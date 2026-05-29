Главная функция iOS 27 стала известна до презентации. ИИ на iPhone сможет работать офлайн

По данным The Information, Apple собирается использовать конференцию для разработчиков WWDC 2026, чтобы переосмыслить подход к искусственному интеллекту и сделать главным козырем обработку запросов прямо на устройстве, а не в облаке. Ставка делается на 15 лет собственных чипов — Apple хочет показать, что её железо позволяет обходиться без огромных дата-центров, к которым прибегают конкуренты. Новый дизайн iPhone 18 Pro мы уже увидели, теперь давайте посмотрим на его главную функцию.



Какие ИИ-функции Apple готовит для iPhone и Mac

Источники The Information утверждают, что Apple намерена представить локальную обработку ИИ-запросов как конкурентное преимущество: чипы в iPhone, Apple Watch и Mac должны справляться с большинством задач сами, без отправки данных на сервер. Облако останется только для сложных запросов, которые локально пока не тянутся.

Это прямой ответ на критику: Apple Intelligence впервые показали на WWDC 2024, но запуск получился вялым — первые функции встретили холодно, а обновлённую персональную Siri пришлось отложить. Теперь компания пытается переписать эту историю.

Самое неожиданное в отчёте — роль Google. По данным источников, в рамках соглашения с Google Apple собирается взять большую версию модели Gemini и на её основе обучить уменьшенную, «сжатую» версию, которая сможет работать локально на железе Apple. Проще говоря, большая модель выступает учителем для маленькой — той, что поместится в iPhone или Mac.

Параллельно Apple присматривается к покупкам компаний, которые умеют уменьшать ИИ-модели без сильной потери качества. В качестве возможной цели упоминается стартап Liquid AI из Массачусетса, специализирующийся как раз на локальном запуске ИИ. К слову, недавно слили первые скрины из iOS 27 — и там тоже засветилась обновлённая Siri.

Что такое Private Cloud Compute и зачем он нужен Apple

Здесь Apple отступает от собственных обещаний. Изначально Apple Intelligence строилась на том, что все облачные запросы будут обрабатываться исключительно на инфраструктуре Private Cloud Compute — на серверах с чипами Apple. Теперь же, по данным The Information, компания одобрила использование технологии конфиденциальных вычислений Nvidia внутри Google Cloud для обработки запросов к большой модели на базе Gemini.

Технология шифрует данные и модель прямо во время вычислений: чуть медленнее, но безопаснее. Источники говорят, что бренд Private Cloud Compute Apple, скорее всего, сохранит — несмотря на то, что под капотом теперь чужие серверы и чужая модель.

ИИ-функции iPhone, которые не смогут работать без интернета

Ограничения у локального ИИ объективные. Полная версия Gemini от Google — это модель с триллионами параметров (условно, внутренних «настроек», от количества которых зависит сложность задач, которые ИИ может решать). The Information пишет, что Apple с трудом запускает её даже на Private Cloud Compute, который использует те же чипы Apple silicon, что стоят в Mac. На iPhone такое тем более не поместится — поэтому облако никуда не денется.

Практически это означает следующее:

простые запросы (короткие тексты, базовые подсказки, локальный поиск) будут выполняться на самом устройстве и быстрее, и приватнее

сложные сценарии (большие документы, развёрнутые рассуждения, генерация длинных ответов) всё равно потребуют интернет и облако

часть таких запросов уйдёт уже не только на серверы Apple, но и в Google Cloud — пусть и в зашифрованном виде

Почему новые ИИ-функции Apple получат не все iPhone

Для обычного пользователя главный сигнал — Apple признаёт, что в одиночку гонку ИИ не вытягивает и идёт на компромиссы. Это не плохо: партнёрство с Google и покупка профильных стартапов может ускорить появление функций, которые откладывались больше года, включая ту самую персональную Siri.

В повседневном использовании выгоды от ставки на локальный ИИ выглядят так:

меньше зависимость от качества интернета — часть функций будет работать офлайн

выше приватность для простых задач — данные не покидают устройство

выше нагрузка на свежие чипы — старые iPhone и Mac, скорее всего, снова окажутся за бортом

Последний пункт — главный подвох. Чем больше ставка на локальную обработку, тем жёстче требования к железу. Владельцам устройств старше двух-трёх лет стоит готовиться к тому, что часть новых функций пройдёт мимо. О том, что ещё ждёт систему, говорят новые подробности про iOS 27, утёкшие за пару недель до презентации.