WhatsApp перестанет работать на старых iPhone: срочно проверьте айфоны родителей

Если у вас или ваших родителей до сих пор живёт iPhone 6s, 7 или SE первого поколения, есть повод заглянуть в настройки. Разработчики WhatsApp* подняли минимальные требования, и с конца ноября мессенджер перестанет запускаться на старых сборках iOS. Пока одни обсуждают, что Apple только представила iOS 27 со всеми новинками, владельцам древних айфонов важнее куда более приземлённый вопрос. Сразу успокою: полностью из обоймы не выпадает ни одна модель, но обновиться всё-таки нужно.



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Какие старые iPhone продолжат поддерживать WhatsApp

С 30 ноября 2026 года WhatsApp* потребует iOS 15.5 или новее. Сейчас планка стоит на iOS 15.1, так что речь о небольшом, но обязательном шаге вперёд. Для большинства владельцев актуальных айфонов вообще ничего не меняется: на iPhone последних лет давно стоит iOS 18 или iOS 26, и до этой планки им как до Луны.

Под изменения попадают только пять моделей. Все они давно не получают крупных версий iOS, и максимум, что им доступно, это iOS 15.8.8. Чтобы было нагляднее, собрал их в таблицу:

Модель Год выхода Максимальная версия iOS iPhone 6s 2015 iOS 15.8.8 iPhone 6s Plus 2015 iOS 15.8.8 iPhone SE (1-го поколения) 2016 iOS 15.8.8 iPhone 7 2016 iOS 15.8.8 iPhone 7 Plus 2016 iOS 15.8.8

Хорошая новость в том, что 15.8.8 хватает с запасом: эта сборка заметно свежее, чем требуемая 15.5. То есть никого не отрезают подчистую. Любой iPhone, который тянет iOS 15.1, спокойно обновляется до 15.5 и продолжает работать с мессенджером как ни в чём не бывало. Главное — успеть до дедлайна, иначе приложение просто откажется открываться.

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Как проверить версию iOS перед отключением WhatsApp

Сначала проверьте, какая версия системы у вас стоит. Зайдите в Настройки — Основные — Об этом устройстве и посмотрите строку «Версия ПО». Если там что-то ниже 15.5, пора обновляться. Дальше всё просто и занимает буквально пару минут:

Подключите iPhone к Wi-Fi и поставьте его на зарядку. Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО. Если система предложит свежую версию, согласитесь и дождитесь окончания установки.

Тем, кто давно не обновлялся, советую заранее освободить место в памяти и сделать резервную копию в iCloud или через компьютер. Старые айфоны иногда капризничают при установке, и копия избавит от головной боли, если что-то пойдёт не так. На моделях 2015-2016 годов сама загрузка и распаковка обновления может занять не пять минут, а полчаса, так что лучше не затевать это перед выходом из дома.

После обновления внутри мессенджера появится подтверждение, что версия подходит. А если вы заметили предупреждение о скором прекращении поддержки, это сигнал, что пора в раздел обновлений. Только не доверяйте сомнительным инструкциям из поисковика: сегодня нейросети рисуют скриншоты, неотличимые от настоящих, и под видом помощи легко нарваться на развод. Настоящее обновление приходит только через системные настройки.

Какие iPhone уже потеряли поддержку WhatsApp

Нынешнее повышение требований выглядит мягким, особенно на фоне прошлогоднего. В июне 2025 года WhatsApp* окончательно простился с iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Эти модели не умеют обновляться выше iOS 15.0, поэтому обходного пути у их владельцев не осталось: единственным вариантом стала веб-версия мессенджера по адресу web.whatsapp.com. А это, прямо скажем, костыль: телефон превращается в кусок стекла без основного способа связи.

Кстати, если вы пользуетесь браузерной версией, у нас есть отдельный разбор, как включить звонки в веб-версии WhatsApp* без лишних танцев с бубном.

В этот раз ситуация другая. Раз все затронутые устройства спокойно доходят до iOS 15.5, достаточно нажать кнопку обновления и дальше переписываться с телефона, а не из браузера. Разница принципиальная: в прошлом году людей фактически выставили за дверь, сейчас же просто просят сделать шаг внутрь. Не получается обновиться или настроить мессенджер? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Почему WhatsApp перестаёт поддерживать старые версии iOS

Список поддерживаемых операционных систем пересматривают раз в год. Под нож обычно идут версии с наименьшим числом пользователей и те, что хуже всего защищены свежими патчами безопасности. Логика понятная: тянуть совместимость с устаревшими сборками дорого и небезопасно, а доля таких устройств с каждым годом тает. Разработчикам проще выкинуть пару процентов аудитории, чем тестировать каждое обновление на железе десятилетней давности.

Для российских пользователей у этой истории отдельный оттенок. WhatsApp* уже больше полугода работает в стране с ограничениями: звонки проходят с трудом, сообщения порой задерживаются, а власти не раз заявляли о возможной полной блокировке. Мы подробно разбирали, почему WhatsApp* не работает в России так, как раньше. Так что даже свежая iOS не гарантирует стабильной связи, и дело тут уже не в требованиях приложения, а в решениях Роскомнадзора.

Если вы по-прежнему держитесь за мессенджер, обновить старый iPhone всё равно имеет смысл. Версия 15.8.8 закрывает часть известных уязвимостей, а держать систему в актуальном состоянии полезно само по себе. Подробности о новых требованиях опубликованы в официальном разделе поддержки.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.