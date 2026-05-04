FaceTime на iPhone: 7 полезных функций, о которых не знает большинство владельцев смартфонов Apple

Миша Королев

Большинство владельцев iPhone используют FaceTime для обычных звонков, не замечая, что приложение давно научилось переносить разговор между устройствами, удалённо управлять чужим iPhone и подключать к звонку пользователей Android. Многие и вовсе сталкиваются с тем, что FaceTime не работает в России — и даже не подозревают, сколько возможностей теряют. Ниже — семь функций, которые делают FaceTime заметно полезнее, и инструкции, как их включить.

FaceTime — это гораздо больше, чем просто приложение для видеозвонков

Перенос звонка FaceTime между iPhone, iPad и Mac

Apple объединяет свои устройства через набор функций Continuity (это про связку iPhone, iPad, Mac и Apple TV в единую систему). Одна из них — Handoff, и она работает в FaceTime: звонок можно перебросить на лету с одного устройства на другое без обрыва связи.

Сценарий простой: разговор затянулся, держать iPhone в руке надоело — переносите звонок на MacBook. Или, наоборот, уходите из дома во время группового звонка на Apple TV — забираете его с собой на iPhone.

Чтобы это заработало, откройте «Настройки», «Основные», «AirPlay и Continuity» и убедитесь, что переключатель Handoff включён. Во время звонка на ближайших устройствах появится уведомление — по нажатию на него разговор перейдёт на выбранный экран. Кстати, если у вас iPhone и iPad на одном Apple ID, бывают нюансы — мы подробно разбирали, как позвонить по FaceTime с iPhone на iPad.

Удалённое управление чужим iPhone через FaceTime

Демонстрация экрана в FaceTime — это не только про техподдержку родителям. Так удобно показывать презентацию, разбирать вместе фотографии из отпуска или объяснять коллеге, где в интерфейсе нужная кнопка.

Во время звонка коснитесь экрана, нажмите на многоточие и выберите «Общий экран». Поверх трансляции можно рисовать пальцем — собеседник увидит подсказку, куда смотреть. Это быстрее, чем диктовать координаты голосом.

Если вы в семье отвечаете за «почини мне телефон», эта функция сэкономит вам часы. FaceTime показывает экран собеседника и даже позволяет им управлять — то есть вы можете не объяснять родителям на словах, куда нажимать, а сделать это сами.

Во время звонка коснитесь экрана, чтобы появились элементы управления, нажмите на многоточие и выберите «Общий экран». Дальше — самое интересное: на экране есть отдельная кнопка запроса удалённого управления. Когда собеседник подтвердит запрос, вы сможете тапать и листать его iPhone прямо со своего экрана.

Есть нюанс: это всё-таки доступ к чужому устройству, поэтому функция работает только по обоюдному согласию и каждый раз требует подтверждения. Не смогли найти нужные настройки или возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или чат в МАКС, там вам точно помогут.

Как смотреть фильмы и слушать музыку вместе через SharePlay

FaceTime давно умеет в групповые звонки, но интереснее другое — SharePlay. Это режим, в котором участники звонка смотрят кино и слушают музыку синхронно: пауза у одного ставит на паузу у всех.

Работает это с поддерживаемыми сервисами — например, Apple TV и Apple Music. Полезно, когда хочется обсудить серию сериала с другом из другого города и не считать вслух «три-два-один-играем».

Как улучшить картинку и звук в FaceTime

FaceTime получил набор инструментов, которые обычно ассоциируются с профессиональными видеоконференциями. Они помогают, если вы созваниваетесь по работе или просто не хотите показывать беспорядок в комнате.

  • Портретный режим размывает фон позади вас — лицо остаётся в фокусе.
  • Студийный свет приглушает фон и подсвечивает лицо, как будто вы под софитом.
  • Изоляция голоса отсекает посторонние шумы — клавиатуру, кондиционер, разговоры рядом.
  • Виртуальные фоны на Mac заменяют то, что у вас за спиной, на нейтральную картинку.

Включаются эти опции из Пункта управления во время звонка или из меню видео в строке состояния на Mac. Никаких сторонних программ ставить не нужно. Кстати, мошенники всё чаще используют видеозвонки в своих схемах — в Госдуме уже рассказали о новом разводе через FaceTime, так что будьте внимательны.

Звонок по FaceTime на Android и Windows

Долгое время FaceTime считался закрытой экосистемой «только для своих». Сейчас это не так: можно создать ссылку на звонок и отправить её пользователю Android или Windows — он подключится через браузер, без установки приложений и без аккаунта Apple.

В приложении FaceTime выберите «Создать ссылку», отправьте её любым удобным способом — в мессенджере, по почте, в SMS. Качество звонка зависит от браузера на стороне собеседника, но базовый сценарий «увидеть лицо человека без iPhone» закрывается.

Как включить реакции жестами в FaceTime на iPhone

Последний пункт — чисто развлекательный, но про него часто спрашивают. В FaceTime есть скрытые анимированные реакции жестами, которые запускаются движениями руки в кадре: сердечко из двух рук, два больших пальца вверх, знак мира и так далее. На экране появляются сердечки, фейерверк, лазеры, шары и дождь.

Работает это на относительно свежих iPhone и Mac с поддержкой эффектов в видео. Если жесты не срабатывают, проверьте в Пункте управления, включены ли «Реакции» во время звонка — иногда они выключаются по умолчанию.

Если вы используете FaceTime раз в неделю «позвонить маме», большинство этих функций можно пропустить — кроме, пожалуй, шумоподавления и переноса звонка между устройствами. А вот тем, кто часто созванивается по работе, помогает родственникам с техникой или смотрит контент вместе с друзьями, стоит потратить десять минут и настроить хотя бы Handoff, демонстрацию экрана и SharePlay. Окупится в первый же звонок.

