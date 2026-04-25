Как позвонить по FaceTime или написать в iMessage с айфона на айпад, если они на одном Apple ID

Миша Королев

Владельцы нескольких устройств Apple часто сталкиваются с неочевидной проблемой: позвонить по FaceTime с айфона на свой же айпад или Mac не получается, если на них один и тот же Apple ID. Мало того, что FaceTime в России тоже попал под блокировку, так еще и начинается чехарда с аккаунтами. Вызов просто не проходит, а сообщения в iMessage выглядят как разговор с самим собой. Ниже — пошаговая инструкция, как это исправить за пять минут.

Оказывается, можно без проблем звонить со смартфона на планшет. Удобная штука

Почему FaceTime и iMessage не работают между устройствами с одним Apple ID

Всё просто: когда на обоих устройствах зарегистрирован один и тот же номер телефона и один и тот же адрес электронной почты, система считает отправителя и получателя одним человеком. FaceTime не может позвонить «сам себе», а iMessage не понимает, на какое именно устройство адресовано сообщение.

Решение — привязать к каждому устройству уникальный адрес электронной почты для FaceTime и iMessage. Тогда вы сможете позвонить не на общий номер, а конкретно на адрес, закреплённый за айпадом или Mac. Ну и не забывайте следить за сбоями FaceTime. Возможно, что звонок не проходит еще из-за этого.

Отдельный адрес iCloud для звонков и сообщений между своими устройствами

Самый удобный способ — не заводить новую почту, а создать псевдоним (alias) вашего текущего iCloud-адреса. Псевдоним — это дополнительный адрес, все письма с которого автоматически приходят на основную почту. Заводить отдельный ящик и помнить ещё один пароль не нужно. Apple позволяет создать до трёх псевдонимов iCloud. Вот как это сделать:

  1. Откройте в браузере iCloud.com/mail и войдите под своим Apple ID.
  2. Нажмите на значок настроек (шестерёнка) и выберите Настройки.
  3. Перейдите в раздел Аккаунт слева и нажмите Добавить псевдоним электронной почты.
  4. Придумайте адрес псевдонима, укажите имя отправителя и при желании выберите метку. Нажмите Создать.

Все письма, которые придут на псевдоним, автоматически окажутся в основном ящике iCloud. А при отправке письма — хоть с сайта iCloud, хоть из «Почты» на Mac, iPad или iPhone — можно выбрать псевдоним в поле отправителя. Удобно назвать псевдонимы по устройствам, чтобы не путаться:

  • фамилия.ipad@icloud.com
  • фамилия.macmini@icloud.com
  • фамилия.macbook@icloud.com

Если псевдонимов не хватает или вы не хотите их использовать, подойдёт любой существующий адрес — Gmail, Outlook, Yahoo или другой.

Добавить новый e-mail в Apple ID для FaceTime и iMessage

После того как псевдоним или второй адрес готов, его нужно привязать к вашему Apple ID. Это делается один раз и автоматически распространяется на все устройства.

  1. Откройте Настройки на iPhone или iPad (на Mac — Системные настройки).
  2. Нажмите на своё имя (Apple ID) — Вход и безопасностьДобавить e-mail или номер телефона.
  3. Выберите Существующий адрес e-mail, введите псевдоним или второй адрес и подтвердите его кодом.
  4. Повторите, если у вас несколько устройств и нужно несколько адресов.

Настроить отдельный адрес FaceTime и iMessage на iPad

Теперь нужно указать айпаду, что для звонков и сообщений он должен использовать именно новый адрес, а не общий номер телефона.

  1. Откройте НастройкиПриложенияFaceTime.
  2. В разделе «Ваш адрес для FaceTime» отметьте галочкой новый адрес. При желании снимите галочки с общего номера и основной почты, чтобы вызовы не дублировались.
  3. Вернитесь в список приложений, выберите СообщенияОтправка/приём и точно так же отметьте новый адрес.

После этого FaceTime-звонки на этот адрес будут приходить только на айпад, а не на все устройства сразу.

Настроить отдельный адрес FaceTime и iMessage на Mac

На Mac процесс аналогичный, но выполняется через сами приложения, а не через системные настройки.

  1. Откройте FaceTime, затем в меню сверху: FaceTime — Настройки.
  2. В разделе «Ваш адрес для FaceTime» отметьте нужный адрес.
  3. Откройте Сообщения, в меню: Сообщения — Настройки — вкладка iMessage.
  4. Отметьте новый адрес в разделе «Ваш адрес для сообщений».

Если у вас несколько Mac — например, рабочий и домашний — каждому можно назначить свой псевдоним из трёх доступных.

Как позвонить по FaceTime на своё устройство

Последний шаг — сохраните новый адрес как отдельный контакт. Например, «Мой iPad» или «Mac на кухне». Это позволит быстро находить нужное устройство в списке контактов и звонить без путаницы.

После этого просто откройте FaceTime на айфоне и позвоните на контакт с адресом айпада. Вызов должен пройти. Если не проходит — убедитесь, что на айфоне (устройстве-звонящем) этот же адрес не отмечен галочкой в настройках FaceTime. Адрес должен быть активен только на принимающем устройстве.

То же самое работает и для iMessage: отправьте сообщение на адрес, привязанный к айпаду, и оно придёт именно туда.

Несколько Apple ID на айфоне и айпаде одновременно

Формально можно выйти из одного Apple ID и войти в другой, но Apple не поддерживает одновременную работу двух учётных записей на одном устройстве. Описанный выше способ с псевдонимами как раз и позволяет обойтись одним Apple ID на всех устройствах, при этом разделив каналы связи между ними.

Этот метод подойдёт всем, у кого дома несколько устройств Apple на одном аккаунте — например, если айпад используется как экран для видеозвонков на кухне, а Mac стоит в кабинете. Обязательно воспользуйтесь нашими советами по ускорению устройств Apple, особенно если одно из них старое. Настройка занимает несколько минут, и после неё каждое устройство получает свой «адрес» для FaceTime и iMessage.

