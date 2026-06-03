Два приложения на одном экране iPhone — в iOS 27 появится многозадачность, как на iPad

Кирилл Пироженко

Недавно мы узнали практически всё про складной iPhone Ultra — дизайн, характеристики, цену и дату выхода. А теперь самое время посмотреть на его главную фишку, которая прячется на уровне системы. Я давно привык, что на своём iPhone 16 Plus делаю одно дело за раз. Большой экран есть, а толку от него в плане многозадачности — ноль. Открыл заметки, свернул, открыл браузер. А ведь рядом лежит iPad, где два приложения спокойно живут бок о бок уже годами. И вот, кажется, Apple наконец решила исправить эту странную несправедливость в iOS 27, но, конечно же, со своими нюансами.

iPhone в iOS 27 получит долгожданное разделение экрана. Фото.

iPhone в iOS 27 получит долгожданное разделение экрана

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Как будет работать раздельный экран на iPhone

Информация пришла от известного инсайдера под ником Fixed Focus Digital. В свежем посте на Weibo он рассказал, что Apple разрабатывает для iOS механизм под условным названием Parallel View. Если коротко — это автоматическая адаптация приложений под широкий экран на уровне системы.

Как будет работать раздельный экран на iPhone. Вы сможете открывать две программы одновременно. Фото.

Вы сможете открывать две программы одновременно

Сам термин Parallel View пришёл не из мира Apple. Так называется функция в HarmonyOS от Huawei, которая разворачивает смартфонные приложения на широких дисплеях без участия разработчиков. Инсайдер использует это название просто как ориентир — он не утверждает, что Apple буквально копирует решение Huawei. Скорее показывает, к какому результату движется Купертино.

И знаете, что меня тут зацепило больше всего? То, что приложениям ничего не придётся переделывать. Система сама подстроит интерфейс под широкий экран. Это огромная разница по сравнению с тем, как Apple обычно перекладывает такую работу на плечи разработчиков. Кстати, это не единственная утечка. Буквально за пару недель до презентации в сеть слили сразу шесть новых функций iOS 27, и Parallel View отлично вписывается в общую картину.

Зачем приложениям растягиваться под экран складного iPhone

Главная цель новой функции — складной iPhone. Его внутренний дисплей, по слухам, будет диагональю 7,8 дюйма. И вот тут вскрывается фундаментальная слабость iOS: практически каждое приложение для iPhone нарисовано под высокий и узкий экран.

Зачем приложениям растягиваться под экран складного iPhone. Внутренний экран iPhone Ultra готов к запуску нескольких приложений. Фото.

Внутренний экран iPhone Ultra готов к запуску нескольких приложений

Представьте, что вы разворачиваете складной iPhone, а ваше любимое приложение остаётся узкой полоской по центру с чёрными полями по бокам. Выглядело бы это, мягко говоря, нелепо. Именно такой эффект леттербокса и пытается победить Apple. Без системного решения большой экран складного смартфона превратился бы в дорогую, но бесполезную игрушку.

Сам инсайдер при этом отметил, что iOS как платформа «действительно отличная». Проблема всегда была в одном — адаптация под большие экраны у Apple стабильно хромала. И вот теперь, на пороге выхода складного аппарата, обойти эту проблему уже не получится. Хотите первыми узнавать всё про складной iPhone и iOS 27? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там самые свежие утечки.

Как работает разделение экрана на iPad

Самое забавное, что Apple не придётся изобретать велосипед. Компания давно умеет адаптировать интерфейс под альбомную ориентацию на уровне системы — на iPad. Там это работает годами: повернул планшет, и приложение перестроилось.

Как работает разделение экрана на iPad. Аналогичным образом работает разделение экрана на iPad. Фото.

Аналогичным образом работает разделение экрана на iPad

А вот iOS такого механизма не имела никогда. Получалась нелепая ситуация: внутри одной экосистемы планшет умел подстраиваться под ширину экрана, а смартфон — нет. Перенос этой логики на iPhone выглядит абсолютно логичным шагом.

Слухи Fixed Focus Digital, кстати, не одиноки. Они подтверждают более раннюю информацию от Марка Гурмана из Bloomberg. Ещё в марте он писал, что iOS 27 позволит держать два приложения рядом на внутреннем дисплее складного iPhone — с раскладкой в стиле iPad и боковыми панелями навигации слева в поддерживаемых приложениях. Когда два независимых источника говорят об одном и том же, верить им хочется заметно сильнее.

А ещё в сеть уже слили первые скриншоты будущей iOS 27, где показали даже обновлённую Siri.

Какие iPhone получат новую многозадачность

Премьеру iOS 27 ждём уже совсем скоро — Apple представит систему на WWDC 2026 в этом месяце. А полноценный релиз состоится осенью, вместе с линейкой iPhone 18 Pro и тем самым складным iPhone.

Какие iPhone получат новую многозадачность. К сожалению, эта фишка станет эксклюзивом iPhone Ultra. Фото.

К сожалению, эта фишка станет эксклюзивом iPhone Ultra

Здесь возникает главный вопрос для всех нас, владельцев обычных моделей. Будет ли раздельный экран эксклюзивом для складного аппарата или функцию получат и привычные iPhone? Пока ясности нет. С технической точки зрения система адаптации под широкий экран нужна именно складному смартфону — на узком дисплее обычного iPhone делить особо нечего.

Но я бы не спешил расстраиваться. Даже если поначалу функция будет привязана к складной модели, сам факт появления такого механизма в iOS — это серьёзный задел на будущее. И раздельным экраном дело не ограничится: одна из главных функций iOS 27, по слухам, и вовсе сможет работать офлайн.

Остались вопросы по складному iPhone или новой системе? Заглядывайте в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно подскажут. А мы будем следить за анонсами WWDC, осталось совсем чуть-чуть.

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