macOS 27: какие компьютеры Mac обновятся на новую ОС

macOS 27 станет достаточно важным обновлением для всех владельцев устройств Apple. Все дело в том, что именно на этой ОС заканчивается поддержка компьютеров компании с процессорами Intel. Это одна из причин, по которой Apple активно обновляет и доводит до ума macOS Tahoe. Давайте посмотрим, какие модели Mac обновятся на новую операционку, а какие останутся в прошлом.



Mac, которые не обновятся на macOS 27

Список Intel-моделей, которые ещё работают на macOS Tahoe, но не получат macOS 27, короткий, но заметный:

MacBook Pro 16 дюймов (2019)

MacBook Pro 13 дюймов (2020, четыре порта Thunderbolt 3)

iMac 27 дюймов (2020)

Mac Pro (2019)

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

Если у вас одна из этих моделей, macOS Tahoe — это потолок. Никаких новых функций системы, а со временем — прекращение обновлений безопасности.

Mac с процессорами Apple, которые обновятся на macOS 27

Точный список поддерживаемых моделей Apple пока не опубликовала, но, по информации MacRumors, macOS 27 предположительно будет работать на всех Mac с чипом M1 и новее. Это включает:

MacBook Air M1 и новее

MacBook Pro M1 и новее

MacBook Neo

iMac M1 и новее

Mac mini M1 и новее

Mac Studio M1 Max и новее

Mac Pro M2 Ultra

⚡ Подпишись на AppleInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Apple

Бета-версия macOS 27, как ожидается, появится в июне, а финальный релиз — в сентябре.

Почему Apple отказывается от Intel в macOS 27

Переход Apple на собственные процессоры начался в конце 2020 года с чипа M1. С тех пор прошло почти шесть лет — срок, за который компания обычно сворачивает поддержку старых архитектур. Похожая история была с переходом от PowerPC к Intel в середине 2000-х.

Для Apple поддержка двух архитектур — это двойная работа по оптимизации, тестированию и исправлению ошибок. Отказ от Intel позволяет сосредоточить ресурсы на функциях, которые завязаны на возможности Apple Silicon: машинное обучение через Neural Engine, единая память, энергоэффективность.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ НОВОСТИ, ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕГА

Что делать владельцам Mac на Intel после выхода macOS 27

Паниковать не нужно. macOS Tahoe продолжит работать, и какое-то время Apple будет выпускать для неё обновления безопасности — обычно это год-два после прекращения основной поддержки. Но новых функций системы вы больше не получите.

Если ваш Mac на Intel всё ещё справляется с задачами — браузер, офисные документы, видеозвонки — можно не торопиться. Но если вы планируете пользоваться компьютером ещё несколько лет и хотите получать свежие функции и защиту, самое время задуматься о переходе на Apple Silicon.

Самый доступный вариант — Mac mini на M4, который стартует от $599 (примерно от 65 000 ₽ в России). MacBook Air на M4 — от $1 099 (примерно от 119 000 ₽ в России).

Кому стоит обновляться до macOS 27

Если у вас Mac на M1 или новее, эта новость вас не касается — ваш компьютер почти наверняка получит macOS 27. Если у вас Mac на Intel из списка выше, это сигнал: ваша машина доживает последний год поддержки. Это не катастрофа, но повод начать присматривать замену, особенно если вам важны безопасность и совместимость с новыми приложениями, которые со временем тоже откажутся от Intel.

Читайте также: Я не собирался менять AirPods Pro 2, но нашел AirPods Pro 3 за 17 тысяч и не удержался

Линейка компьютеров Apple сейчас предлагает варианты на любой вкус и кошелек, от дешевых Mac mini, которые идеально подойдут для ИИ-агентов и MacBook Neo, до топовых Mac Studio и MacBook Pro с чипами Max. Так что под свои задачи вариант вы точно найдете. Ну а с ПО почти наверняка не будет никаких проблем. За 6 лет разработчики успели сделать очень многое.