4 новых функции iOS 27, которые уже давно есть на андроиде

Каждый июнь повторяется одна и та же сцена. Apple выходит на сцену WWDC, торжественно представляет «новые» функции, а владельцы Android смотрят трансляцию и узнают то, чем сами пользуются уже несколько лет. WWDC 2026 прошла 8 июня, и iOS 27 эту традицию не нарушила. Часть свежих возможностей системы действительно полезна, но почти каждая из них давно живёт на смартфонах конкурентов. Если хотите оценить всё лично, бету уже можно установить на свой iPhone по нашей инструкции. А мы разбираем, что нового получит iPhone и где Android успел оказаться первым.



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Настройка прозрачности интерфейса в iOS 27

Год назад вместе с iOS 26 Apple выкатила оформление Liquid Glass, которое многим сразу не понравилось. К релизу стекло заметно переработали, но полноценной настройки так и не дали. В iOS 27 наконец появляется ползунок прозрачности, позволяющий подстроить интерфейс под себя: хотите больше стекла, хотите меньше, решаете вы, а не дизайнеры из Купертино.

Проблема в том, что осенью большинство Android-производителей уже добавили похожий стеклянный эффект в свои оболочки на базе Android 16. И почти все они дали выбор: либо отключить эффект целиком, либо отрегулировать его. У Honor, например, такой ползунок был сразу. Apple отдельно похвасталась более плавными анимациями по всей системе, хотя конкуренты напирали на гладкость интерфейса ещё пару лет назад. Хотите первыми узнавать про фишки iOS 27? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Новые возможности Wi-Fi, паролей и сообщений в iOS 27

Дальше идёт раздел из категории «как этого не было раньше». Apple с гордостью рассказала, что iPhone теперь умеет бесшовно переключаться между Wi-Fi и сотовой сетью без обрыва соединения. Подача была такой, будто это технологический прорыв, хотя на Android аналогичная штука работает уже много лет.

Приложение «Сообщения» только сейчас получает индикатор «ещё отправляется» для случаев, когда сообщение не дошло до собеседника. AirPods теперь поддерживают пользовательский эквалайзер для тех, кому важен звук под себя. На Android ручная настройка частот и режимы вроде Dolby Atmos встречаются уже очень давно.

Менеджер паролей Apple научился находить скомпрометированные пароли и помогать их менять, хотя Google Password Manager делает это больше пяти лет. Приложение «Фото» добавило общие альбомы и автообмен снимками, а родительский контроль во многом повторяет Google Family Link, пусть и с более аккуратным интерфейсом. Не смогли найти нужную настройку или столкнулись с проблемой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно подскажут.

Новая Siri на базе Gemini: что умеет ассистент

Главная интрига года касалась Siri, и здесь Apple подтвердила то, о чём говорили ещё осенью: мозгом нового ассистента стал Google Gemini. Из этого следует логичный вывод: почти всё, что показали как новинку, уже доступно владельцам Android через Gemini, Galaxy AI и фирменные ассистенты других брендов. Мы отдельно разобрали, что умеет новая Siri и заработает ли она на русском.

Siri наконец получает настраиваемый голос, который перестал звучать как во времена модемного интернета. Появилось отдельное приложение Siri, где собираются ваши запросы и связанные данные. Добавили и режим камеры Siri, который один в один напоминает Google Lens, встроенный в Android ещё с 2017 года. Сам ассистент приходит и на Apple Watch.

Есть важные оговорки. Новые возможности Siri запустят только в США и на английском, а в других регионах появятся позже, когда Apple разберётся с регуляторными ограничениями. Для сравнения, Gemini уже говорит на 70 языках, и владельцам iPhone в России к этому контрасту не привыкать.

Новые функции Apple Intelligence на iPhone

Apple Intelligence теперь объединяет все ИИ-функции, не связанные напрямую с запросами к Siri. После провального старта годом ранее компания фактически начала всё заново. Система умеет подтягивать нужные данные прямо в приложения: например, при звонке в авиакомпанию в телефон автоматически попадает информация о вашем бронировании. Ровно такой сценарий Google показывал с Magic Cue на Pixel 10.

Появились контекстные кнопки при поиске по экрану, новые инструменты редактирования в «Фото», генерация изображений с обязательной пометкой и улучшенная голосовая диктовка. Приложение «Дом» тоже получает ИИ-апгрейд: Siri отвечает на вопросы по записям с камер и анализирует данные умного дома.

Итог предсказуем. Android-пользователи давно живут с возможностями, которые на iPhone появятся только с релизом iOS 27 через несколько месяцев. Если же свежая бета начнёт мешать работе, всегда можно откатиться обратно на iOS 26 и подождать стабильную версию.