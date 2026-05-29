Главная функция iOS 27 стала известна до презентации. ИИ на iPhone сможет работать офлайн

Миша Королев

По данным The Information, Apple собирается использовать конференцию для разработчиков WWDC 2026, чтобы переосмыслить подход к искусственному интеллекту и сделать главным козырем обработку запросов прямо на устройстве, а не в облаке. Ставка делается на 15 лет собственных чипов — Apple хочет показать, что её железо позволяет обходиться без огромных дата-центров, к которым прибегают конкуренты. Новый дизайн iPhone 18 Pro мы уже увидели, теперь давайте посмотрим на его главную функцию.

Siri наконец-то не будет требовать доступ в сеть для простых задач. Фото.

Siri наконец-то не будет требовать доступ в сеть для простых задач

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Какие ИИ-функции Apple готовит для iPhone и Mac

Источники The Information утверждают, что Apple намерена представить локальную обработку ИИ-запросов как конкурентное преимущество: чипы в iPhone, Apple Watch и Mac должны справляться с большинством задач сами, без отправки данных на сервер. Облако останется только для сложных запросов, которые локально пока не тянутся.

Это прямой ответ на критику: Apple Intelligence впервые показали на WWDC 2024, но запуск получился вялым — первые функции встретили холодно, а обновлённую персональную Siri пришлось отложить. Теперь компания пытается переписать эту историю. Хотите первыми узнавать о таких разборах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Какие ИИ-функции Apple готовит для iPhone и Mac. Есть надежда, что пользоваться Apple Intelligence станет даже приятно. Фото.

Есть надежда, что пользоваться Apple Intelligence станет даже приятно

Самое неожиданное в отчёте — роль Google. По данным источников, в рамках соглашения с Google Apple собирается взять большую версию модели Gemini и на её основе обучить уменьшенную, «сжатую» версию, которая сможет работать локально на железе Apple. Проще говоря, большая модель выступает учителем для маленькой — той, что поместится в iPhone или Mac.

Параллельно Apple присматривается к покупкам компаний, которые умеют уменьшать ИИ-модели без сильной потери качества. В качестве возможной цели упоминается стартап Liquid AI из Массачусетса, специализирующийся как раз на локальном запуске ИИ. К слову, недавно слили первые скрины из iOS 27 — и там тоже засветилась обновлённая Siri.

Что такое Private Cloud Compute и зачем он нужен Apple

Здесь Apple отступает от собственных обещаний. Изначально Apple Intelligence строилась на том, что все облачные запросы будут обрабатываться исключительно на инфраструктуре Private Cloud Compute — на серверах с чипами Apple. Теперь же, по данным The Information, компания одобрила использование технологии конфиденциальных вычислений Nvidia внутри Google Cloud для обработки запросов к большой модели на базе Gemini.

Технология шифрует данные и модель прямо во время вычислений: чуть медленнее, но безопаснее. Источники говорят, что бренд Private Cloud Compute Apple, скорее всего, сохранит — несмотря на то, что под капотом теперь чужие серверы и чужая модель. Запутались в терминах и хотите спросить совета? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

ИИ-функции iPhone, которые не смогут работать без интернета

Часть запросов остаётся на устройстве, часть уходит в облако — теперь не только в облако Apple

Часть запросов остаётся на устройстве, часть уходит в облако — теперь не только в облако Apple

Ограничения у локального ИИ объективные. Полная версия Gemini от Google — это модель с триллионами параметров (условно, внутренних «настроек», от количества которых зависит сложность задач, которые ИИ может решать). The Information пишет, что Apple с трудом запускает её даже на Private Cloud Compute, который использует те же чипы Apple silicon, что стоят в Mac. На iPhone такое тем более не поместится — поэтому облако никуда не денется.

Практически это означает следующее:

  • простые запросы (короткие тексты, базовые подсказки, локальный поиск) будут выполняться на самом устройстве и быстрее, и приватнее
  • сложные сценарии (большие документы, развёрнутые рассуждения, генерация длинных ответов) всё равно потребуют интернет и облако
  • часть таких запросов уйдёт уже не только на серверы Apple, но и в Google Cloud — пусть и в зашифрованном виде

Почему новые ИИ-функции Apple получат не все iPhone

Для обычного пользователя главный сигнал — Apple признаёт, что в одиночку гонку ИИ не вытягивает и идёт на компромиссы. Это не плохо: партнёрство с Google и покупка профильных стартапов может ускорить появление функций, которые откладывались больше года, включая ту самую персональную Siri.

Отчет: Apple планирует сделать искусственный интеллект на устройстве ключным фокусом WWDC

Офлайн ИИ сможет работать за счет производительных чипов Apple

В повседневном использовании выгоды от ставки на локальный ИИ выглядят так:

  • меньше зависимость от качества интернета — часть функций будет работать офлайн
  • выше приватность для простых задач — данные не покидают устройство
  • выше нагрузка на свежие чипы — старые iPhone и Mac, скорее всего, снова окажутся за бортом

Последний пункт — главный подвох. Чем больше ставка на локальную обработку, тем жёстче требования к железу. Владельцам устройств старше двух-трёх лет стоит готовиться к тому, что часть новых функций пройдёт мимо. О том, что ещё ждёт систему, говорят новые подробности про iOS 27, утёкшие за пару недель до презентации.

iOS betaОперационные системы AppleСмартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: iOS beta
Вышла iOS 26.6 Public Beta 1: что нового, когда релиз и стоит ли обновляться. Фото.
Вышла iOS 26.6 Public Beta 1: что нового, когда релиз и стоит ли обновляться
Слили первые скрины из iOS 27. Показали даже новую Siri. Фото.
Слили первые скрины из iOS 27. Показали даже новую Siri
Что нового в iOS 26.6 beta 1 и стоит ли устанавливать ее прямо сейчас. Фото.
Что нового в iOS 26.6 beta 1 и стоит ли устанавливать ее прямо сейчас