Измерить скорость интернета на Apple TV: что для этого нужно и как

Если видео на Apple TV подтормаживает, музыка буферизуется, а Siri отвечает с задержкой — первым делом стоит проверить скорость интернета прямо на приставке. На iPhone с этим отлично справляется Интернетометр от Яндекса, а что с Apple TV? Весь процесс займёт меньше минуты и поможет понять, виноват ли провайдер или проблема в чём-то другом. В tvOS нет встроенного теста скорости, но в App Store есть несколько бесплатных приложений, которые справляются с задачей.



Когда нужно измерять скорость интернета

Тест скорости на Apple TV полезен не всегда, а в конкретных ситуациях. Вот основные из них:

видео в стриминговых сервисах тормозит или теряет качество

тормозит или теряет качество прямые трансляции спортивных событий идут с задержкой

загрузка приложений из App Store занимает слишком много времени

обновления tvOS скачиваются непривычно долго

Siri долго обрабатывает голосовые запросы

А то представьте, только настроили Кинопаб на Apple TV, а посмотреть не можете из-за того, что все тормозит. Важно проверять скорость именно на Apple TV, а не на iPhone или Mac. Приставка может быть подключена к другой сети, стоять дальше от роутера или использовать проводное соединение через Ethernet — и результаты будут отличаться от тех, что показывает телефон.

Приложения для измерения скорости интернета на Apple TV

В tvOS App Store доступно несколько приложений для измерения скорости интернета. Вот три проверенных варианта, каждый со своей особенностью:

Speedtest by Ookla — самое популярное приложение для замера скорости на любых платформах. Если вы уже пользовались им на iPhone или Mac, интерфейс будет знакомым. Позволяет вручную выбрать сервер для тестирования, хотя автоматический выбор обычно оптимален. Имейте в виду, что в России Спидтест заблокирован и работать будет только с иностранным IP-адресом.

Все три приложения бесплатны. Для базовой проверки достаточно установить любое одно из них.

Проверить интернет на Apple TV

Процесс простой и занимает около 30 секунд:

Откройте App Store на Apple TV и введите в поиске «speed test». Скачайте одно из рекомендованных приложений — например, Speedtest by Ookla (помните про иностранный IP). Запустите приложение и нажмите кнопку запуска теста. Дождитесь окончания — примерно через 30 секунд вы увидите три показателя: скорость загрузки (download), скорость отдачи (upload) и пинг (задержка сигнала).

Если используете Speedtest by Ookla, можно сменить сервер вручную, но автоматически выбранный сервер обычно даёт наиболее точный результат.

Обратите внимание: ни одно из этих приложений не умеет показывать скорость в Пункте управления tvOS. Каждый раз нужно открывать приложение заново.

Скорость интернета для видео

Сами по себе цифры мало что значат, если не знать, сколько нужно для конкретных задач. Вот примерные ориентиры для стриминга:

SD-видео (480p) — от 3 Мбит/с

— от 3 Мбит/с HD-видео (1080p) — от 5–8 Мбит/с

— от 5–8 Мбит/с 4K HDR — от 25 Мбит/с

— от 25 Мбит/с 8K — от 50 Мбит/с

Если результаты теста заметно ниже этих значений, проблема скорее всего в Wi-Fi-соединении или у провайдера. Попробуйте переключиться на Ethernet (проводное подключение) или перезагрузить роутер.

Скорость интернета на Apple TV и iPhone

Многие пользователи проверяют скорость на iPhone и удивляются, почему Apple TV тормозит при хороших показателях. Причин несколько:

Apple TV может стоять в другом месте комнаты — дальше от роутера или за стеной

Приставка может быть подключена к другому диапазону Wi-Fi (2,4 ГГц вместо 5 ГГц)

(2,4 ГГц вместо 5 ГГц) Проводное Ethernet-подключение Apple TV и беспроводное на iPhone — это разные каналы с разной пропускной способностью

Поэтому тест нужно запускать именно на том устройстве, на котором возникли проблемы. Замер на iPhone полезен для сравнения, но не заменяет проверку на самой приставке.

Проверка скорости на Apple TV — дело двух минут, включая скачивание приложения. Если стриминг стабильно подтормаживает, это первое, что стоит сделать, прежде чем звонить провайдеру или копаться в настройках роутера. Тем, у кого всё работает без нареканий, проверять скорость на всякий случай нет никакого смысла.