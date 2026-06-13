Как выбрать категории кэшбека в Сбербанке с Айфона

Кэшбек в Сбере штука капризная: мало просто иметь карту и подписку, категории повышенного начисления нужно выбирать руками каждый месяц. И вот тут Сбер ведет себя не как все. Если другие банки спокойно дают настроить категории на будущий месяц заранее, то Сбер открывает выбор строго с 1 числа и ни днем раньше. Захотели подготовиться 30-го вечером, чтобы с утра первого числа уже копить бонусы за нужные покупки? Не выйдет, кнопка будет неактивна. Кстати, вы же помните, что клиенты Сбербанка могут выгодно пополнить Apple ID через Сбербанк Онлайн прямо из приложения. Так что банк для владельца iPhone давно не только про переводы.



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Разберемся, как это работает, сколько категорий вам реально доступно с подпиской и без нее, и где находится та самая кнопка выбора в приложении. А заодно расскажу про неприятный нюанс, на котором теряют бонусы буквально все, кто хоть раз забывал активировать категории вовремя.

Когда можно выбрать категории кэшбэка в Сбере

Логика Сбера простая: программа лояльности «СберСпасибо» обновляет список доступных категорий каждый календарный месяц, и пока новый месяц не наступил, банк не показывает актуальный набор. Поэтому выбор и привязан к первому числу. У других банков подход мягче, там часто можно зайти в приложение в двадцатых числах и заранее отметить категории на следующий месяц, чтобы потом про это не думать. В Сбере так не получится при всем желании.

Если вы переживали, как себя ведет Сбербанк Онлайн на iOS 27, то с выбором категорий там все по-старому, обновление системы на эту механику никак не влияет.

На практике это значит вот что: первого числа любого месяца заходите в приложение и переназначаете категории заново. Прошлый выбор не переносится автоматически, даже если вы хотите оставить ровно те же категории. Не зашли, не подтвердили, значит весь месяц копите базовый процент по карте без повышенных начислений.

Кстати, Сбер уже анонсировал, что в перспективе выбор станет доступен с 27 числа предыдущего месяца по обновленным правилам. Но пока это не работает, и реальность ровно такая, как описано выше: ждем первое число.

Отличия категорий кэшбэка без подписки и со СберПрайм

Количество доступных категорий напрямую зависит от того, какие продукты Сбера у вас подключены. Расклад на текущий момент такой:

Наличие подписки Количество категорий Без подписки 3 категории СберПрайм 5 категорий Премиальные клиенты до 6 категорий

То есть базово, без всяких подписок, вам положены три категории повышенного кэшбека. Оформляете СберПрайм или Прайм+, и лимит поднимается до пяти. Премиальным клиентам банка доступно до шести категорий одновременно. Процент начисления при этом плавающий и зависит от вашего пользовательского сегмента, у разных людей за одну и ту же категорию может капать разный кэшбек.

А если часто путешествуете, через то же приложение удобно купить зарубежную eSIM для поездок, чтобы не искать местные симки на месте. Здесь же стоит держать в голове месячные потолки по бонусам: для клиентов без подписки это 2000 бонусов в месяц, для владельцев СберПрайм до 10 тысяч, для Прайм+ до 15 тысяч. Так что даже пять жирных категорий не дадут копить бесконечно.

Выбор категорий СберСпасибо в приложении Сбербанк Онлайн

Сам процесс занимает минуту, главное не забыть сделать это первого числа. Порядок действий простой:

Открываем приложение Сбербанк Онлайн и авторизуемся. На главном экране находим и нажимаем блок «СберСпасибо». Внутри выбираем категории повышенного кэшбека на текущий месяц и подтверждаем выбор.

После подтверждения категории закрепляются за вами до конца месяца, и поменять их уже не выйдет. Поэтому выбирайте осознанно, под свои реальные траты: нет смысла брать «Автозапчасти», если машины у вас нет, лучше отметить то, на что действительно уходят деньги. У Сбера регулярно появляются новые категории вроде «Цифровых товаров», «Книг» или «Штрафов ГИБДД», так что список перед выбором имеет смысл пролистать целиком. Хотите разбирать такие лайфхаки вместе с нами и узнавать про фишки iPhone первыми? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Начислят ли кэшбэк, если выбрать категории после покупки

А вот это самый болезненный момент, из-за которого теряются бонусы. Кэшбек не начисляется задним числом. Если вы первого числа что-то оплатили по карте, а категории выбрали только второго, то по этим ранним покупкам повышенный процент уже не прилетит, даже если категория идеально подходила под покупку.

Работает это так: бонусы начинают капать только с момента, когда вы подтвердили выбор категорий в приложении. Все, что было оплачено до подтверждения, считается по базовым условиям карты. Купили днем технику, а вечером спохватились и активировали категорию «Электроника», значит за эту конкретную покупку повышенного кэшбека не будет.

Вывод напрашивается сам собой: заведите себе привычку первым делом первого числа заходить в Сбербанк Онлайн и активировать категории, и только после этого совершать крупные покупки месяца. Особенно это касается тех, кто планирует дорогие траты вроде нового iPhone или техники, где разница в процентах кэшбека выливается в ощутимые бонусы. Не смогли разобраться с выбором категорий или начислением бонусов? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.