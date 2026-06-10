Как пополнить Apple ID в России в 2026 году: все рабочие способы

Помните времена, когда баланс Apple ID пополнялся привязанной картой за пару секунд? В России это закончилось весной 2022 года. Apple Pay отключили, российские карты отвалились — и единственной удобной лазейкой остался счёт мобильного телефона. Через МТС и Билайн можно было пополнять баланс прямо с номера, и долгое время это спасало всех. Но с 1 апреля 2026 года закрылась и эта дверь. Операторы по распоряжению регуляторов отключили оплату Apple ID с мобильного счёта. Паниковать, впрочем, рано: рабочие способы есть, и большинство из них не требует ни танцев с бубном, ни родственников за границей. Разберём все варианты, которые действительно работают в 2026 году.



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Подарочные карты Apple для российского Apple ID

1 апреля, когда отключили оплату российских Apple ID с номера телефона из продажи пропали и подарочные карты для российских аккаунтов. Ну а теперь к хорошим новостям. На cods.io появились российские подарочные карты — то есть коды для аккаунтов с регионом «Россия». Это значит, что менять страну Apple ID не обязательно. Работают они так:

Оставьте свой российский регион в Apple ID. Купите рублёвый код на cods.io по этой ссылке. Откройте App Store и тапните по своему аватару в правом верхнем углу. Выберите пункт «Активировать код». Введите полученные цифры — деньги зачислятся на баланс мгновенно.

Все ваши привычные приложения остаются на месте: банковские клиенты, госсервисы, локальные подписки — ничего никуда не пропадает. Для большинства пользователей это идеальный сценарий. Особенно сейчас, когда мобильные платежи отвалились и старая схема с пополнением через оператора больше не работает. Не нужно заводить второй аккаунт, не нужно искать иностранную карту, не нужно переключаться между регионами и терять доступ к российскому стору. Купили рублёвый код — пополнили баланс — пользуетесь дальше.

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Как сменить регион Apple ID для оплаты подписок

Есть и другой путь — сменить страну аккаунта на ту, где российские карты не нужны. Чаще всего выбирают США, Турцию или Казахстан. После смены региона баланс пополняется местными подарочными картами, а часть приложений и подписок становится дешевле. Но перед сменой страны есть обязательные шаги:

Обнулите баланс Apple ID — система не даст переключиться, пока на счету есть деньги. Отмените все активные подписки. Откройте настройки на iPhone и коснитесь вашей учетной записи в верхней части экрана. Коснитесь пункта «Контент и покупки». В строке «Страна/регион» выберите нужную страну.

И ещё момент: часть российских приложений в чужом регионе пропадает из App Store. Банковские клиенты, госуслуги, локальные сервисы — всё это привязано к российскому стору.

Поэтому смена региона — это история «всё или ничего». Если вам нужны и зарубежные приложения, и российские, удобнее завести второй Apple ID под другую страну и переключаться между ними. Звучит громоздко, но на практике работает стабильно уже несколько лет. А если на каком-то этапе не получается сменить регион, мы подробно разобрали, что делать в такой ситуации.

Пополнение баланса Apple ID подарочной картой

Самый популярный способ в 2026 году — подарочные карты Apple. Принцип простой: вы покупаете цифровой код нужного номинала, вводите его в настройках Apple ID, и сумма падает на баланс. Дальше этими деньгами оплачиваете подписки, игры, приложения и покупки внутри них.

Купить такие коды можно на cods.io — это сервис, который продаёт цифровые подарочные карты для разных регионов. Покупка занимает пару минут:

Зайдите на cods.io и выберите страну вашего Apple ID. Укажите нужный номинал карты. Оплатите удобным способом — код придёт почти сразу. Активируйте его в App Store через пункт «Активировать код» как и российскую карту.

Главный плюс — вам не нужна ничья карта. Вообще. Достаточно доступа к интернету и любого способа оплаты, который у вас уже работает. Именно поэтому подарочные карты стали способом по умолчанию для большинства пользователей. Учтите только, что у кодов есть наценка к номиналу — это нормальная плата за удобство и обход всех барьеров.

Не получается активировать код или возникли вопросы при оплате? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Привязка иностранной карты к Apple ID

Если у вас на руках есть рабочая зарубежная карта — например, оформленная в другой стране или выпущенная родственниками за границей — её можно привязать к Apple ID напрямую. Это самый удобный способ оплаты: деньги списываются автоматически, ничего активировать руками не нужно. Чтобы привязать карту, соблюдите несколько условий:

Убедитесь, что страна карты совпадает с регионом Apple ID — турецкая карта работает только с турецким аккаунтом, казахстанская с казахстанским. В настройках iPhone коснитесь вашего Apple ID. Выберите пункт «Оплата и доставка». Добавьте новый способ оплаты. Добавьте карту в способах оплаты учётной записи. При запросе укажите местный адрес страны, в которой выпущена карта.

После привязки баланс можно вообще не пополнять — подписки и покупки будут списываться напрямую, как раньше у нас списывалось с российской карты. Способ отличный, но подходит он только тем, у кого такая карта реально есть. Покупать или оформлять её специально ради подписок — почти всегда дороже и сложнее, чем просто взять подарочный код.

Самый удобный способ оплатить iCloud и App Store

Способов в 2026 году хватает, и почти каждый закрывает свою задачу. Если у вас есть рабочая зарубежная карта — привязывайте её и забудьте о ручном пополнении. Если карты нет, но вы готовы жить в чужом регионе ради дешёвых подписок — меняйте страну и пополняйтесь местными кодами.

Но если вы просто хотите оплачивать подписки и покупки, ничего не ломая в своём аккаунте, проще всего взять российскую подарочную карту на cods.io. Регион остаётся родным, баланс пополняется рублями, а все привычные приложения работают как ни в чём не бывало. По соотношению удобства и нервов — это лучший выбор для большинства, особенно теперь, когда оплата с мобильного счёта ушла в историю.