Освободил оперативную память на своем MacBook Air M2 за 5 минут. Теперь работает как новый

Недавно заметил, что Mac начал работать медленнее обычного. Первое, что сделал, — полез в «Мониторинг системы» и посмотрел, какой процесс потребляет больше всего ресурсов. Виновником оказался WindowServer, пожирающий ресурсы CPU и памяти на macOS. Именно он вызывал подтормаживания интерфейса, задержки анимаций и повышенный расход батареи. Если вы начали задумываться о том, чтобы купить новый Mac Mini или Mac Studio ради большего объема памяти или мощного процессора, сначала попробуйте оптимизировать текущую систему, тем более что сделать это ой как просто и сейчас я вас этому научу.



Что такое WindowServer на Mac

WindowServer — это системный процесс macOS, который отвечает за отрисовку всего, что вы видите на экране. Окна приложений, анимации, меню, Dock, панель меню, эффекты прозрачности, переходы между рабочими столами, рендеринг на внешних мониторах — всё это проходит через WindowServer.

По сути, это графический движок операционной системы. Он работает постоянно, пока Mac включён, и его нельзя просто завершить без последствий. Чем больше визуальных элементов отображается на экране одновременно, тем больше ресурсов процессора и оперативной памяти требуется WindowServer для работы.

Важно понимать: WindowServer — не вирус и не ошибка. Это неотъемлемая часть macOS, без которой система просто не сможет показать вам картинку на дисплее. Проблема возникает тогда, когда его потребление ресурсов выходит за разумные пределы и начинает мешать нормальной работе.

Почему WindowServer нагружает процессор и память

Основная причина высокой нагрузки WindowServer — большое количество визуальной работы, которую Mac выполняет одновременно. Вот конкретные факторы, которые чаще всего приводят к чрезмерному потреблению ресурсов:

Много открытых окон и приложений. Каждое окно — это отдельный объект, который WindowServer должен отрисовывать, обновлять и компоновать с остальными. Десятки окон создают значительную нагрузку.

Safari, Chrome, Firefox и другие браузеры известны тем, что потребляют много ресурсов. Каждая вкладка — это фактически отдельная страница, которую нужно рендерить. Браузеры также склонны к утечкам памяти при длительной работе. Визуальные эффекты macOS. Прозрачность окон, размытие фона, анимации при сворачивании и разворачивании, эффекты переключения между рабочими столами — всё это нагружает WindowServer. В новых версиях macOS с интерфейсом Liquid Glass визуальных эффектов стало ещё больше, что заметно увеличивает нагрузку по сравнению с предыдущими версиями системы.

с высоким разрешением. Подключение одного или нескольких внешних дисплеев 4K или 5K кратно увеличивает количество пикселей, которые нужно отрисовывать. WindowServer обрабатывает рендеринг для каждого подключённого экрана. Ресурсоёмкие приложения. Видеоредакторы, игры, приложения для 3D-моделирования, стриминговые сервисы с воспроизведением видео — все они генерируют много визуального контента, который проходит через WindowServer.

Отдельно стоит упомянуть баги в конкретных версиях macOS. Например, в нескольких ранних версиях macOS Tahoe функция «Уменьшение прозрачности» работала некорректно и не снижала нагрузку, как должна была. Apple исправила это в последующих обновлениях, поэтому актуальная версия системы имеет значение.

Как закрыть приложения на Mac

Ниже — конкретные шаги, которые помогут уменьшить нагрузку WindowServer на процессор и оперативную память. Рекомендации работают на любой версии macOS, но особенно актуальны для macOS Sonoma, Sequoia и Tahoe. Самый простой и при этом самый эффективный способ. Меньше окон на экране — меньше работы для WindowServer. Результат часто виден сразу.

Посмотрите в Dock, какие приложения запущены (под их иконками есть точка-индикатор). Закройте те программы, которые сейчас не используете. Для этого нажмите правой кнопкой на иконку в Dock и выберите «Завершить», либо используйте сочетание клавиш Cmd+Q в самом приложении. В браузере закройте вкладки, которые не нужны прямо сейчас. Если у вас привычка держать десятки вкладок открытыми «на потом», подумайте о том, чтобы сохранять их в закладки или список для чтения. Закройте лишние окна Finder — они тоже потребляют ресурсы WindowServer.

Отключить прозрачность и анимации macOS

macOS использует множество визуальных эффектов: полупрозрачные панели, размытие фона, плавные анимации при открытии и закрытии окон. Всё это красиво, но заставляет WindowServer работать интенсивнее. Отключение этих эффектов заметно снижает нагрузку, особенно на старых Mac и моделях с интегрированной графикой.

Чтобы уменьшить прозрачность:

Откройте «Системные настройки» через меню Apple. Перейдите в раздел «Универсальный доступ». Выберите пункт «Дисплей». Включите переключатель «Понизить прозрачность».

Чтобы уменьшить количество анимаций:

В том же разделе «Универсальный доступ» перейдите в подраздел «Движение» (или «Дисплей», в зависимости от версии macOS). Включите переключатель «Уменьшение движения».

Если вы используете macOS Tahoe, убедитесь, что система обновлена до последней версии. В ранних выпусках Tahoe функция уменьшения прозрачности была сломана и не работала. Apple исправила это в одном из обновлений, так что без актуальной версии macOS эта настройка может не дать эффекта.

Как внешний монитор влияет на скорость работы компьютера

Каждый подключённый дисплей увеличивает объём работы для WindowServer. Если вы используете внешний монитор 4K или 5K, но в данный момент он вам не нужен, отключите его — нагрузка на WindowServer ощутимо снизится.

