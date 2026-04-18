3 способа ускорить старый iPhone

Если ваш iPhone стал заметно медленнее, чем пару лет назад, не спешите винить Apple в заговоре. Реальные причины замедления на самом деле куда прозаичнее, чем вам кажется. На самом деле, их всего три и с каждой из этих проблем можно справиться самостоятельно. Разбираемся, что именно тормозит старый iPhone и как это исправить без похода в сервис. А если у вас iOS 26, то вот как сделать, чтобы даже новый iPhone работал на ней быстрее.



Замена батареи в iPhone: что дает

Литий-ионные аккумуляторы со временем изнашиваются. Изношенная батарея не может выдавать пиковую мощность — например, при запуске тяжёлой игры или обработке видео. Если в такой момент энергии не хватает, iPhone просто перезагружается. Кстати, если хотите узнать, как ведет себя iPhone на iOS 26.4.1, то обязательно изучите мой опыт после обновления.

После такой аварийной перезагрузки iOS автоматически включает режим управления производительностью. В настройках появляется сообщение о том, что «применено управление производительностью». По сути, система намеренно снижает скорость процессора, чтобы iPhone больше не выключался из-за слабой батареи.

Чтобы проверить, включён ли этот режим, откройте:

«Настройки» «Аккумулятор» «Состояние аккумулятора» Найдите раздел «Пиковая производительность» — если там есть кнопка «Отключить», значит, режим замедления активен

Отключить его можно, но тогда iPhone будет периодически перезагружаться. Лучшее решение — заменить батарею. Это можно сделать в авторизованном сервисе Apple или в любой приличной мастерской по ремонту телефонов.

Очистка памяти на iPhone

Когда память iPhone заполнена почти полностью, системе не хватает места для временных файлов и служебных операций. Из-за этого даже простые действия — сохранение фото, запуск приложения — начинают занимать больше времени. Если удалять вам нечего, то стоит задуматься о покупке iPhone с большим накопителем. Но вообще никогда не поздно все поправить самому.

Технически происходит следующее: iOS вынуждена постоянно искать и перераспределять свободные блоки памяти, что замедляет чтение и запись данных.

Самый простой способ освободить место — удалить старые фотографии, которые вы никогда не пересматриваете. Откройте приложение «Фото», пролистайте к снимкам двух-трёхлетней давности и начните удалять дубли и неудачные кадры. Из 37 фотографий с вечеринки 2018 года наверняка хватит трёх.

Если удалять фото жалко, можно перенести их на внешний накопитель. После освобождения памяти iPhone начнёт работать заметно быстрее.

Отключить фоновое обновление контента на iPhone

Со временем на iPhone накапливаются десятки приложений, которыми вы почти не пользуетесь. Многие из них обновляют свои данные в фоновом режиме — подгружают контент, чтобы быть готовыми к запуску. Для приложений, которые вы открываете каждый день, это удобно. Но игры и программы, которые вы не запускали месяцами, тоже тратят ресурсы процессора и батареи на эти фоновые обновления.

Самое простое решение — удалить приложения, которыми вы давно не пользуетесь. Если передумаете, их всегда можно скачать заново из App Store.

Если удалять не хочется, отключите фоновое обновление выборочно:

Откройте «Настройки» Перейдите в «Основные» Выберите «Обновление контента» Отключите обновление для приложений, которые используете редко

Приятный бонус: это не только ускорит iPhone, но и продлит время работы от батареи.

Почему старый iPhone медленнее нового iPhone

Даже после всех оптимизаций стоит быть реалистом. Приложения постоянно обновляются: разработчики добавляют новые функции, и каждая новая версия требует больше мощности процессора и оперативной памяти.

Например, iPhone 11 2019 года имеет 4 ГБ оперативной памяти. Начиная с 2024 года все новые iPhone получают минимум 8 ГБ. Приложения, которые пишутся в расчёте на 8 ГБ, неизбежно работают медленнее на устройстве с вдвое меньшим объёмом.

То же касается и самой iOS: каждая крупная версия системы становится требовательнее предыдущей. Полностью остановить естественное замедление невозможно, но замена батареи, очистка памяти и отключение фоновых обновлений реально продлят комфортное использование старого iPhone на пару лет.

Если ваш iPhone ещё поддерживает актуальную версию iOS и справляется с основными задачами, все три совета из этой статьи помогут вернуть ему заметную часть былой скорости. Если же устройству больше пяти-шести лет, а тормоза стали критичными даже после оптимизации — возможно, пришло время задуматься о замене.