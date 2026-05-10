Как удалить приложение Пульт с iPhone и iPad

Приложение Apple TV Remote на iPhone нельзя удалить как обычную программу — у него нет иконки на рабочем столе и в App Library. Пульт Apple TV Remote встроен в iOS и не является отдельным приложением: это элемент Пункта управления. Но избавиться от него можно — нужно убрать кнопку из Пункта управления, отвязать устройство на самой приставке и отключить навязчивые уведомления. В этой статье разберём все шаги: как удалить Remote с iPhone, как убрать пульт Apple TV с экрана блокировки, как отключить уведомления о клавиатуре и что делать, если виджет «Исполняется» не исчезает. Кстати, если вы не знаете, какие приложения можно удалить из iOS, у нас есть отдельный разбор.



Почему Пульт нельзя удалить как обычное приложение

Apple убрала отдельное приложение Apple TV Remote из App Store ещё в 2020 году — оно было тихо удалено без какого-либо анонса. Начиная с iOS 12, функция пульта встроена прямо в Пункт управления (Control Center), и Apple посчитала отдельное приложение ненужным.

Это значит, что Remote не появится в списке установленных приложений в «Настройках» — «Основные» — «Хранилище iPhone». Его не найти в App Library и невозможно удалить через долгое нажатие на рабочем столе. Пульт Apple TV Remote в Пункте управления работает с Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV (3-го поколения) и AirPlay-совместимыми Smart TV.

Единственные места, где «живёт» этот пульт:

Кнопка в Пункте управления

Кнопка на экране блокировки

Виджет «Исполняется» на экране блокировки и в Dynamic Island

Чтобы полностью избавиться от пульта на iPhone, нужно убрать его из каждого из этих мест. Разберём по порядку.

Как убрать пульт из Пункта управления iPhone

Это первый и самый очевидный шаг. На устройствах с iOS 12 и новее пульт Apple TV Remote автоматически активируется в Пункте управления, когда iPhone подключается к Apple TV — например, при настройке или вводе текста с клавиатуры. Поэтому даже если вы его не добавляли, он может там появиться.

Для iOS 18 и новее (новый Пункт управления с возможностью настройки):

Откройте Пункт управления: смахните вниз от правого верхнего угла экрана. Нажмите кнопку «+» в верхнем левом углу, чтобы перейти в режим редактирования. Найдите элемент «Пульт» (Remote) и нажмите кнопку «−» (минус) на нём. Нажмите «Удалить», чтобы подтвердить.

Для iOS 17 и старше:

Откройте «Настройки» — «Пункт управления». В разделе включённых элементов найдите «Пульт Apple TV» (Apple TV Remote). Нажмите красную кнопку «−» рядом с ним и подтвердите удаление.

После этого иконка пульта исчезнет из Пункта управления. Но это не отключит связь iPhone и Apple TV полностью — для этого понадобятся дополнительные шаги. Если при удалении у вас не удаляются приложения на iPhone с iOS 18, попробуйте перезагрузить устройство.

Как отключить iPhone от Apple TV

Даже после удаления кнопки из Пункта управления iPhone может оставаться зарегистрированным пультом в настройках самой приставки. Решение — зайти в настройки на самом Apple TV: «Настройки» — «Пульты и устройства» — «Пульт и устройства», найти своё устройство и удалить его. Вот подробная инструкция:

На Apple TV откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Пульты и устройства». Выберите «Программа Пульт и устройства». Найдите в списке свой iPhone или iPad. Нажмите «Забыть это устройство» и подтвердите, нажав «Удалить».

Функция «Забыть это устройство» удаляет конкретный iPhone или iPad из списка пультов. Если к Apple TV привязано несколько членов семьи, удалите только нужные устройства.

Важный нюанс: на практике даже после отвязки iPhone порой может заново подключиться к Apple TV через Пункт управления, если оба устройства находятся в одной сети Wi-Fi и привязаны к одному Apple ID. Поэтому удаление кнопки Remote из Пункта управления (предыдущий шаг) обязательно для полного эффекта.

Как убрать пульт Apple TV с экрана блокировки iPhone

Экосистема Apple позволяет управлять Apple TV прямо с iPhone, но навязчивое уведомление пульта на экране блокировки раздражает многих пользователей. Особенно часто эта проблема возникает после обновления до iOS 18, когда виджет Remote или элементы управления воспроизведением появляются на экране блокировки и не хотят уходить.

Есть несколько способов убрать пульт и виджет «Исполняется» с экрана блокировки:

Способ 1. Отключить автоматический AirPlay

Отключение автоматического AirPlay предотвращает автоматическое подключение iPhone к ближайшим Apple TV и AirPlay-устройствам, а значит экран блокировки не будет автоматически показывать пульт Apple TV Remote.

Откройте «Настройки» — «Основные». Нажмите «AirPlay и Непрерывность». В пункте «Авто-AirPlay» выберите «Никогда».

Способ 2. Переключить источник воспроизведения

Нажмите синюю иконку AirPlay в правом углу виджета, выберите «Управление другими динамиками и ТВ» внизу списка, а затем нажмите на iPhone. Это убирает привязку к Apple TV и скрывает виджет.

Способ 3. Убрать кнопку Remote с экрана блокировки

Если вы сами добавили ярлык пульта как кнопку экрана блокировки (функция iOS 16 и новее):

На экране блокировки нажмите и удерживайте фон. Нажмите «Настроить». Выберите карточку экрана блокировки. Нажмите «−» рядом с иконкой пульта Apple TV Remote. Оставьте место пустым или замените на другой элемент.

