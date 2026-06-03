Два приложения на одном экране iPhone — в iOS 27 появится многозадачность, как на iPad

Недавно мы узнали практически всё про складной iPhone Ultra — дизайн, характеристики, цену и дату выхода. А теперь самое время посмотреть на его главную фишку, которая прячется на уровне системы. Я давно привык, что на своём iPhone 16 Plus делаю одно дело за раз. Большой экран есть, а толку от него в плане многозадачности — ноль. Открыл заметки, свернул, открыл браузер. А ведь рядом лежит iPad, где два приложения спокойно живут бок о бок уже годами. И вот, кажется, Apple наконец решила исправить эту странную несправедливость в iOS 27, но, конечно же, со своими нюансами.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Как будет работать раздельный экран на iPhone

Информация пришла от известного инсайдера под ником Fixed Focus Digital. В свежем посте на Weibo он рассказал, что Apple разрабатывает для iOS механизм под условным названием Parallel View. Если коротко — это автоматическая адаптация приложений под широкий экран на уровне системы.

Сам термин Parallel View пришёл не из мира Apple. Так называется функция в HarmonyOS от Huawei, которая разворачивает смартфонные приложения на широких дисплеях без участия разработчиков. Инсайдер использует это название просто как ориентир — он не утверждает, что Apple буквально копирует решение Huawei. Скорее показывает, к какому результату движется Купертино.

И знаете, что меня тут зацепило больше всего? То, что приложениям ничего не придётся переделывать. Система сама подстроит интерфейс под широкий экран. Это огромная разница по сравнению с тем, как Apple обычно перекладывает такую работу на плечи разработчиков. Кстати, это не единственная утечка. Буквально за пару недель до презентации в сеть слили сразу шесть новых функций iOS 27, и Parallel View отлично вписывается в общую картину.

Зачем приложениям растягиваться под экран складного iPhone

Главная цель новой функции — складной iPhone. Его внутренний дисплей, по слухам, будет диагональю 7,8 дюйма. И вот тут вскрывается фундаментальная слабость iOS: практически каждое приложение для iPhone нарисовано под высокий и узкий экран.

Представьте, что вы разворачиваете складной iPhone, а ваше любимое приложение остаётся узкой полоской по центру с чёрными полями по бокам. Выглядело бы это, мягко говоря, нелепо. Именно такой эффект леттербокса и пытается победить Apple. Без системного решения большой экран складного смартфона превратился бы в дорогую, но бесполезную игрушку.

Сам инсайдер при этом отметил, что iOS как платформа «действительно отличная». Проблема всегда была в одном — адаптация под большие экраны у Apple стабильно хромала. И вот теперь, на пороге выхода складного аппарата, обойти эту проблему уже не получится. Хотите первыми узнавать всё про складной iPhone и iOS 27? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там самые свежие утечки.

Как работает разделение экрана на iPad

Самое забавное, что Apple не придётся изобретать велосипед. Компания давно умеет адаптировать интерфейс под альбомную ориентацию на уровне системы — на iPad. Там это работает годами: повернул планшет, и приложение перестроилось.

А вот iOS такого механизма не имела никогда. Получалась нелепая ситуация: внутри одной экосистемы планшет умел подстраиваться под ширину экрана, а смартфон — нет. Перенос этой логики на iPhone выглядит абсолютно логичным шагом.

Слухи Fixed Focus Digital, кстати, не одиноки. Они подтверждают более раннюю информацию от Марка Гурмана из Bloomberg. Ещё в марте он писал, что iOS 27 позволит держать два приложения рядом на внутреннем дисплее складного iPhone — с раскладкой в стиле iPad и боковыми панелями навигации слева в поддерживаемых приложениях. Когда два независимых источника говорят об одном и том же, верить им хочется заметно сильнее.

А ещё в сеть уже слили первые скриншоты будущей iOS 27, где показали даже обновлённую Siri.

Какие iPhone получат новую многозадачность

Премьеру iOS 27 ждём уже совсем скоро — Apple представит систему на WWDC 2026 в этом месяце. А полноценный релиз состоится осенью, вместе с линейкой iPhone 18 Pro и тем самым складным iPhone.

Здесь возникает главный вопрос для всех нас, владельцев обычных моделей. Будет ли раздельный экран эксклюзивом для складного аппарата или функцию получат и привычные iPhone? Пока ясности нет. С технической точки зрения система адаптации под широкий экран нужна именно складному смартфону — на узком дисплее обычного iPhone делить особо нечего.

Но я бы не спешил расстраиваться. Даже если поначалу функция будет привязана к складной модели, сам факт появления такого механизма в iOS — это серьёзный задел на будущее. И раздельным экраном дело не ограничится: одна из главных функций iOS 27, по слухам, и вовсе сможет работать офлайн.

Остались вопросы по складному iPhone или новой системе? Заглядывайте в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно подскажут. А мы будем следить за анонсами WWDC, осталось совсем чуть-чуть.