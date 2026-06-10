Вход через Apple ID запретили в России: штрафы, сроки и реальные последствия

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит административные штрафы за авторизацию пользователей на российских сайтах и в приложениях через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту. Почти сразу же по сети разлетелись заголовки в духе «в России запретили вход через Apple ID и Google». Звучит тревожно, особенно если вы годами заходите в любимые сервисы одним касанием по кнопке с яблоком. На деле всё устроено иначе, чем расписывают авторы паникёрских постов, и бить тревогу владельцам айфонов точно рано. Занятно, что российские законодатели будто подгадали этот запрет к выходу первой беты iOS 27, которую уже могут установить все желающие.



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Если коротко, то ранее уже действовавший запрет на использование зарубежных способов идентификации теперь подкрепили конкретной ответственностью в Кодексе об административных правонарушениях. Раньше норма была, а вот наказания за её игнорирование толком не существовало. Теперь оно появилось, и именно это вызвало новую волну обсуждений.

Будут ли штрафовать пользователей за вход через Apple ID

Сразу разберёмся с главным мифом. Все сообщения о том, что при входе через Apple ID вам теперь прилетит штраф, к реальности отношения не имеют. Под действие новой нормы попадают владельцы российских сайтов и приложений, а вовсе не конечные пользователи.

Нарушением считается неисполнение обязанности проводить авторизацию пользователей одним из способов, которые предусмотрены российским законодательством. То есть проблема возникает у того бизнеса, который оставил у себя вход только через Apple ID, Google и прочие зарубежные OAuth-сервисы, либо использует иностранную почту как основной идентификатор. Штрафы при этом серьёзные: для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц вилка доходит до 500-700 тысяч рублей.

На практике это означает простую вещь. Российским сервисам в ближайшее время придётся отказаться от привычных сценариев входа через иностранные аккаунты или хотя бы перестроить систему так, чтобы основным способом стала локальная идентификация. Закон прямо ориентирует ресурсы на разрешённые варианты: вход через российские сервисы, авторизацию по номеру мобильного телефона, а также государственные системы вроде ЕСИА и Единой биометрической системы там, где это уместно. Кнопку «Войти через Apple» либо уберут совсем, либо оставят как вспомогательную.

Кстати, всё это лишний повод не складывать все яйца в одну корзину. Если вы вдруг лишитесь доступа к учётной записи, придётся отдельно разбираться, как восстановить свой Apple ID и снова получить контроль над телефоном.

Почему российские сайты уберут вход через Google

С аккаунтом Google ситуация ровно такая же, и обойти эту тему мы не можем. У большинства владельцев iPhone, несмотря на всю экосистему Apple, есть как минимум одна гугловская учётка. Кто-то держит на ней почту, кто-то фотографии, а кто-то просто привык логиниться одним касанием через Google вообще везде. Так вот, для российских сайтов вход через Google попадает под тот же самый запрет, что и Apple ID, ведь это точно такой же зарубежный сервис идентификации.

Это значит, что со временем привычная кнопка с разноцветной буквой G на отечественных площадках начнёт исчезать или уезжать в разряд второстепенных. Сам ваш гугловский аккаунт никуда не денется, письма и фото останутся на месте, заходить в Gmail или YouTube вы сможете как обычно. Речь идёт только о том, что российские сервисы перестанут предлагать его как способ логина у себя.

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Отдельный вопрос, который пока висит в воздухе, это судьба уже существующих учёток, созданных через иностранные ID. Как именно их будут трактовать, станет понятно только по мере формирования правоприменительной практики. Но общий тренд очевиден: все ключевые точки идентификации постепенно переезжают под российские правила, и сценарий «зашёл через яблоко и забыл» на наших площадках уходит в прошлое.

Как сохранить доступ к сайтам без входа через Apple ID

Самое главное, ради чего вообще стоило разбираться в этой истории. Никаких штрафов для вас нет. За использование Apple ID, Google или зарубежной почты для входа на российские сайты пользователю ничего не грозит: ни денежного наказания, ни блокировки аккаунта, ни какой-либо ответственности. Все обязанности и риски лежат на владельцах ресурсов.

Тем не менее подготовиться к переменам стоит. Я бы посоветовал заранее посмотреть, на каких важных для вас сервисах вы заходите именно через Apple ID или Google, и привязать к ним альтернативный способ входа: номер телефона или отдельный пароль. Если в один прекрасный день кнопка «Войти через Apple» с сайта пропадёт, а другой привязки у вас не окажется, восстановление доступа может превратиться в небольшое приключение со службой поддержки.

В совсем запущенных случаях, когда учётка уже недоступна, а доступ к устройству нужен срочно, может пригодиться инструкция о том, как сбросить iPhone до заводских настроек без рабочего Apple ID. Лучше, конечно, до такого не доводить.

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С точки зрения логики государства всё понятно. Депутаты видят в этом снижение зависимости российского сегмента интернета от зарубежных платформ и контроль над критически важной инфраструктурой идентификации. Для бизнеса это очередное комплаенс-требование с доработкой интерфейсов и бэкенда. А для нас с вами, владельцев iPhone, это означает плавный переход от удобного входа через экосистему Apple к российским сервисам или классическим способам логина. Неприятно, но и не катастрофа, к которой нас пытались подготовить громкие заголовки.