Способ 4. Отключить Live Activities для приложения TV

Уведомление пульта Apple TV Remote относится к категории Live Activities (Активные действия), поэтому отключение Live Activities для приложения Apple TV должно убрать его с экрана блокировки.

Откройте «Настройки» — «Уведомления» — приложение «TV». Отключите «Активные действия» (Live Activities).

Способ 5. Перезагрузить iPhone

Если другие способы не помогли, перезагрузка iPhone может решить проблему — после ручного перезапуска пульт Apple TV Remote исчезал с экрана блокировки. Правда, это временное решение: виджет может вернуться при следующем подключении к Apple TV.

Как убрать уведомления клавиатуры Apple TV на iPhone

Когда на Apple TV появляется текстовое поле, на ближайший iPhone или iPad автоматически приходит уведомление с предложением ввести текст с клавиатуры мобильного устройства. Функция удобная, но если в доме несколько Apple TV или несколько членов семьи — уведомления начинают раздражать.

Отключить их просто:

Откройте «Настройки» на iPhone или iPad. Перейдите в «Уведомления». Найдите в списке «Клавиатура Apple TV». Отключите переключатель «Допуск уведомлений».

Если пункт «Клавиатура Apple TV» не отображается в списке уведомлений, сначала подключитесь к Apple TV и выберите текстовое поле, чтобы вызвать уведомление — после этого пункт появится в настройках.

Альтернативный вариант: отключите не все уведомления, а только баннеры (Banners) — так уведомление не будет всплывать поверх экрана, но останется доступным в Центре уведомлений, если оно вам когда-нибудь понадобится.

Виджет «Исполняется» не исчезает с экрана блокировки iPhone

Одна из самых частых жалоб: на экране блокировки iPhone постоянно отображаются элементы управления воспроизведением Apple TV. Вы не смотрите ничего со своего iPhone, но виджет не уходит. Полностью убрать отображение воспроизведения Apple TV на экране блокировки iPhone нельзя — Apple не предусмотрела для этого отдельного переключателя. Но есть действия, которые помогают:

Переключите источник воспроизведения: откройте Пункт управления, в виджете «Исполняется» (Now Playing) нажмите на иконку AirPlay, выберите «Управление другими динамиками и ТВ», затем нажмите iPhone. Виджет должен исчезнуть.

откройте Пункт управления, в виджете «Исполняется» (Now Playing) нажмите на иконку AirPlay, выберите «Управление другими динамиками и ТВ», затем нажмите iPhone. Виджет должен исчезнуть. Отключите автоматический AirPlay: «Настройки» — «Основные» — «AirPlay и Continuity» — «Автоматический AirPlay» — «Никогда».

«Настройки» — «Основные» — «AirPlay и Continuity» — «Автоматический AirPlay» — «Никогда». Отвяжите iPhone от Apple TV через «Настройки» — «Пульты и устройства» на самой приставке (инструкция выше).

через «Настройки» — «Пульты и устройства» на самой приставке (инструкция выше). Перезагрузите iPhone: если ни один из методов не работает, перезагрузка сбросит все подключения между iPhone и Apple TV и уберёт уведомление пульта с экрана блокировки.

если ни один из методов не работает, перезагрузка сбросит все подключения между iPhone и Apple TV и уберёт уведомление пульта с экрана блокировки. Выключите AirPlay на самой приставке: в некоторых случаях только отключение AirPlay в настройках Apple TV помогало убрать элементы управления с iPhone. Но это крайний вариант — вы потеряете возможность транслировать контент с iPhone на телевизор.

Как удалить Apple TV из приложения «Дом» на iPhone

Если Apple TV добавлена в приложение «Дом» (Home) как хаб для умного дома, iPhone может постоянно отслеживать состояние приставки и показывать элементы управления. Удаление Apple TV из «Дома» — радикальный шаг, но он помогает полностью разорвать связь между устройствами:

Откройте приложение «Дом» (Home). Найдите Apple TV среди устройств. Нажмите и удерживайте карточку Apple TV. Нажмите на шестерёнку (настройки). Прокрутите вниз и выберите «Удалить аксессуар» (Remove Accessory).

Учтите, что после удаления Apple TV перестанет работать как хаб для HomeKit-устройств. Используйте этот метод, только если вам действительно не нужна интеграция Apple TV с умным домом.

Как полностью отключить управление Apple TV с iPhone

Полностью остановить iPhone от взаимодействия с Apple TV невозможно — в системе нет единого переключателя, который отключал бы все экосистемные функции между устройствами. И хотя большинство пользователей ценят тесную интеграцию Apple-устройств, отсутствие возможности отключить отдельные элементы может раздражать.

Чтобы максимально ограничить связь iPhone с Apple TV, выполните все шаги из этой статьи:

Удалите Remote из Пункта управления

Отвяжите iPhone в настройках Apple TV

Установите «Автоматический AirPlay» на «Никогда»

Отключите уведомления клавиатуры Apple TV

Уберите ярлык пульта с экрана блокировки

После всех этих действий iPhone перестанет навязчиво показывать элементы управления Apple TV. Если пульт понадобится снова, его легко вернуть — достаточно добавить кнопку обратно в Пункт управления и подключиться к Apple TV.

Для ежедневного управления приставкой вполне хватает комплектного Siri Remote. А если физический пульт потерялся, вы всегда можете настроить пульт Apple TV Remote на iPhone или iPad через Пункт управления.