвале, в метро между станциями или просто в глухом месте, iPhone тратит огромное количество энергии на поиск сети. Можно попробовать включить новый режим энергосбережения в iOS 26, но он тоже не является панацеей. Радиомодуль работает на максимальной мощности, пытаясь зацепиться хоть за что-то. Аккумулятор в таком режиме садится в разы быстрее обычного.

Проверить легко: посмотрите на расход батареи в конце дня, проведённого за городом. Вы удивитесь, сколько процентов ушло именно на поиск сигнала. Решение простое: если вы знаете, что связи здесь нет и не будет в ближайший час, включите авиарежим. Телефон перестанет тратить заряд впустую.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

При этом Wi-Fi и Bluetooth можно включить отдельно. Они продолжат работать даже в авиарежиме. То есть наушники не отключатся, а при появлении знакомой Wi-Fi-сети вы останетесь на связи.

Ускорить зарядку iPhone с помощью авиарежима

Опаздываете и нужно зарядить iPhone хотя бы немного? Включите авиарежим перед тем, как подключить кабель. Без активных беспроводных модулей телефон потребляет значительно меньше энергии в процессе зарядки.

Разница особенно заметна, если у вас не самый мощный адаптер. С зарядным устройством на 5 Вт каждый процент на счету. В авиарежиме iPhone заряжается ощутимо быстрее: вы можете выиграть 10-15 минут на полном цикле. Когда у вас есть только полчаса перед выходом, это существенно.

⚡ Подпишись на AppleInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Apple

После зарядки просто выключите авиарежим. Все пропущенные звонки и сообщения придут в течение нескольких секунд.

Как защититься от роуминга на iPhone через авиарежим

В международной поездке один случайный звонок или автоматическая загрузка обновления может обернуться неприятным счётом. Приложения обновляются в фоне, iCloud синхронизирует фотографии, мессенджеры подтягивают медиафайлы. Всё это происходит через мобильную сеть, и каждый мегабайт в роуминге стоит в разы дороже.

Авиарежим решает эту проблему радикально: телефон просто не подключается к местным сотовым сетям. При этом вы по-прежнему можете пользоваться Wi-Fi в отеле или кафе. Включите авиарежим, а затем вручную активируйте Wi-Fi. Звонки и сообщения пойдут через мессенджеры, а оператор не спишет ни рубля за роуминг. Это особенно актуально в первые минуты после прилёта, когда iPhone автоматически цепляется к местной сети ещё до того, как вы купили локальную SIM-карту.

Блокировка рекламы в играх на iPhone с помощью авиарежима

Бесплатные игры на iPhone — это бесконечный поток рекламных роликов. После каждого уровня, после каждого действия, перед каждым бонусом. Особенно это раздражает, когда вы ждёте посадку в аэропорту и хотите просто убить время, а не смотреть тридцатисекундные ролики.

Включите авиарежим перед запуском игры. Без доступа к интернету рекламные баннеры и видеоролики просто не загрузятся. Игра продолжит работать в офлайн-режиме, но уже без назойливой рекламы. Работает не со всеми играми: некоторые требуют постоянного подключения к серверу. Но большинство казуальных проектов — головоломки, раннеры, аркады — запускаются без проблем.

Как незаметно сбросить звонок на iPhone

Иногда бывает разговор, который хочется закончить, но вешать трубку неловко. Назойливый знакомый, затянувшееся обсуждение или просто неудобный момент. Есть элегантный выход: включите авиарежим прямо во время звонка. Связь оборвётся так, будто вы заехали в тоннель или попали в зону без покрытия.

Собеседник услышит тишину, а затем гудки. Никаких подозрений: просто плохая связь, дело житейское. Потом можно перезвонить через пару минут со словами «извини, пропала сеть» или написать в мессенджер. Конечно, злоупотреблять этим не стоит: если пользоваться приёмом слишком часто, окружающие начнут замечать подозрительную закономерность. Но в крайних случаях метод работает безотказно. Авиарежим — одна из самых недооценённых функций iPhone. Пользуйтесь.