Как я научился классно снимать на камеру iPhone. Научу и вас

Кирилл Пироженко

Камера iPhone уже много лет считается одной из лучших среди смартфонов. Apple с каждым поколением старается сделать ее еще лучше, как например будет с iPhone 18 Pro. Но чем умнее становится обработка снимков, тем менее естественными выглядят фотографии. Проблема не в «железе», а в том, что происходит после нажатия на кнопку затвора — и с этим можно справиться.

Снимать на камеру iPhone качественно весьма просто

Почему фотографии на iPhone выглядят неестественно

Фотография — это прежде всего свет. Чем больше света попадает на сенсор, тем лучше снимок. Но у смартфонов крошечные линзы и матрицы по сравнению с полноценными камерами, поэтому производители компенсируют это программной обработкой. Посмотрите сравнение камер iPhone 17 Pro Max и Galaxy S26 Ultra и поймете разницу алгоритмов.

В случае iPhone за это отвечает так называемая вычислительная фотография. Функции вроде Smart HDR, Deep Fusion и Photonic Engine объединяют несколько экспозиций, подтягивают яркость, корректируют тона и усиливают резкость — всё это происходит автоматически, за доли секунды.

В большинстве ситуаций результат действительно хорош: яркий, детализированный, готовый к публикации кадр. Но когда обработка становится слишком агрессивной, фотографии начинают выглядеть неестественно — перешарпленными, с «пластиковыми» лицами и нереалистичным светом. Особенно заметно это на портретах и сценах с контрастным освещением.

Снимок без обработки: как это выглядит

Суть подхода проста: получить снимок, который камера зафиксировала, а не тот, который алгоритмы решили вам показать. Такие «сырые» или минимально обработанные кадры выглядят более плоскими и приглушёнными, но зато:

  • Они ближе к тому, что вы видите глазами
  • На них нет характерной «цифровой» перешарпленности
  • Их удобнее редактировать вручную — есть больше пространства для коррекции

Это похоже на разницу между JPEG, который камера выдаёт «на автомате», и RAW-файлом, с которым фотограф работает сам. Так снимают профессиональные камеры, которые тоже периодически сравнивают с айфонами. Вы получаете контроль над результатом вместо того, чтобы полагаться на вкус алгоритма.

Как снимать на iPhone без обработки через Halide

Один из самых удобных способов обойти стандартную обработку — использовать стороннее приложение Halide. Это профессиональная камера для iPhone, и её главная фишка в этом контексте — режим Process Zero.

Когда вы включаете Process Zero, приложение отключает все этапы вычислительной фотографии Apple: Smart HDR, Deep Fusion, шумоподавление и автоматическую резкость. На выходе вы получаете 48-мегапиксельный снимок, снятый напрямую с основного сенсора камеры, без наложения нескольких кадров друг на друга. Включить этот режим в Halide можно так:

Включается функция здесь

  1. Запустите Halide на iPhone;
  2. Разверните настройки;
  3. Нажмите на кнопку «HEIC» и переключитесь на Process Zero.

Результат — более мягкие, «аналоговые» фотографии с естественными цветами. Да, они требуют чуть больше работы при редактировании, но и выглядят как настоящие фотографии, а не как рендеры.

Как снимать на iPhone без обработки через Halide. Process Zero слева, стандартный снимок через Halide по центру, камера iOS 26 справа. Фото.

Process Zero слева, стандартный снимок через Halide по центру, камера iOS 26 справа

Важный нюанс: в режиме Process Zero не работают Live Photos и некоторые другие удобные функции стандартной камеры. Это плата за естественность.

Съемка 48 МП на iPhone

Если устанавливать дополнительные приложения не хочется, в самом iPhone есть настройка, которая частично решает проблему. На моделях с 48-мегапиксельной камерой (iPhone 15 Pro и новее) можно включить съёмку в формате HEIF с полным разрешением 48 Мп.

Начиная с iPhone 14 Pro можно снимать 48 МП из стандартной камеры

Начиная с iPhone 14 Pro можно снимать 48 МП из стандартной камеры

Это не полностью отключает обработку, но снижает степень агрессивного сжатия и даёт заметно больше деталей по сравнению со стандартным 12-мегапиксельным режимом. Для повседневной съёмки это разумный компромисс: вы получаете более детализированные кадры, не теряя привычного удобства стандартного приложения «Камера».

Минус — файлы занимают больше места. Один снимок в 48 Мп весит в 3–4 раза больше обычного, так что стоит следить за свободным хранилищем.

Когда стоит снимать на iPhone без обработки

Этот способ — не для всех. Если вы снимаете детей на бегу, фиксируете моменты в путешествии или просто хотите быстро отправить фото в мессенджер, стандартная камера iPhone по-прежнему лучший выбор. Она быстрая, стабильная и выдаёт ровный результат.

Но если вас раздражает «пластиковый» вид фотографий, вы любите редактировать снимки вручную или просто хотите, чтобы кадры выглядели более живыми, — стоит попробовать. Тем более что обрабатывать фото теперь можно через нейросети по текстовым командам, например ChatGPT.

Главное — понимать, что отключение обработки не делает фотографии автоматически лучше. Оно делает их более «честными» и гибкими для дальнейшей работы. Если вы готовы потратить минуту на коррекцию в Lightroom или Snapseed, результат порадует. Если нет — стандартный режим камеры iPhone остаётся отличным вариантом для 90% ситуаций.

