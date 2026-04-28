Как проверить баланс Билайн на телефоне: все способы в 2026 году

Проверить баланс «Билайн» на телефоне можно несколькими способами — и не для всех нужен интернет. Разбираем каждый вариант: с точными командами, нюансами для предоплатных и постоплатных тарифов и возможностью следить за чужим номером. Кстати, если вы не помните свой номер наизусть, сначала стоит узнать свой номер телефона — это займёт пару секунд.



Проверить баланс «Билайн» без интернета

Самый быстрый способ, который работает без интернета и на любом телефоне. Нужно набрать короткий код в приложении «Телефон», нажать «Вызов» — и информация появится прямо на экране.

Команды отличаются в зависимости от типа тарифа:

Предоплатный тариф (сначала пополняете, потом пользуетесь): наберите *102# и нажмите «Вызов».

и нажмите «Вызов». Постоплатный тариф (сначала пользуетесь, потом платите): наберите *110*321# и нажмите «Вызов».

В нижней части экрана отобразится состояние счёта. Через пару минут придёт СМС с названием тарифа и остатком сообщений, интернета и минут. Если хотите получить данные именно в формате СМС, наберите *122# и нажмите «Вызов». В ответ придёт сообщение с балансом и информацией о пяти последних списаниях.

Важный момент: отправляя USSD-запросы, абонент автоматически соглашается получать рекламу от «Билайн» и партнёров. Чтобы отказаться от рассылок, напишите в чат поддержки на сайте или в приложении, либо позвоните по номеру 067432. Если после USSD-запроса на экране появилась бегущая строка с текстом оператора, её можно убрать в настройках.

Мобильное приложение «Билайн» на iOS и Android

В приложении «Билайн» баланс виден сразу на главном экране после авторизации. Войти можно по номеру телефона, паролю или биометрии — Face ID, Touch ID или отпечатку пальца на Android. Услуга бесплатная.

На главном экране отображается сумма на счёте в рублях, а также остаток пакета минут и трафика. Для подробной детализации нажмите на экран рядом с названием тарифа, затем на кнопку «Расходы» — выберите нужный период и дождитесь обновления.

Это самый удобный вариант для тех, кто хочет видеть полную картину: не только деньги на счёте, но и сколько гигабайт, минут и сообщений осталось до конца периода.

Личный кабинет «Билайн»: баланс, расходы и детализация

Личный кабинет доступен каждому абоненту «Билайн» после регистрации. Способ подходит, когда телефона нет под рукой — например, вы за компьютером.

Откройте официальный сайт «Билайн» и нажмите «Войти» в правом верхнем углу. Введите номер телефона и подтвердите вход кодом из СМС или паролем. На главной странице кабинета отобразится баланс счёта в рублях и остаток пакетов СМС и минут.

Если нужна подробная история списаний, кнопка «Детализация» находится в нижней части страницы. Услуга бесплатная. Кстати, аналогичные способы работают и у других операторов. Если кроме «Билайна» есть SIM-карта МТС, посмотрите, как проверить баланс МТС — там тоже есть быстрые USSD-команды.

Баланс «Билайн» по звонку на горячую линию

Способ для тех, кому проще позвонить, чем разбираться с командами и приложениями. Звонок бесплатный.

Позвоните на номер 0611 или 0697. Прослушайте робота-помощника и произнесите слово «Баланс». Выберите номер, о котором хотите узнать информацию. Робот озвучит, сколько денег осталось на счёте.

Отдельно стоит упомянуть SIM-меню — оно доступно на большинстве телефонов в папке «Инструменты» или «Сервисы». Откройте меню и нажмите «Мой баланс»: на экране появится сумма на счёте. Этот способ не требует ни интернета, ни звонка.

Баланс другого абонента «Билайн»

Проверить чужой счёт можно через бесплатную услугу «Баланс близких». Она пригодится, чтобы следить за балансом ребёнка или пожилого родственника.

Для активации нужно добавить номер другого абонента «Билайн» в семейную группу через приложение или личный кабинет. Затем отправьте запрос: наберите *131*5, далее номер абонента без восьмёрки, решётку и нажмите «Вызов».

Важное ограничение: второй абонент должен дать согласие на отслеживание. Если он откажется, информацию вы не получите. Услуга работает только на тарифах, где можно подключать дополнительные номера.

Остаток минут, СМС и интернета на тарифе «Билайн»

Узнать, сколько осталось не только денег, но и минут, сообщений и гигабайт, можно несколькими способами:

В мобильном приложении «Билайн» — на главном экране после авторизации.

В личном кабинете на сайте — там же, где отображается баланс.

По звонку на номер 0697 — робот озвучит остатки.

Через USSD-команду: *102# для предоплатных тарифов, *110*06# для постоплатных.

После отправки USSD-команды придёт СМС с детализацией по всем пакетам. Если у вас есть SIM-карта «Мегафон», можете заодно посмотреть, как проверить баланс на «Мегафоне» — инструкция аналогичная.

Проверка счёта «Билайн» через ВТБ и Альфа-Банк

Неочевидный, но рабочий способ: в приложениях ВТБ и «Альфа-банка» можно посмотреть баланс привязанного номера «Билайн». Информация доступна в разделе «Платежи».

В ВТБ баланс виден прямо на экране раздела. В «Альфа-банке» нужно зайти в «Платежи», затем «Мобильная связь» и ввести свой номер.

Два баланса «Билайн»: личный и для платежей

У «Билайн» есть два отдельных счёта, и это часто вызывает путаницу:

Личный баланс — для оплаты звонков, СМС, интернета и услуг оператора. Деньги зачисляются сюда по умолчанию.

— для оплаты звонков, СМС, интернета и услуг оператора. Деньги зачисляются сюда по умолчанию. Баланс для платежей и переводов — для оплаты ЖКХ, парковок, подписок и переводов другим людям. Пополняется вручную с личного баланса.

Посмотреть оба счёта можно в приложении: нажмите на баланс на главном экране. Второй вариант — набрать команду *222# и нажать «Вызов». Все перечисленные способы бесплатны. Для быстрой разовой проверки удобнее всего USSD-команда *102# — она работает без интернета и на любом телефоне. Если нужна полная картина с остатками пакетов и историей списаний, лучше использовать приложение или личный кабинет на сайте.