Apple готовит iOS 26.5.1: что нового и когда выйдет обновление для iPhone

Иван Герасимов

Не успели владельцы iPhone распробовать майское обновление, как на горизонте уже маячит следующее. По данным западных СМИ, инженеры Apple вовсю тестируют iOS 26.5.1 — это видно по серверным логам издания, которые не раз оказывались надёжным индикатором будущих прошивок. Если совсем недавно iOS 26.5 вышла для всех с новыми функциями и исправлениями, то теперь Apple готовит к ней небольшую заплатку. Разбираемся, что нового будет в iOS 26.5.1 и когда она выйдет

Что нового в iOS 26.5.1 для iPhone

Сразу скажу честно: ждать революции не стоит. Обновление iOS 26.5.1 почти наверняка будет минорным — то есть из разряда тех, что выходят между крупными версиями и латают конкретные дыры. Apple в таких апдейтах обычно исправляет накопившиеся баги и закрывает уязвимости безопасности, не добавляя новых функций. По крайней мере, в iOS 26.5 исправили многое.

Никаких свежих фишек, переработанного интерфейса или новых возможностей Siri в iOS 26.5.1 не появится — всё это Apple приберегает для крупных релизов. Зато стабильность системы должна подрасти, а это для многих даже важнее громких нововведений. Особенно если вспомнить, что часть пользователей жаловалась на работу свежей прошивки.

Решит ли iOS 26.5.1 проблемы с батареей iPhone

Главный вопрос, который волнует всех после каждого апдейта, — автономность iPhone. После выхода iOS 26.5 многие отметили, что аккумулятор стал расходоваться заметно быстрее. Мы подробно разбирали эту тему — что стало с батареей iPhone после установки iOS 26.5 можно почитать отдельно.

Минорные обновления вроде iOS 26.5.1 как раз нередко включают правки, влияющие на расход батареи. Так что есть вероятность, что после установки заплатки автономность чуть выправится — особенно если просадка была вызвана программными ошибками, а не фоновой оптимизацией. Гарантий Apple, конечно, не даёт, но шанс на улучшение есть.

Когда выйдет iOS 26.5.1

По прогнозу MacRumors, релиз iOS 26.5.1 состоится уже к концу следующей недели. Точную дату Apple, как обычно, не анонсирует заранее, но раз тестирование вышло на финальную стадию, ждать осталось недолго — буквально считанные дни.

Выйдет ли iOS 26.6? По идее, первая бета должна выйти где-то в июне. А ещё ближе горизонт iOS 27 — её Apple официально покажет на презентации WWDC 2026, которая стартует 8 июня. Так что лето в мире обновлений Apple обещает быть жарким.

Стоит ли устанавливать iOS 26.5.1 сразу после выхода

С минорными апдейтами вроде iOS 26.5.1 можно особо не осторожничать — они редко ломают что-то серьёзное, а наоборот, чинят. Если у вас уже стоит iOS 26.5 и всё работает стабильно, заплатку стоит поставить хотя бы ради закрытия уязвимостей безопасности. А если ловите баги или жалуетесь на батарею — тем более есть смысл обновиться, как только апдейт станет доступен.

А вот за чем точно стоит следить, так это за iOS 27. Apple официально представит систему уже 8 июня на презентации WWDC 2026, а осенью выпустит для всех. О новых функциях прочтите обязательно: Apple впервые представила их заранее. Так что iOS 26.5.1 — это, по сути, финальный аккорд текущей системы перед большим обновлением. О точной дате выхода iOS 26.5.1 и её содержимом мы расскажем сразу, как только Apple выкатит апдейт.

Кстати, если вы ещё не успели изучить все возможности майской прошивки, загляните в нашу инструкцию о том, как включить новые скрытые обои из iOS 26.5 на iPhone в России — мелочь, а приятно. А о точной дате выхода iOS 26.5.1 и её содержимом мы расскажем сразу, как только Apple выкатит обновление.

