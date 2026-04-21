А вы знали, что японцы платят айфоном за 0,1 секунды — без Face ID и разблокировки

Если вы когда-нибудь видели видео из Японии, где люди прикладывают смартфон к турникету и проходят за долю секунды, вы наверняка думали: ну, Apple Pay, что тут такого. Одновременно и да и нет. В Японии работает совершенно другая система бесконтактных платежей. И у неё есть кое-что, чего нет у нашего привычного NFC. В России тоже есть много вариантов, как платить айфоном, но в Японии как будто всё более продумано.



Что такое FeliCa и почему она быстрее обычного NFC

Мы с вами привыкли к стандартам NFC-A и NFC-B. Именно на них работал Apple Pay в России, работает в Европе, США и большинстве других стран. Приложил iPhone к терминалу, подтвердил Face ID, готово.

В Японии всё иначе. Там с 1997 года используется технология FeliCa (сокращение от Felicity Card), разработанная Sony. В терминологии NFC Forum она называется NFC Type F, или NFC-F. Это отдельный стандарт, который Sony пыталась включить в международную спецификацию ISO/IEC 14443 как Type C, но его отклонили. Зато FeliCa вошла в стандарт ISO/IEC 18092, который и лёг в основу NFC.

Главное отличие: скорость. FeliCa обрабатывает транзакцию примерно за 0,1 секунды. Скорость передачи данных составляет 212–424 кбит/с, тогда как у NFC-A/B базовая скорость — 106 кбит/с. Разница ощутимая, особенно когда через турникет станции Синдзюку проходят несколько миллионов человек в день.

Оплата без Face ID: как японцы платят смартфоном

Ещё одна особенность, которая удивляет при первом знакомстве: в Японии можно платить смартфоном, не подтверждая оплату лицом или отпечатком пальца. Просто приложил телефон к считывателю — и всё.

Это работает благодаря функции Express Mode (экспресс-режим) в Apple Pay. Когда вы добавляете транспортную карту Suica, PASMO или ICOCA в Apple Wallet, экспресс-режим включается автоматически. В нём iPhone не требует ни Face ID, ни Touch ID, ни даже разблокировки экрана. Телефон может быть заблокирован и даже частично разряжен: функция работает в режиме энергорезерва до пяти часов после отключения.

Важный нюанс: экспресс-режим без аутентификации действует в первую очередь для проезда в транспорте. Для покупок в магазинах терминал может запросить подтверждение через Face ID.

iPhone, которые поддерживают FeliCa

Когда Apple в 2016 году привезла Apple Pay в Японию вместе с iPhone 7, поддержка FeliCa была только в аппаратах, купленных на японском рынке. Без этого стандарта продавать iPhone в Японии было бы сложно: по данным Apple, FeliCa обслуживает более 160 миллионов транзакций в день по всей стране.

Уже в 2017 году с выходом iPhone 8 и iPhone X ситуация изменилась. Apple внедрила так называемую Global FeliCa: все iPhone и Apple Watch, проданные в любой стране мира, получили аппаратную поддержку NFC-A, NFC-B и NFC-F одновременно. Это значит, что ваш iPhone, купленный в России или Европе, технически способен работать с японскими транспортными картами Suica.

Android-смартфоны и FeliCa: есть ли поддержка

А вот с Android-смартфонами всё сложнее. Большинство производителей добавляют чип FeliCa только в модели для японского рынка. Условный Samsung Galaxy, купленный в России или США, поддерживает лишь NFC-A и NFC-B. Этого достаточно для бесконтактной оплаты по Visa и Mastercard, но японские транспортные карты и системы вроде Suica, iD или QUICPay работать не будут.

Интересный случай — Google Pixel. Начиная с Pixel 4, все модели во всём мире оснащены аппаратным модулем FeliCa, но он программно заблокирован за пределами Японии. Энтузиасты на форумах XDA нашли способы активировать его через разблокировку загрузчика, но это скорее хакерский трюк, чем рабочее решение.

Получается парадоксальная ситуация. iPhone, купленный где угодно, работает с FeliCa из коробки. А Android-смартфон для полноценной работы в Японии нужно покупать на месте. Это одна из причин, почему доля iPhone в Японии стабильно высока.

Что нужно знать владельцу iPhone перед поездкой в Японию

Если вы планируете поездку в Японию, вот главное, что стоит запомнить. Ваш iPhone (начиная с модели 8 и новее) уже поддерживает FeliCa. Вы можете добавить виртуальную карту Suica прямо в Apple Wallet, пополнить её с удобным вам способом и пользоваться ей в метро, автобусах, магазинах и даже в вендинговых автоматах. Не нужно покупать пластиковую карту на станции. Не нужно разбираться с местными банками.

Читайте также: Налог на смартфоны и ноутбуки. Сколько придется доплатить за iPhone и MacBook в России

А ещё это хороший пример того, как Apple незаметно решает инженерные задачи. Пока Android-производители экономят на лицензиях и ставят FeliCa только в региональные модели, Apple просто включила поддержку всех трёх стандартов NFC в каждый iPhone. Без лишнего шума и без отдельных пунктов в рекламных материалах.