Как установить приложение магазина Лента на iPhone после удаления из App Store

Приложение сети супермаркетов «Лента» исчезло из App Store. Скачать его нельзя даже через историю покупок. Если у вас оно ещё установлено, не спешите удалять: пока что оно продолжит работать. А вот загрузить его заново уже не получится. Такое уже случалось с другими приложениями в App Store. Разбираемся, что произошло, и показываем, как обойтись без него.



Почему Лента пропала из App Store

Точная причина удаления приложения «Лента» из App Store пока не озвучена ни самой сетью, ни Apple. Наиболее вероятная версия: у разработчика истёк сертификат, необходимый для публикации приложений в магазине Apple. Без действующего сертификата Apple автоматически снимает программу с витрины, а заодно блокирует повторную загрузку из истории покупок.

Это не санкции и не блокировка со стороны Apple. Проблема, скорее всего, техническая и на стороне самого разработчика. Такое уже случалось с другими российскими приложениями: сертификат просрочен, приложение снято, а через какое-то время всё возвращается на место. Но рассчитывать на быстрое решение не стоит: процедура восстановления может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Работает ли приложение Лента на iPhone после удаления

Если «Лента» ещё стоит на вашем iPhone, она продолжит работать. Удаление из App Store не означает принудительное удаление с устройств пользователей. Приложение останется на экране, будет открываться и выполнять свои функции: показывать акции, начислять бонусы по «Карте №1», формировать списки покупок.

Единственная проблема: обновления перестанут приходить. Если разработчик выпустит новую версию, а сертификат к тому моменту не восстановят, обновление просто не долетит до вашего устройства. Со временем это может привести к сбоям в работе. Поэтому первое, что стоит сделать прямо сейчас: убедитесь, что у вас отключена автоматическая сгрузка неиспользуемых приложений.

Откройте «Настройки», перейдите в раздел «Приложения», затем в «App Store» и убедитесь, что переключатель «Сгружать неиспользуемые» выключен. Если этого не сделать, iOS может решить, что вы давно не открывали «Ленту», и сгрузит её самостоятельно. А переустановить потом не выйдет.

Можно ли восстановить Ленту из покупок App Store

К сожалению, нет. Обычно удалённые приложения можно восстановить через раздел «Покупки» в App Store. Но в случае с «Лентой» этот способ не работает. При попытке загрузки из истории покупок система выдаёт ошибку. Это подтверждает версию с истёкшим сертификатом: Apple полностью блокирует доступ к приложению, если у разработчика нет валидного сертификата.

Смена региона Apple ID тоже не поможет. Проблема связана не с геоблокировкой, как в случае с банковскими приложениями, а с техническим статусом самой программы в каталоге Apple. Она просто не существует ни в одном региональном сегменте магазина. Впрочем, если вам нужны другие приложения, которых нет в российском App Store, можно установить их без App Store.

Лента Онлайн в Safari вместо приложения на iPhone

У «Ленты» есть удобный веб-сайт lenta.com, который работает в Safari на iPhone практически как полноценное приложение. Через него можно авторизоваться по номеру телефона, просматривать каталог товаров, добавлять продукты в корзину и оформлять доставку. Персональные скидки по «Карте №1» тоже доступны в личном кабинете на сайте. Они обновляются каждую неделю, как и в приложении.

По сути, веб-версия закрывает все основные потребности: каталог, акции, персональные предложения, оформление заказа с доставкой, история покупок. Разница с приложением минимальна. Единственное, чего не будет, это push-уведомлений. Впрочем, их можно включить отдельно, если добавить сайт на домашний экран (об этом ниже).

Как добавить Ленту на рабочий стол в iOS

Это займёт меньше минуты, а результат будет максимально похож на обычное приложение. После добавления сайт будет открываться в отдельном окне, без адресной строки Safari, с собственной иконкой на рабочем столе.

Вот что нужно сделать:

Откройте Safari и перейдите на сайт lenta.com.

Авторизуйтесь по номеру телефона, чтобы сразу привязать «Карту №1» и получить доступ к персональным скидкам.

Нажмите на значок «Поделиться» в нижней панели браузера (квадрат со стрелкой вверх).

В появившемся меню выберите пункт «На экран «Домой»».

Задайте название (например, «Лента») и нажмите «Добавить».

Готово. На рабочем столе появится иконка, при нажатии на которую откроется сайт «Ленты» в полноэкранном режиме. Визуально это практически неотличимо от обычного приложения. Работает быстро, не требует обновлений из App Store и не зависит от сертификатов.

Когда приложение Лента снова появится в App Store

В сети можно найти предложения установить «Ленту» через iMazing или скачать IPA-файл из непроверенных источников. Мы не рекомендуем так делать. Во-первых, если сертификат разработчика истёк, приложение, установленное через iMazing, может отказаться запускаться. Во-вторых, IPA-файлы из неофициальных источников могут содержать вредоносный код. Ранее Apple уже удаляла приложения из магазина по схожим причинам, в том числе массово убирала VPN из App Store.

Веб-версия полностью покрывает функциональность мобильного приложения и не несёт никаких рисков. Это самый безопасный и надёжный вариант на период, пока приложение отсутствует в App Store. С высокой вероятностью программа вернется в магазин приложений. Ситуация не связана с санкциями и не похожа на целенаправленную блокировку. Просроченный сертификат — проблема решаемая, хотя и не мгновенно. Разработчику нужно обновить сертификат, заново пройти проверку Apple и опубликовать приложение. Обычно это занимает от нескольких дней до пары недель.

А пока суть да дело, веб-версия на lenta.com полностью справляется со своей задачей. Добавьте её на домашний экран и пользуйтесь всеми функциями без ограничений.