Кроме того, при работе с несколькими мониторами легко накопить десятки открытых окон, разбросанных по экранам. Если отключать монитор не хочется, хотя бы закройте лишние окна на всех дисплеях.

Утилиты мониторинга на Mac

Если вы из тех пользователей, кто держит «Мониторинг системы» постоянно открытым, или используете сторонние утилиты вроде Stats, iStat Menus, htop — попробуйте закрыть их и посмотреть на результат. Эти инструменты постоянно обновляют информацию на экране, что создаёт дополнительную нагрузку на отрисовку.

Характерный признак: если в «Мониторинге системы» вы видите, что процесс sysmond или сама утилита мониторинга потребляет заметное количество CPU, — закрытие этого инструмента может снизить общую нагрузку.

Приложения, которые сильнее всего нагружают Mac

Иногда проблему создаёт не количество окон, а одно конкретное приложение. Например, браузер с сотней вкладок, видеоплеер с потоковым воспроизведением или игра, работающая в фоне.

Откройте «Мониторинг системы» (найдите через Spotlight). Перейдите на вкладку «ЦП» и отсортируйте процессы по нагрузке на процессор. Обратите внимание на приложения, которые потребляют много CPU помимо самого WindowServer. Попробуйте завершить подозрительные приложения по одному и наблюдайте, как меняется нагрузка WindowServer.

Обновить macOS на последнюю доступную версию

Обновления macOS нередко содержат исправления, напрямую влияющие на производительность WindowServer. Как уже упоминалось, в macOS Tahoe Apple чинила работу функции уменьшения прозрачности именно через обновления системы. Аналогично, разработчики сторонних приложений исправляют утечки памяти и проблемы с рендерингом в своих обновлениях.

Чтобы обновить macOS:

Откройте «Системные настройки». Перейдите в раздел «Основные». Выберите «Обновление ПО» и установите доступные обновления.

Для обновления приложений из App Store откройте магазин и перейдите в раздел обновлений. Для программ, установленных не из App Store, проверьте обновления через меню самого приложения.

Перезагрузите Mac для очистки оперативки

Перезагрузка — классический, но по-прежнему действенный метод. При перезапуске система очищает оперативную память, сбрасывает накопившиеся утечки памяти и начинает работу с чистого листа. WindowServer тоже перезапускается в нормальном режиме.

Для перезагрузки откройте меню Apple и выберите «Перезагрузить». После перезапуска старайтесь не открывать сразу десятки приложений и вкладок — дайте системе работать с разумной нагрузкой.

Когда высокая нагрузка WindowServer считается нормальной

Не всякое высокое потребление ресурсов WindowServer означает проблему. Есть ситуации, когда это ожидаемое поведение:

Вы работаете с множеством приложений одновременно и активно переключаетесь между ними.

Вы рендерите или экспортируете видео.

Вы играете в ресурсоёмкую игру.

Вы работаете с несколькими 4K-дисплеями и большим количеством окон.

Вы просматриваете видео в высоком разрешении или ведёте видеоконференцию.

В таких случаях кратковременные всплески нагрузки WindowServer — абсолютно нормальное явление. Беспокоиться стоит только тогда, когда WindowServer потребляет много CPU и памяти в простое или при минимальной нагрузке, когда на экране мало что происходит.

Что нельзя делать с процессом WindowServer

В интернете можно найти советы, которые не только не помогут, но и могут навредить. Вот что делать точно не нужно:

Не завершайте процесс WindowServer принудительно. Если вы «убьёте» WindowServer через «Мониторинг системы» или команду kill в терминале, система будет вынуждена перерисовать весь экран с нуля. Это вызовет ещё один мощный всплеск нагрузки, а все несохранённые данные в открытых приложениях могут быть потеряны. Вместо этого просто закройте лишние приложения и перезагрузите Mac штатным способом.

Не устанавливайте «чистильщики» и «ускорители» Mac. Программы, которые обещают «ускорить Mac», «очистить память» или «оптимизировать систему», в подавляющем большинстве бесполезны в контексте проблем с WindowServer. Многие из них — откровенные мошеннические приложения с навязчивыми подписками. Всё, что они реально могут сделать, — это закрыть приложения и выполнить те же действия, которые описаны выше. Не тратьте на них деньги.

Как понять, что Mac пора менять

Если вы выполнили все рекомендации выше, а WindowServer по-прежнему стабильно потребляет огромное количество ресурсов, возможно, ваш рабочий процесс просто требует более мощного оборудования. Это особенно актуально для владельцев старых Mac, моделей начального уровня (например, MacBook Air с базовой конфигурацией) и тех, кто работает с профессиональными приложениями для видеомонтажа, 3D или разработки.

В этом случае стоит рассмотреть переход на Mac с большим объёмом оперативной памяти и более мощным процессором. Например, если базовый MacBook Air не справляется, MacBook Pro с увеличенным объёмом RAM может решить проблему. Многих интересует, можно ли увеличить память в MacBook самостоятельно — к сожалению, в современных моделях это невозможно, поэтому конфигурацию лучше выбирать с запасом. Mac с чипами серии M хорошо сохраняют свою стоимость на вторичном рынке, поэтому часть расходов можно компенсировать продажей текущего устройства.

Подведём итог. WindowServer — критически важный системный процесс macOS, и его нагрузка напрямую зависит от того, сколько визуальной работы выполняет ваш Mac. Самые действенные способы снизить потребление ресурсов: закрыть лишние окна, вкладки и приложения, отключить прозрачность и анимации в настройках универсального доступа, обновить macOS до последней версии и при необходимости перезагрузить компьютер. Не тратьте деньги на сторонние «оптимизаторы» и не пытайтесь принудительно завершить процесс WindowServer — это только усугубит ситуацию.