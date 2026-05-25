ЦБ хочет полностью отключить Visa и Mastercard в России: что будет с вашими картами

Центральный банк России настроен решительно в отношении ушедших из нашей страны платежных систем. Карты Visa и Mastercard, которые миллионы россиян до сих пор носят в кошельках, должны окончательно уйти с рынка. Об этом прямо заявила директор департамента Национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Пока Apple готовит к выходу iOS 26.5.1, российский регулятор готовит куда более приземлённые перемены — отключение старых карт международных платёжных систем.



Что ЦБ сказал о будущем карт Visa и Mastercard

25 мая Алла Бакина заявила, что у Банка России сформировалась чёткая позиция: карты международных платёжных систем должны уходить с российского рынка. По её словам, эти карты больше не выполняют те функции, который обеспечивали раньше. При этом НСПК — Национальная система платёжных карт — продолжает нести издержки на их поддержку.

Звучит логично. Visa и Mastercard ушли из России ещё весной 2022 года. С тех пор карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за границей. Не работают в зарубежных интернет-магазинах. Не дают доступ к подпискам вроде Apple Music или iCloud+ напрямую. По сути, это пластик с логотипом, который внутри страны обслуживает та же НСПК, что и карты «Мир».

Вот только НСПК не является оператором этих карт. Она лишь поддерживает их технически — на тех условиях и параметрах, которые были зафиксированы ещё до ухода международных систем. Продукт не развивается, не обновляется, а издержки на его содержание никуда не делись.

Почему Visa и Mastercard работают в России после ухода

Когда Visa и Mastercard приостановили работу в марте 2022 года, ЦБ заверил, что уже выпущенные карты продолжат обслуживаться внутри страны. Банки совместно с НСПК продлили сроки действия карт — некоторые и вовсе сделали бессрочными. Это было вынужденное решение: спрос на карты «Мир» резко вырос, а чипов для нового пластика не хватало.

С тех пор прошло больше трёх лет. Доля карт «Мир» в общей эмиссии достигла 64% к концу 2024 года, а к январю 2026 года было выпущено более 476 миллионов карт этой системы. Карты «Мир» давно заняли больше половины всех карточных операций в стране.

Тем не менее около 20% россиян по-прежнему пользуются картами Visa и Mastercard для повседневных покупок. Для кого-то это просто привычка. Для кого-то — нежелание идти в банк и перевыпускать пластик. А кто-то держит их «на всякий случай», хотя случай этот вряд ли наступит.

Ещё в конце 2025 года гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин говорил, что компания обсуждает с рынком, сколько ещё времени нужно людям для комфортного перехода на национальные карты. Кстати, платить Айфоном можно и без Visa — для этого есть T-Pay и другие решения. Но тон высказываний ЦБ с тех пор заметно ужесточился.

Отключат ли карты Visa и Mastercard

История с отключением Visa и Mastercard тянется не первый месяц. Ещё летом 2025 года Бакина заявляла, что ЦБ планирует ограничить сроки действия карт с истекшим периодом — как меру борьбы с мошенничеством. Чем дольше карта в обороте, тем выше риск утечки реквизитов.

В январе 2026 года банки попросили Госдуму убрать из пакета антимошеннических законопроектов право ЦБ устанавливать срок действия карт. Кредитные организации предупреждали о негативных последствиях для рынка и клиентов. В итоге в мае 2026 года Госдума отклонила поправку ЦБ — карты Visa и Mastercard формально остались бессрочными.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков тогда объяснил решение просто: времени было достаточно, чтобы потребители открыли карту «Мир», поэтому смысла в принудительном ограничении нет. Но заявление Бакиной от 25 мая показывает, что ЦБ не отступил. Регулятор по-прежнему считает, что Visa и Mastercard должны уйти. Просто теперь, видимо, ищет другие механизмы — не через прямой запрет в законе, а через экономическое давление и переговоры с банками.

Чем заменить Visa и Mastercard для оплаты с iPhone

Картами Visa или Mastercard российского банка — нельзя оплатить покупки в App Store, как и международные подписки вроде Apple Music, Apple TV+ и iCloud+. Но некоторые пользователи используют старые карты Visa и Mastercard для оплаты в российских сервисах — например, для пополнения Apple ID через посредников или для покупок в приложениях, которые принимают оплату через российские платёжные шлюзы. Если эти карты в какой-то момент перестанут работать, придётся перевыпустить пластик на «Мир».

Совет простой: если у вас ещё осталась карта Visa или Mastercard от российского банка — не ждите принудительного отключения. Обратитесь в банк и выпустите карту «Мир». Это бесплатно, занимает пару дней и избавляет от любых рисков. Мы уже собрали все способы платить Айфоном в России — переходите и выбирайте удобный вариант.