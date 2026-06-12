Как включить новую умную Siri Ai в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27

Apple представила iOS 27 с целым набором новых функций, и главной из них стала обновлённая Siri на базе искусственного интеллекта. Попробовать её можно уже сейчас, не дожидаясь публичного релиза осенью: понадобятся совместимое устройство, бета-версия iOS 27 и место в листе ожидания. Дальше по шагам разбираем, что именно даёт новая Siri и кому есть смысл ввязываться в бету ради неё.



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Новая Siri AI в iOS 27: главные функции голосового помощника

Обновление Siri стало одним из главных анонсов на конференции разработчиков в этом году. Новая Siri работает на модели Google Gemini и, по словам Apple, заметно поумнела по сравнению с прежней версией. По сути это попытка догнать ChatGPT и похожие чат-боты, а не косметический апдейт голосового помощника.

Помощник теперь понимает, что у вас на экране: можно находиться в любом приложении и спросить Siri о его содержимом. Заодно она берётся за сложные многоступенчатые задачи, а в придачу выходит отдельное приложение Siri. Работает оно примерно как обычный ИИ-чат-бот, с перепиской и кнопкой нового чата.

Контекст сделки и сроки мы уже разбирали отдельно: рассказывали, когда выйдет новая Siri для всех и как Gemini может изменить Siri на устройствах Apple.

На каких устройствах работает Siri AI и Apple Intelligence

Главное ограничение: помощник работает только с Apple Intelligence. Если вашего гаджета нет в списке ниже, дальше можно не читать, обновление до него просто не доедет.

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Получается, обычный iPhone 15 без приставки Pro и более старые модели остаются в стороне. Планка здесь та же, что и у остальных функций Apple Intelligence, так что сюрпризов нет. Есть и более тонкий момент: даже среди свежих моделей не всем достанется полный набор возможностей Siri AI, и упирается это в объём оперативной памяти.

Какой язык и регион нужны для Siri AI на iPhone

Новая Siri пока заточена под английский язык и американский регион. Настроить это можно заранее или вернуться к шагу позже, если помощник не запустится.

Откройте «Настройки», раздел Apple Intelligence и Siri, затем «Язык» и выберите English (United States). Откройте «Настройки», «Основные», «Язык и регион» и поставьте регион США (United States). Рекомендую еще переключить язык системы на английский

Для русскоязычного пользователя это важная оговорка: после смены языка и региона интерфейс и сам помощник переключатся на английский. Поддержки русского пока ждать не стоит. Не смогли найти нужные настройки или с ними что-то пошло не так? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Где скачать iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 для новой Siri

Чтобы добраться до обновлённого помощника, понадобится iOS 27, iPadOS 27 или macOS 27 Golden Gate. Пока все они доступны только как бета для разработчиков. Публичная бета ожидается в июле, а финальный релиз для всех примерно в сентябре. Установить их можно по нашим инструкциям:

Риски тут стоит оценить трезво. Бета для разработчиков остаётся сырым ПО с возможными вылетами, глюками и нестабильной работой приложений. Если iPhone у вас один и он же рабочий, ставить такую систему ради раннего доступа к Siri вряд ли разумно. Бету ставят те, кто готов мириться с её болячками.

Как активировать Siri AI через настройки Apple Intelligence

После установки iOS 27 доступ к Siri открывается не сразу, сначала нужно встать в очередь.

Зайдите в «Настройки» (на Mac в «Системные настройки»), откройте раздел Siri и нажмите Try New Siri. На экране-заставке Siri with Apple Intelligence нажмите Join Waitlist, затем Continue. Дальше остаётся ждать. Кого-то пускают за минуты, а кому-то приходится ждать больше суток.

Вставать в очередь достаточно только на одном устройстве. Я записался в лист ожидания на iPad, и статус «в очереди» сам появился в настройках Siri на iPhone и Mac. Условие одно: все устройства должны быть привязаны к единому аккаунту Apple.

Когда очередь подойдёт, придёт уведомление от Apple, а в «Настройках» появится баннер. Даже если уведомления нет, периодически заглядывайте в «Настройки», раздел Siri: как только доступ откроется, там снова появится пункт Try New Siri. Нажмите его, пройдите пару экранов-заставок, и обновлённый помощник с новой анимацией и отдельным приложением готов к работе.

Вызывается новая Siri привычным способом или свайпом вниз от «Динамического острова» сверху экрана. Запрос можно проговорить или напечатать. Приложение Siri появится на домашнем экране: откройте его, нажмите кнопку нового чата и общайтесь как с обычным ИИ-собеседником. Пока ждёте свою очередь, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить новости о новой Siri и других фишках iOS 27.

Стоит ли ставить iOS 27 beta ради Siri AI

Ранний доступ имеет смысл в основном для энтузиастов и тех, у кого есть запасное устройство под бету. Новая Siri и правда выглядит шагом вперёд: понимание экрана, сложные задачи и полноценное приложение-чат заметно меняют сценарии использования. Но ради этого придётся переключиться на английский, сменить регион на США и поставить нестабильную систему.

Всем остальным разумнее дождаться публичной беты в июле или финального релиза в сентябре. К тому времени система станет стабильнее, а ограничения по языку и региону, возможно, смягчатся. Кстати, отдельно мы разбирали, будет ли Siri работать на русском и что она вообще умеет. Превращать основной iPhone в тестовый стенд ради пары месяцев форы со спорным помощником, на мой взгляд, не стоит.