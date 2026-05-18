Украли iPhone: что делать и как не навредить себе еще больше

Кража iPhone давно превратилась в индустрию, и заблокированный смартфон — уже не такой бесполезный трофей для воров, как принято думать. Мошенники выманивают данные Apple ID всеми доступными методами: через поддельные сайты, Telegram-каналы и обычное давление на человека. Главная мишень — не сам iPhone, а Apple ID его владельца.



Как мошенники обходят блокировку украденного iPhone

Защита украденных iPhone держится на сети Find My (Локатор). Владелец помечает устройство как утерянное — и пользоваться им без учётных данных уже не получится. Поэтому ворам мало просто унести телефон: нужно, чтобы хозяин сам отдал пароль от Apple ID.

Существуют целые сайты и Telegram-группы, где это поставлено на поток. В ход идут фишинг — поддельные страницы для кражи данных — и социальная инженерия, то есть психологическое давление на жертву. В итоге даже iPhone, помеченный как украденный, разблокируют и перепродают. Когда владелец помечает iPhone как утерянный, он может оставить на экране блокировки сообщение и контактный номер для связи. Именно этот номер и становится точкой входа для атаки.

На практике это выглядит так: у человека крадут iPhone, а вскоре после этого ему приходит SMS со ссылкой на адрес вроде «applemaps-support[.]live». Сайт выглядит как настоящая страница Find My и предлагает ввести PIN-код — если ввести, доступ к iPhone получают воры.

Ежегодно фиксируется более 800 000 подобных доменов-двойников. Схема везде одна и та же: человек ждёт сообщения о найденном телефоне и готов кликнуть по любой ссылке с обещанием вернуть устройство. Подобные мошеннические схемы работают через Telegram и другие мессенджеры не менее эффективно.

Как Telegram используют для кражи Apple ID

Если ссылка не сработала, у воров есть запасной арсенал. В десятках Telegram-групп торгуют инструментами для разблокировки. Часть из них обещает джейлбрейк — взлом системы для обхода ограничений, — но на новых iPhone это невозможно.

Поэтому в ходу другие инструменты — «FMI OFF» (Find My iPhone Off) и «iCloud Webkit». Это не реальный взлом, а фишинговые наборы: они помогают выманить у владельца логин и пароль от Apple ID. В тех же группах продаются скрипты для социальной инженерии и даже программы для звонков с голосом, сгенерированным ИИ, — чтобы звонок «от службы поддержки Apple» звучал убедительно. Иногда мошенники действуют ещё хитрее и предлагают скачать вредоносные приложения, после установки которых iPhone оказывается скомпрометирован.

Цены показывают, насколько это поставлено на конвейер: в среднем меньше 10 долларов за устройство, в отдельных случаях — до 50 долларов в зависимости от модели iPhone. Для преступников это копейки по сравнению с ценой перепродажи разблокированного смартфона.

Почему нельзя вводить Apple ID по ссылке из SMS

Технически Apple закрыла большинство способов взломать заблокированный iPhone. Поэтому атака идёт не на устройство, а на владельца — в момент, когда он расстроен пропажей и готов поверить любому сообщению «от Apple». Чем быстрее после кражи приходит SMS, тем выше шанс, что человек кликнет и введёт данные.

И ещё одно, о чём важно помнить: настоящая Apple никогда не присылает ссылки на ввод Apple ID через SMS после того, как вы пометили устройство как утерянное. Все официальные уведомления приходят в приложение Find My и на e-mail, привязанный к учётной записи.

Защита iPhone до и после кражи

Защита делится на две части: что сделать заранее и что сделать, если телефон уже украли. Заранее стоит проверить базовые настройки:

включить Find My (Локатор) — без него удалённая блокировка невозможна

поставить длинный и уникальный пароль для разблокировки iPhone, а не привычные 4-6 цифр

сделать пароль от Apple ID уникальным и не использовать его на других сайтах

включить функцию Stolen Device Protection — защита украденного устройства

Apple включила Stolen Device Protection по умолчанию начиная с iOS 26.4. Эта функция меняет поведение iPhone вне доверенных мест: для изменения важных настроек требуется Face ID или Touch ID, а для критичных действий — ещё и часовая задержка. Даже если вор узнал ваш пароль разблокировки, отвязать iPhone от Apple ID без вашего лица или отпечатка он не сможет. А еще можно научить Айфон фотографировать того, кто его украл.

Украли Айфон: что делать

пометьте устройство как утерянное в приложении Find My с другого устройства или на iCloud.com не указывайте в сообщении на экране блокировки личный номер, если боитесь фишинга — лучше e-mail или номер, отличный от основного проверяйте домен любой ссылки, которая приходит «от Apple»: настоящие адреса заканчиваются на apple.com, а не на applemaps-support.live или похожие никому не диктуйте пароль от Apple ID и коды из SMS — даже если звонящий уверяет, что он из поддержки Apple смените пароль от Apple ID при малейших подозрениях, что данные могли утечь

Настройки iPhone, которые нужно проверить заранее

Защита Apple работает: ворам приходится охотиться за паролями, а не за самим устройством. Дело в другом: самым слабым звеном остаётся владелец. Если вы давно не меняли пароль от Apple ID, пользуетесь коротким цифровым кодом разблокировки или держите на экране блокировки личный номер — вы в зоне риска.

Самое полезное, что можно сделать прямо после прочтения: зайти в настройки, проверить, включена ли Защита украденных устройств, и заменить пароль разблокировки на более длинный. Пара минут — и шанс, что украденный iPhone превратится в чужой заработок, заметно падает.