Второй взлом macOS за три недели: новый вирус крадёт пароли и твой Mac может быть следующим

Несколько недель назад Apple добавила в macOS Tahoe 26.4 полезную защиту: при вставке подозрительных команд в Терминал система показывает предупреждение и блокирует выполнение. Это было направлено против так называемых ClickFix-атак — сейчас это главный способ доставки вредоносного ПО на Mac. Но злоумышленники уже нашли способ обойти эту защиту, причём через другое встроенное приложение Apple.



Что такое ClickFix и как через него вирусы заражают Mac

ClickFix — это не конкретный вирус, а способ доставки вредоносного кода. Суть приёма — обмануть пользователя, чтобы тот сам запустил вредоносную команду на своём компьютере. Обычно жертву убеждают скопировать текст с сайта и вставить его в Терминал под видом «исправления проблемы» или «очистки диска».

По данным исследователей, в 2025 году ClickFix стал самым популярным механизмом заражения Mac. Причина проста: после выхода macOS Sequoia Apple усложнила запуск неподписанных программ — раньше можно было просто кликнуть правой кнопкой и обойти Gatekeeper, а теперь нужно заходить в настройки и вручную разрешать установку. Это ударило по поддельным установщикам, но ClickFix выжил, потому что не требует подписи и работает через команды, которые пользователь вводит сам. Самое забавное, что зафиксированы случаи, когда Apple сама пропускала приложения с вирусами в App Store. К счастью, компания это все быстро исправляла.

Новая защита от вирусов в macOS 26.4

В обновлении macOS Tahoe 26.4, вышедшем 24 марта 2026 года, Apple добавила механизм, который анализирует вставляемые в Терминал команды. Если система считает команду подозрительной, она показывает предупреждение: «Возможно вредоносное ПО, вставка заблокирована» — и предлагает отменить действие или всё-таки вставить текст.

Это хорошая мера, но злоумышленники уже адаптировались — буквально за пару недель. Исследователи из Jamf Threat Labs обнаружили новый вариант ClickFix, который полностью обходит Терминал и его предупреждение.

Как вирусы попадают на Mac через Script Editor

Вместо того чтобы просить пользователя копировать команды в Терминал, новая схема использует другое встроенное приложение — Script Editor (редактор скриптов AppleScript, также предустановлен на каждом Mac).

Механика атаки выглядит так:

Жертва попадает на поддельную страницу, оформленную под Apple. Например, страница предлагает «освободить место на диске Mac». На странице есть кнопка «Execute». При нажатии браузер вызывает специальную системную ссылку applescript://, которая открывает Script Editor с уже готовым скриптом. Пользователю остаётся нажать одну кнопку — и скрипт запускается. Скрипт скачивает и устанавливает вредоносное ПО — чаще всего Atomic Stealer.

Поскольку команда не попадает в Терминал, предупреждение macOS 26.4 просто не срабатывает. В Script Editor есть собственное предупреждение о «неизвестном разработчике», но если пользователь нажмёт «OK», скрипт выполнится.

Что такое Atomic Stealer и чем он опасен для Mac

Atomic Stealer (AMOS) — это не просто вирус, а коммерческий инструмент для кражи данных, который продаётся злоумышленникам по подписке. Его задача — за один запуск собрать с Mac максимум ценной информации.

Вот что он крадёт:

Пароли из связки ключей macOS (Keychain) — то есть практически все сохранённые пароли

(Keychain) — то есть практически все сохранённые пароли Данные браузеров: сохранённые пароли, cookies, данные автозаполнения, номера банковских карт

Содержимое криптокошельков и расширений для криптовалют

Файлы с рабочего стола и из папки «Документы»

Системную информацию о компьютере

Всё украденное упаковывается в архив и отправляется на сервер злоумышленников. Новые версии Atomic Stealer также умеют устанавливать бэкдор — скрытый канал для повторного доступа к компьютеру.

Как защитить Mac от вирусов

Главное, что нужно понять: macOS не использует браузер для системного обслуживания. Если сайт предлагает «почистить диск» или «ускорить Mac» и при этом просит запустить скрипт, открыть Терминал или Script Editor — это всегда мошенничество.

Практические правила:

Если браузер просит разрешение открыть Script Editor или Терминал — не соглашайтесь. Это не нормальное поведение системы.

Не копируйте и не вставляйте команды с незнакомых сайтов ни в какое приложение.

Для очистки диска и обслуживания Mac используйте только встроенные «Системные настройки» и раздел «Хранилище».

используйте только встроенные «Системные настройки» и раздел «Хранилище». Держите macOS обновлённой — несмотря на обход конкретной защиты, обновления всё равно закрывают другие уязвимости.

Используйте антивирусное ПО с защитой в реальном времени — оно может перехватить Atomic Stealer до того, как он начнёт работу.

Обновление macOS 26.4 с защитой Терминала — это правильный шаг, но он закрывает только одну дверь. Злоумышленники уже нашли другую — через Script Editor. Ждать, что Apple закроет и её, можно, но надёжнее просто не нажимать на подозрительные кнопки на сайтах, которые обещают «починить» ваш Mac. Если сайт просит открыть любое системное приложение через браузер — закройте вкладку. Это правило работает против любого варианта ClickFix, текущего и будущего.